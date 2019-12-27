Гороскоп «КП»: Какой вы новогодний салат

Новый год уже рядом и пора задуматься о праздничном столе. А вы какой салат для гостей приготовили? Узнаем с помощью гороскопа!

Овен

Овен — это селедка под шубой. У Овнов все продумано до мелочей. Мы подозреваем, что селедку под шубой изобрели Овны. Ведь только они способны сделать салат буквально из ничего или из продуктов, которые не сочетаются друг с другом. При этом получится пальчики оближешь как вкусно! А еще в сельдь под шубой очень удобненько падать лицом.

Телец

Телец — винегрет. Винегрет — один из самых стабильных салатов в мире. Как его ни готовь, какие ингредиенты ни добавляй, на выходе получится тот самый вкус. Тельца, в сущности, тоже можно готовить как угодно — на выходе все равно получится тот же самый Телец. Винегрет сложно испортить, Тельца – тоже.

Близнецы

Близнецы — это оливье. Рецептов оливье огромное множество, и уже никто не берется судить, какой из них верный. Поэтому каждый раз этот салат может иметь миллион воплощений, как и Близнецы. Поэтому не удивляйтесь, если живете с Близнецами уже десятый год, а они вдруг берут и демонстрируют ту личину, которую вы никогда не видели!

Рак

Вы — «Мимоза». Всем известно, что «Мимоза» - это символ Нового года, и об этом салате часто можно услышать, что он сделан буквально из ничего. Раки имеют особенный талант буквально из ничего готовить вкусную пищу, могут из простой шторы сшить шикарное платье, и за что бы они ни брались, результат становится непременным хитом.

Лев

Лев — гранатовый браслет. Этот салат так же эффектен, как и Львы. Его подача настолько необычна и всегда привлекает внимание гостей. Львы, собственно говоря, так себя всегда и подают и неизменно пользуются огромным успехом. Невозможно уйти, не попробовав ложечку этой красоты!

Девы

Девы — греческий салат. Пожалуй, греческий салат является одним из самых диетических. Для Дев новогодний стол без свежего салата — измена принципам ЗОЖ. Ведь после майонезной вакханалии непременно нужно будет побаловать свой желудок чем-то легким и полезным. К тому же и среди гостей наверняка найдется человек, который как раз на диете.

Весы

Весы — настоящий оливье. Который по классическому рецепту с раковыми шейками, каперсами и тертым рябчиком. Во всяком случае, вы хотите так думать. Ведь это что-то эксклюзивное, что-то, что никто в глаза не видел. В общем, настоящий оливье — это ведь практически миф и к нему все желают иметь хоть какое-то отношение. Примерно как с Весами, чьего общества все ищут. Ваша отменная репутация бежит впереди вас.

Скорпион

Все салаты как салаты, а у Скорпиона должно быть что-то эдакое. Например, салат с уткой и фенхелем под пряным апельсиновым соусом. Для его приготовления нужно иметь или очень много свободного времени, или очень большое желание как следует попотеть. И не факт, что получится вкусно. Зато как звучит! В этом весь Скорпион.

Стрелец

Стрелец — салат с крабовыми палочками. Это самый демократичный выбор на новогоднем столе. Ведь он может изображать из себя блюдо с морепродуктами или просто закуску, если с горячительными напитками. До этого салата гости редко добираются. Пробовать тут нечего, все понятно. Но зато 1 января, таз скрабовым салатом станет настоящим спасением. Вот это и есть Стрелец, который очень доброжелателен и всегда всех спасает.

Козерог

Козерог — один из самых простых салатов. Речь о свекле с чесноком. Ведь всего-то три ингредиента. Полезно, легко готовится и весьма нарядно на столе. Все это в духе Козерога. И все гости накинутся в первую очередь на него, как на какой-то деликатес. Вот и представитель этого знака всегда придется ко столу.

Водолей

Водолей — это салат с курицей и ананасом. И это не самый плохой вариант. Ведь опытные хозяйки говорят, что существует салат с килькой и апельсинами или копченой колбасой и киви. То есть звучит ужасно, но все едят и еще удивляются оригинальной идее. Вот так за праздничным столом все проглатывают шуточки Водолея, его длинные тосты и истории. И, черт возьми, всем это нравится. А это надо уметь.

Рыбы

Рыбы — это цезарь. Для них самый сложный в мире салат. Ведь нужно стереть любимую терку, сломать фамильную чеснокодавилку и научиться рисовать майонезную сеточку. А если серьезно, то после работы они даже готовы заехать в супермаркет, чтобы купить на скидке соус с таким же названием и совсем опозориться перед гостями. Проще говоря, приготовить правильный цезарь у них не получится. Это так же сложно, как разгадать загадочную натуру Рыб. Здесь особый подход нужен.