Когда не было проводов, в ход шла колючая проволока: история связиста, прошедшего от Сталинграда до Кёнигсберга

Если умелые действия стрелков, танкистов или артиллеристов во время боев Великой Отечественной войны могли обеспечить успех на конкретном участке фронта, то от бесперебойной связи штабов с частями, находящимися на передовой, иногда зависел исход крупных сражений. Любой порыв провода - это потеря управления войсками, а она, в свою очередь, могла повлечь за собой путаницу, удар по своим или окружение.

Одним из тех, кто на протяжении всей войны обеспечивал коммуникацию командного пункта своего полка с его атакующими или обороняющимися батальонами, был гвардии старший лейтенант Игорь Иванович Загинайко. За четыре проведенных на фронте года офицеру не раз доводилось лично устранять порывы, иногда ему приходилось разыскивать подручные средства для наведения линий связи, кроме того, Загинайко успевал готовить новые кадры связистов.

Окружение под Витебском

Игорь Загинайко родился в 1918 году под Киевом в селе Яновка. На военную службу он попал в октябре 1939 года практически сразу после окончания боев на Халхин-Голе. Сначала Загинайко служил в погранвойсках на Сахалине, а потом в Свердловской области, где в августе 1940 года формировался 666-й стрелковый полк, который вошел в состав 153-й стрелковой дивизии. До мая 1941 года полк занимался боевой подготовкой в Камышловских лагерях (Уральский военный округ), после чего был переброшен под Витебск, где 22 июня Загинайко узнал о нападении Германии на СССР. Первый бой с гитлеровцами его полк принял 3 июля.

Поскольку бойцы были хорошо подготовленными, прорвать фронт немцам не удалось, однако по флангам находились более слабые части, смяв которые, враг начал обходить стрелков с севера и юга крупными силами пехоты и танков. 11 июля 666-й полк попал в окружение юго-восточнее Витебска, но 24 июля, несмотря на бесконечные танковые атаки, ему удалось вырваться из кольца. Уже в августе 1941-го полк провел первые наступательные бои под Смоленском, однако его батальоны истекали кровью, и в сентябре полк отправили в Калинин на доукомплектование.

На военную службу Игорь Загинайко попал в октябре 1939 года практически сразу после окончания боев на Халхин-Голе.Фото: из семейного архива

Бои за Ленинград

В сентябре 1941-го полк поступил в подчинение 3-й гвардейской стрелковой дивизии, которая, в свою очередь, направлялась на Ленинградский фронт.

С конца сентября по начало ноября стрелковый полк Игоря Загинайко вел бои за Синявинские высоты и в районе станции Мга, а с 10 по 14 ноября 3-ю дивизию перебросили южнее города Волхов. Тут с середины ноября до конца декабря гремели страшные бои, переходившие в преследование противника (в это время Загинайко получает звание лейтенанта). Захватив несколько населенных пунктов, бойцы по заснеженным болотам добрались до печально известной станции Погостье, в районе которой, неся тяжелые потери, они будут биться до начала февраля 1942 года.

26 марта, во время Любанской наступательной операции, лейтенант Загинайко получает свое первое пулевое ранение. Так как в документах нет отметки о выбытии в госпиталь, можно предположить, что офицер принял решение не бросать свой полк и лечиться в медсанбате. Тем временем, осенью 1942 года гитлеровское командование решает перебросить из Крыма под Ленинград свежие части и начать подготовку к решающему штурму северной столицы, но за полтора месяца непрерывных боев силы немцев растаяли. Таким образом, наступление на Волховском фронте и оттянуло боеспособные вражеские части от Сталинграда, и спасло от захвата Ленинград.

Восстановил 70 километров связи

В ноябре 13-й гвардейский стрелковый полк (бывший 666-й) Игоря Загинайко перебрасывается на Сталинградский фронт, где в середине декабря в районе станицы Гнилоаксайской его разведка обнаруживает крупную танковую колонну, спешащую на выручку окруженному в Сталинграде генералу Паулюсу. 20 декабря гвардейцы принимают первый бой у деревни Васильевка и уничтожают 6 танков. В следующие несколько дней Васильевка и еще ряд деревень были освобождены, а наступающие войска Донского фронта не оставили шансов запертым в городе войскам Паулюса – 31 января 1943 года генерал, повышенный накануне в звании до фельдмаршала, сдался в плен. В боях под Сталинградом Загинайко был ранен во второй раз – 5 января его руку пробило осколком.

В июне 1943 года во время позиционных боев на реке Миус Игоря Ивановича повышают в звании до гвардии старшего лейтенанта, но он по-прежнему занимает пост командира роты связи и по-прежнему находится на передовой. В конце 43-го и начале 44-го годов 13-й гвардейский стрелковый полк принимает участие в освобождении Донбасса и Крыма, а летом того же 44-го года в составе 1-го Прибалтийского фронта полк с боями продвигается по территории Литвы.

Первую боевую награду, медаль «За боевые заслуги», Загинайко получил 14 марта 1944 года за бои на Перекопе и в Николаевской области. Вообще командование предлагало вручить ему орден Отечественной войны 2-й степени, но высшее руководство посчитало иначе.

Как сообщают нам наградные документы, при занятии полком линии обороны в районе села Казачьи Лагери и хутора Крынки Цюрупинского района Загинайко предложил использовать для нужд связи... колючую проволоку. Артобстрелы постоянно рвали телеграфный кабель, и, по всей вероятности, его ресурс уже был исчерпан. Зато колючей проволоки было предостаточно, она и пошла впрок. Таким образом, была восстановлена линия связи на протяжении 70 километров. Также гвардии старший лейтенант Загинайко лично участвовал в проведении линии связи за Турецким валом в районе Перекопа.

Второй орден Отечественной войны 2-й степени Игорь Загинайко получил после февральских боев в районе деревни Альбрехсдорф.Фото: из семейного архива

Разгром Земландской группировки

Орден Отечественной войны 2-й степени, не доставшийся офицеру-связисту в марте, был получен им 6 декабря 1944 года после октябрьского прорыва обороны немцев на реках Дубисса и Крожента и боев в районе Клайпеды. Здесь Загинайко и его рота успешно обеспечили связь командного пункта полка с преследующими противника батальонами и спецподразделениями.

Тем временем, 3-я гвардейская стрелковая дивизия вошла в состав 3-го Белорусского фронта и направилась к границам Восточной Пруссии. Прорвав долговременную оборону противника в районе Роминтской пущи, с 18 января по 16 февраля 1945 года полк Загинайко преследует немцев, а связисты, получив ранее опыт обустройства связи при помощи колючей проволоки, снова использовали ее для своих нужд. Таким образом, были и разобраны оборонительные укрепления немцев, и наведено телеграфное сообщение передовых частей с командованием.

- Используя подручные материалы (колючую проволоку, брошенный немецкий кабель и т.д.) и умело расставив людей, в жестоких боях с противником товарищ Загинайко под сильным огнем обеспечил бесперебойную связь и управление боем, - говорится в наградных документах офицера, подписанных 3 марта 1945 года.

Второй орден Отечественной войны 2-й степени Игорь Загинайко получил после февральских боев в районе деревни Альбрехсдорф (западнее сегодняшнего Бартошице), где 5 числа «противник превосходящими силами при поддержке артиллерии пошел в атаку на наши боевые порядки, и связь поминутно рвалась». Гвардии старший лейтенант и тут «сам лично выходил на исправление линии», что было отмечено командованием.

В апреле 13-й гвардейский стрелковый полк участвовал в уничтожении Земландской группировки противника, выбил немцев из вновь захваченного ими Гермау (Русское) и вышел на берег Балтийского моря к косе Фрише-Нерунг. На протяжении всех этих боев связист обеспечивал бесперебойную радиотелефонную связь.

- 14 апреля 1945 года в период сильного артиллерийского и минометного обстрела противника, телефонная связь была перебита, - сообщает наградной документ. - Весь личный состав роты был направлен на исправление повреждений. Товарищ Загинайко сам выходил на поверку и исправление линии, в результате чего связь в короткое время была приведена в рабочее состояние, и командование полка имело возможность бесперебойного управления боем.

Самые упорные бои на Замланде, в которых участвовал Загинайко, прошли 17 апреля 1945 года. Противник переходил в контратаки при поддержке артиллерийского огня с суши и моря, и телефонная связь ежеминутно выходила из строя. Загинайко организовал весь личный состав и сам лично производил исправление связи.

Орден Отечественной войны 1-й степени и медаль «За победу над Германией» были вручены старшему лейтенанту в один день - 9 мая 1945 года. К тому моменту его полк уже передислоцировался в Кёнигсберг, заняв виллу Розенталь (расположена на перекрестке улиц Кутузова и Огарева). Еще через месяц офицер получил медаль «За взятие Кёнигсберга».

После войны гвардии старший лейтенант жил в Амурске, работал на целлюлозно-картонном комбинате. Умер Игорь Загинайко 20 января 1995 года. Родственники передали его награды и фронтовые документы в Амурский городской краеведческий музей.