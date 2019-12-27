«Химическая атака» в Ласкино: жители поселка под Калининградом считают, что управляющая компания травит их хлором

Конфликт в Ласкино

В начале ноября этого года «Комсомолка» уже писала о противостоянии жителей нескольких домов жилого комплекса, расположенного в поселке Ласкино, что в нескольких километрах от Калининграда. Тогда им отключили подачу воды. Дело дошло до рукоприкладства, а видео драки попало в соцсети и стало мемом из-за эффектного, но не эффективного прыжка представителя управляющей компании «ЖК Град» Владимира Разаренова.

К концу ноября четыре дома (13-й, 17-й, 19-й и 21-й) после общих собраний жильцов отказались от услуг управляющей компании и перешли на самоуправление. В декабре к этому списку добавился дом № 6. Однако, по словам жителей, управляющая компания сдавать своих позиций не собиралась и «придумала новый способ издевательства над людьми».

Появление хлора в водопроводе

Во вторник, 24 декабря, в редакцию позвонила жительница одного из домов в Ласкино по имени Ирина, которая сообщила о насыщенной хлором водопроводной воде. После этого женщина звонила в течение всей недели и сообщала о развитии событий в жилом комплексе.

- Две недели у нас из крана текла вода, которая пахла железом, а вчера потекла хлорка, - рассказала женщина. - Запах стоял такой, что невозможно было мыться. Люди уезжали к родственникам. Мы вызывали лабораторию, звонили в полицию, в Роспотребнадзор. К нам приехала лаборатория и сделала замер воды. Обещали прислать результаты.

В среду, 25 декабря, запах хлора усилился, и жители стали ходить по соседям, чтобы разобраться, в чем дело.

- У нас хлорка буквально лилась из-под крана! – рассказывает Ирина. – Жильцы уехали в ОВД Гурьевска писать заявление. Потом к нам в половине первого часа ночи приехала оперативная группа. Они прошли на подстанцию, составили протокол. На подстанции стояли канистры с жидкостью, от которых воняло хлоркой, но на этих канистрах не было никаких опознавательных бирок. Две такие же канистры стояли на улице. Территория подстанции не охранялась, и практически любой мог пройти и залить-засыпать в систему все, что угодно.

Ирина также сообщила, что концентрация хлора в воде превышала допустимые параметры в 3-4 раза.

- Не только мыться, даже стирать невозможно. Вещи стали терять цвет! От рук очень сильно пахнет. Есть подозрение, что нас целенаправленно травят!

Первые отравления

В четверг, 26 декабря, жители начали обращаться за медицинской помощью. В тот же день, по их словам, на досках объявлений у подъездов появились сообщения о том, что на станции водоподготовки произошел сбой, спровоцировавший «выброс гипохлорита в систему водоснабжения». Администрация также призывала жителей не пользоваться водой, если они чувствуют запах хлора.

- В четверг вызывали «скорую» моей соседке, - сообщила Ирина. - Врач сразу позвонила в отдел полиции Гурьевского района и сообщила об отравлении хлором. Также врач рассказала, что обращений было несколько.

Что говорят в «ЖК Град»

В пятницу, 27 декабря, мы связались с Владимиром Разареновым, представляющим управляющую компанию «ЖК Град», и попросили его прокомментировать ситуацию с выбросом хлора.

- У нас поломка была на станции водоподготовки, - ответил Разаренов.

- Жители говорят, что кто-то получил серьезные отравления, как случилось, что такая доза хлора попала в воду?

- У нас же гиперхлорирование воды идет и автоматическая система промывки, - ответил Разаренов. - Клапан, который должен был перекрыть хлорированную воду на время промывки и пустить ее наружу в канализацию, пустил эту воду в систему водопровода. Получилось, что содержание хлора стало превышенным.

- Сейчас поломку устранили?

- Да, три дня мучились. Искали причину. Специалистов-то нет особо. Но сегодня мы все уже сделали. Нам, правда, осталось еще одну запчасть найти… Сейчас в ручном режиме промывкой занимаемся, - продолжил представитель «ЖК Град».

- Такую воду получили все дома?

- Конечно. Она пошла по всем 12 домам. Мы предупреждали жителей о том, чтобы они спускали воду. На следующий день после аварии мы развесили объявления по подъездам. Случилось-то все ночью. Также мы по телефону давали инструкции по телефону, как нужно воду спускать.

- Но некоторые жители считают, что хлор в систему водопровода подали специально.

- Нет, ну что вы…

- И полицию вызывали.

- Это их сугубо личное мнение, - заключил Разаренов.

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Допрыгался: четыре дома под Калининградом перешли на самоуправление из-за драки с представителем УК

Об инциденте в поселке Ласкино под Калининградом мы писали в начале ноября. Тогда представитель управляющей компании «ЖК Град» Владимир Разаренов сцепился с одним из жильцов, который пытался подать воду в дом. Бросившись в атаку, Разаренов эпично подпрыгнул, из-за чего видео с его участием быстро разошлось по соцсетям.

Конфликт получил продолжение, но на этот раз обошлось без рукоприкладства. От услуг компании «ЖК Град» уже отказались четыре многоквартирных дома в Ласкино. Причем, собрания собственников, как нам сообщила жительница дома №13 Ирина, проходили в весьма нервозной обстановке (ПОДРОБНЕЕ).