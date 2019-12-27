Багровый шторм в Кабуле: как штурмовали дворец Амина

«Морда рязанская, форма – афганская»

В октябре 1979-го в управление КГБ по Калининградской области поступило указание из Москвы: капитана Олега Рахта откомандировать в распоряжение Первого главного управления. Олег Игоревич в ту пору служил в отделе контрразведки областного УКГБ. И мог только гадать, зачем вдруг понадобился ПГУ, которое отвечало за иностранные операции и разведку.

Явиться следовало на базу КУОС (курсов усовершенствования офицерского состава) в подмосковной Балашихе. Рахт дважды учился в КУОС «на диверсанта» – в 1976-м и 1978-м. Добравшись до места, встретил там много знакомых со всего Союза. Как и его, всех туда срочно вызвали без объяснения цели.

Лишь в Балашихе они узнали, куда их решили послать. Сообщив им о цели командировки, генерал-майор Юрий Дроздов сказал прямо:

– Мужики, будут потери, потому кто не хочет – может отказаться.

Таких не нашлось. И 27 октября свой 38-й день рождения член спецотряда КГБ «Зенит» Рахт встретил уже в Кабуле.

В столицу Афганистана они прибыли под видом охраны советского посольства. Форма – как у афганских военных, только без знаков различия. Сразу родилась шутка: «Морда рязанская, форма афганская».

На месте выяснилось, что нет подробных карт Кабула. Рахт стал одним из тех, кому поручили ликвидировать это белое пятно. В процессе «ликвидации» обошли всю столицу и ее окрестности. Естественно, находились в постоянном контакте с местными жителями.

– Как они нас встречали? Да как родных, – вспоминал Олег Игоревич. – Для большинства афганцев «шурави» тогда еще был дорогим гостем.

Эту фигурку всадника на верблюде Олег Рахт забрал в качестве сувенира из взятого штурмом дворца Тадж-Бек.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Если что – будешь резать

Если поначалу теплилась надежда, что «все рассосется», то к середине декабря стало ясно – давно обсуждаемый возможный переворот в «Афгане» состоится. Да, с одной стороны, президент Демократической Республики Афганистан Хафизулла Амин был в хороших отношениях с руководством СССР. Более того, не раз просил о вводе в страну советских войск, которые поддержали бы власть в борьбе с оппозицией. Но при этом он налаживал контакты с американцами. И 12 декабря 1979-го на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято решение о свержении Амина.

Наш земляк попал в группу минирования, которой поручили взорвать так называемый «колодец связи» – центральный коммуникационный узел секретной связи с важнейшими военными и гражданскими объектами республики. Также этот взрыв должен был стать сигналом для начала штурма дворца Тадж-Бек – резиденции Амина на окраине Кабула.

Изучили объект, где им предстояло устроить «залп «Авроры» по-афгански». Подготовили два варианта маскировки для «адской машинки» – летний и зимний. Пригодился второй – 27 декабря выпал снег.

Узел связи охранял афганский солдат. Возможно, его придется «снять».

– На мокрое дело пойдешь? – спросил командир группы у Рахта.

– Ну, в случае чего стрельну…

– В том-то и дело, что стрелять будет еще нельзя. Так что «в случае чего» тебе придется его резать…

Но до этого все же не дошло. Вечером 27 декабря они сумели незаметно установить заряд. И через пятнадцать минут, в 19.30, прогремел мощный взрыв.

Перепуганный охранник, дико крича, пулей пролетел мимо засевших в засаде минеров. А тем временем уже начался тяжелый бой за Тадж-Бек.

Один из боевых рейдов на афганской земле. На броне крайний слева – Олег Рахт.

Верблюд на память

Штурм дворца Амина (или операция «Шторм-333») с военной точки зрения считается образцовым. С минимальными потерями (по официальным данным, из числа тех, кто штурмовал, погибли десять человек) эту, без преувеличения, крепость удалось взять всего за 43 минуты. Большая часть афганцев, яростно защищавших Тадж-Бек, была уничтожена. Погиб и Амин.

А если бы он уцелел и сдался? Наверное, его передали бы новому правительству, которое пришло к власти на советских штыках. И едва ли Амин долго после этого прожил бы. В Афганистане с попавшими в плен политическими противниками не церемонились. В частности, тот же Амин, сместив с поста главы государства своего предшественника, затем приказал его задушить…

Рахт непосредственно в бою за резиденцию не участвовал. После подрыва «колодца» их минерная группа должна была вернуться в тот дом, где они жили. Вскоре здание окружили афганские военные.

– Нас пятеро, их – человек сорок… Но афганцы были сбиты с толку происходящим и не решались атаковать. Так в итоге и ушли.

Во дворце еще все дымилось и лежали трупы, когда Рахт оказался там. В одной из комнат он увидел валявшуюся на полу пластмассовую фигурку всадника на верблюде. Взял ее на память.

Во время второй командировки в Афганистан.

Вернуться повезло не всем

В январе 1980-го наш герой вернулся домой. А у нас тогда еще мало кто понимал, что в Афганистане началась война. В тихом спокойном Калининграде события последних дней показались Рахту дурным сном.

Рассказывать о том, что он делал в Кабуле, было запрещено. А уже в августе 1980-го – новая командировка на войну. Теперь на полгода – в составе отряда «Каскад». Главной задачей была борьба с бандитизмом. Рахту везло, его лишь однажды слегка ранили – при зачистке очередного кишлака. А вот четверо товарищей вернулись домой грузом 200. Позже Рахту предложили выполнить интернациональный долг в третий раз. Однако он решил больше не искушать судьбу.

Эта необъявленная война закончилась лишь 15 февраля 1989-го – официально в тот день последний советский солдат покинул «Афган». 14 тысяч наших соотечественников там погибли или умерли от ран и болезней, 50 тысяч – получили ранения. В их числе немало и калининградцев. Потери среди афганских войск, боевых формирований моджахедов и мирных жителей превысили полтора миллиона человек. Но это лишь за те годы. А ведь кровавая междоусобица там все еще продолжается…

Писал для себя, оказалось – для всех

27 октября 2014-го Олегу Рахту исполнилось 73. А через два дня его не стало – он уже давно боролся с тяжелой болезнью…

Любить жизнь, даже невзирая и вопреки, Олегу Игоревичу помогали стихи. К одному из его стихотворений написали музыку – так появилась песня «Гимн КУОС». Правда, самому ему особенно дороги были строки, которые он посвятил своим товарищам по отрядам «Зенит» и «Каскад»:

Ветераны «Зенита»,

Ветераны «Каскада»!

Ваша слава забыта,

Обошла вас награда.

Лишь магнитные пленки,

Разойдясь по стране,

Напевают тихонько

Об афганской войне.

Вас одно лишь тревожит

И тогда, и теперь –

Уж никто не доложит:

«В группе нету потерь!»

С каждым годом все тают

Ветеранов ряды.

Время с пленок стирает

Песни вашей беды…