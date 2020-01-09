2020-01-09T18:21:07+03:00
Общество

Парк «Муза» в Светлогорске: Плюсы и минусы нового курортного благоустройства

Променад, построенный почти за 100 миллионов рублей, принял первый наплыв отдыхающих
Иван МАРКОВ
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Лесопарк теперь имеет разветвленную сеть пешеходных дорожек со скамейками и урнамиЛесопарк теперь имеет разветвленную сеть пешеходных дорожек со скамейками и урнамиФото: Иван МАРКОВ

30 декабря власти Светлогорска вместе с министром строительства и ЖКХ Калининградской области Сергеем Черномазом открыли парк «Муза» на берегу Тихого озера. Корреспондент «Комсомолки» побывал в новом парке уже в разгар новогодних каникул, чтобы, не торопясь, осмотреть его и найти плюсы и минусы нового благоустройства, на которое было потрачено 96,4 миллиона рублей.

Еще в последних числах старого года в соцсетях было множество претензий от жителей Светлогорска и калининградцев, посетивших парк. При этом, о его хороших сторонах говорилось немного, а они все-таки есть. Во-первых, хорошо, что благоустройство вообще появилось. Во-вторых, по стабильному пешеходному трафику от железнодорожного вокзала еще осенью, когда работы были в процессе выполнения, можно было с уверенностью сказать, что место для мощения дорожек выбрано правильно. Ранее пассажиры электрички, предпочитавшие вылезать на станции Светлогорск-1, использовали для прогулочного маршрута к побережью лишь Богатырскую аллею, теперь же в лесу есть разветвленная сеть пешеходных дорожек, использовать которые можно в любую погоду. В-третьих, есть хорошая новость для интернет-зависимых: в районе парка работает бесплатный wi-fi и есть множество скамеек. Даже в январе, что удивительно, эти скамейки практически не бывают пустыми.

Теперь разберем благоустройство чуть подробнее.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

В этом месте променада вода из родников переливалась через тротуар, ливневки с ней не справлялись. Инженеры придумали, как решить эту проблему, отделив тротуар специальным дренажным рвом.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Ранее на променаде были построены дугообразные мостики, на которых, по словам жителей Светлогорска, туристами была сломана не одна конечность. Сейчас часть переправ упростили.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

На набережной Тихого озера появился амфитеатр. По назначению его еще не использовали, но летом он явно будет пользоваться популярностью.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

За амфитеатром начинаются первые проблемы со склоном. Он не укреплен, и открытый грунт уже стал основным источником загрязнения променада. Не без помощи ног отдыхающих, конечно.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Детская площадка насыщена интерактивами, среди которых есть и музыкальные инструменты. Так как наплыв туристов в праздники был очень большим, часть арт-объектов дети уже успели вывести из строя.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Еще приятные новинки – качели и карусели для маломобильных граждан. Несмотря на прямое предназначение, они пользуются популярностью у всех. Однако если качели пока работают хорошо, то карусели установлены не очень ровно и крутятся с трудом.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

У детской площадки недочеты с берегоукреплением становятся вопиющими. Львиная доля грунта во время дождей растеклась жидкой грязью по тротуарам.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Вдоль променада установлены три скульптуры: девушка со скрипкой, девушка с мольбертом и ребенок с книгой. По задумке авторов благоустройства эти скульптуры разделяют на набережной зоны музыки, рисования и чтения. Пока не очень понятно, приживется ли это разделение, но на фотографирование со скульптурами встают в очереди.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Чтобы проложить тротуары, было спилено множество деревьев, но для озеленения снова были выбраны дорогие рододендроны и туи. Часть декоративных растений предприимчивые жители уже успели похитить, не страшась установленных видеокамер.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

По обе стороны озера установлены две высоких беседки с черепичными крышами. Вероятно, их предназначение — привлечь отдыхающих на берег. К сожалению, потолок обеих беседок выглядит незавершенным — он зашит гипсокартонном, хотя можно было бы применить натуральные материалы (дерево, например).

ИСТОЧНИК KP.RU

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