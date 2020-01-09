Парк «Муза» в Светлогорске: Плюсы и минусы нового курортного благоустройства

30 декабря власти Светлогорска вместе с министром строительства и ЖКХ Калининградской области Сергеем Черномазом открыли парк «Муза» на берегу Тихого озера. Корреспондент «Комсомолки» побывал в новом парке уже в разгар новогодних каникул, чтобы, не торопясь, осмотреть его и найти плюсы и минусы нового благоустройства, на которое было потрачено 96,4 миллиона рублей.

Еще в последних числах старого года в соцсетях было множество претензий от жителей Светлогорска и калининградцев, посетивших парк. При этом, о его хороших сторонах говорилось немного, а они все-таки есть. Во-первых, хорошо, что благоустройство вообще появилось. Во-вторых, по стабильному пешеходному трафику от железнодорожного вокзала еще осенью, когда работы были в процессе выполнения, можно было с уверенностью сказать, что место для мощения дорожек выбрано правильно. Ранее пассажиры электрички, предпочитавшие вылезать на станции Светлогорск-1, использовали для прогулочного маршрута к побережью лишь Богатырскую аллею, теперь же в лесу есть разветвленная сеть пешеходных дорожек, использовать которые можно в любую погоду. В-третьих, есть хорошая новость для интернет-зависимых: в районе парка работает бесплатный wi-fi и есть множество скамеек. Даже в январе, что удивительно, эти скамейки практически не бывают пустыми.

Теперь разберем благоустройство чуть подробнее.

В этом месте променада вода из родников переливалась через тротуар, ливневки с ней не справлялись. Инженеры придумали, как решить эту проблему, отделив тротуар специальным дренажным рвом.

Ранее на променаде были построены дугообразные мостики, на которых, по словам жителей Светлогорска, туристами была сломана не одна конечность. Сейчас часть переправ упростили.

На набережной Тихого озера появился амфитеатр. По назначению его еще не использовали, но летом он явно будет пользоваться популярностью.

За амфитеатром начинаются первые проблемы со склоном. Он не укреплен, и открытый грунт уже стал основным источником загрязнения променада. Не без помощи ног отдыхающих, конечно.

Детская площадка насыщена интерактивами, среди которых есть и музыкальные инструменты. Так как наплыв туристов в праздники был очень большим, часть арт-объектов дети уже успели вывести из строя.

Еще приятные новинки – качели и карусели для маломобильных граждан. Несмотря на прямое предназначение, они пользуются популярностью у всех. Однако если качели пока работают хорошо, то карусели установлены не очень ровно и крутятся с трудом.

У детской площадки недочеты с берегоукреплением становятся вопиющими. Львиная доля грунта во время дождей растеклась жидкой грязью по тротуарам.

Вдоль променада установлены три скульптуры: девушка со скрипкой, девушка с мольбертом и ребенок с книгой. По задумке авторов благоустройства эти скульптуры разделяют на набережной зоны музыки, рисования и чтения. Пока не очень понятно, приживется ли это разделение, но на фотографирование со скульптурами встают в очереди.

Чтобы проложить тротуары, было спилено множество деревьев, но для озеленения снова были выбраны дорогие рододендроны и туи. Часть декоративных растений предприимчивые жители уже успели похитить, не страшась установленных видеокамер.

По обе стороны озера установлены две высоких беседки с черепичными крышами. Вероятно, их предназначение — привлечь отдыхающих на берег. К сожалению, потолок обеих беседок выглядит незавершенным — он зашит гипсокартонном, хотя можно было бы применить натуральные материалы (дерево, например).