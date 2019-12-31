Кто и как работает в Калининграде на новогодних каникулах

Если вдруг на предстоящих длительных выходных вам понадобится срочно оформить важный документ на получение льготы или доехать на пригородном поезде до Пионерского, знайте – наступает период, когда все работают по необычному графику.

«Скорая» и поликлиники

Министерство здравоохранения Калининградской области информирует жителей, что

Амбулаторно-поликлиническая служба региона 1, 2, 5, 7 и 8 января работать не будет. В течение трех дней, 3, 4 и 6 января, в поликлинических отделениях медицинских организаций будет организована работа дежурной службы, лабораторий, необходимых узких специалистов и службы неотложной помощи.

Городская станция скорой медицинской помощи работает круглосуточно. Вызов по телефонам: 03 и 112.

С четверга, 9 января, медицинские организации будут работать в обычном режиме.

МФЦ

Все многофункциональные центры, расположенные на территории региона, не будут работать в праздничные дни с 1 по 8 января 2020 года. Об этом сообщили в уполномоченном МФЦ по Калининградской области.

Пригородные поезда

В Калининградской области на время новогодних каникул изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД.

По маршруту «Калининград-Светлогорск» 1 января из Калининграда поезда будут отправляться в 7:42, 11:00, 12:00, 17:40, 19:57, из Светлогорска в 9:00, 12:00, 14:23 и 19:05. Со 2 по 8 января — из областного центра в 7:42, 8:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:55 17:40, 18:28 и 19:57, обратно в 7:39, 9:00, 10:00, 12:00, 14:00, 14:23, 17:12, 19:05, 20:25.

Из Калининграда в Зеленоградск 1 января поезд отправится в 10:30, 12:00, 17:30 и 19:57, обратно в 11:30, 15:20 и 18:44.

Со 2 по 8 января временем отправления из регионального центра станет 6:40, 8:00, 10:30, 12:00, 16:15, 17:30 и 19:57, из Зеленоградска — 7:44, 11:30, 12:02, 15:20, 17:14 и 18:44.

Поезда «Калининград- Стрельня-Калининград» 2, 4, 6 и 8 января будут курсировать со временем отправления из областного центра в 8:05, из Стрельни в 14:35.

По маршруту «Калининград-Мамоново-Калининград» 2, 4, 6 и 8 января с Южного вокзала областного центра можно будет уехать в 10:00, из Мамоново - в 16:22.

Из Советска можно будет уехать 8 января в 18:00, а из Калининграда в Советск - в 18:20.

На Черняховском, Балтийском, Гурьевском направлениях, а также внутригородских маршрутах пригородные поезда в период с 1 по 8 января курсировать не будут.

С 9 числа составы пустят по старому расписанию.