Не каникулы, а тоска смертная

Какие-то печальные получились каникулы. Я далеко не пессимист, но... Ни снега, ни мороза, даже санки с колесиками продавать стали. Горки отменяются, на катках не протолкнуться (потому что мало), да и катаются многие с плотно сжатыми губами - как будто в последний раз. А кому понравится кататься в давке?

Отправились в кино на "Союз спасения", неплохой в общем-то фильм, - полупустой зал. Все, наверное, ломанулись на "Холопа", который бьет рекорды, говорят, там было не протолкнуться. Ну хоть кому-то повезло. Хотели сходить в Гурьевске в новый парк, узнать, что такое сенситивное развитие, ощутить его на себе, - так он не открылся, хотя еще до праздников чиновники с торжеством сообщили, что там все готово. Может, и готово, лошадки серебром горят, например, только все за забором, а дверь закрыта на замок. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Открыть, кстати, обещают 13 января, когда о каникулах все уже забудут.

В старом же парке веселье трудно отыскать. Голые деревья, куцая елочка, три человека смотрят рождественские выступления ансамблей художественной самодеятельности. Кто-то даже танцует, но как-то без энтузиазма. Похожая картина 1 января в Балтийске. Тоже самодеятельность, тоже три человека и тоже скука. Даже пьяных почти нет. Даже на янтарь море поскупилось на этот раз, хотя волны на Новый год были ого-го.

Это все эмоции, а если объективно? Тоже не очень складывается. Понимаешь, что к длинным праздникам Калининград совершенно не готов. Было, конечно, несколько крутых представлений - в Доме искусств, в спорткомплексе "Юность", был большой баскетбол с участием ЦСКА и греков в "Янтарном" (говорят, полный аншлаг), но это крохи в океане тоски. К тому же билеты на самое интересное раскупили еще в декабре. Совершенно не соответствует картина тому Калининграду, который по традиции снова стал одним из популярных российских городов для путешествий в новогодние праздники. Взять тот же парк в Гурьевске. Вложить энное количество денег, поставить пять-семь нормальных, современных аттракционов - не было бы отбоя ни от местных, ни от туристов. Понятно, что большие инвестиции, но со спросом-то проблем сейчас нет. Кстати, это не только к Гурьевску относится. В калининградских парках тоже не мешало бы многое обновить.

Или взять такое замечательное заведение как аквапарк. Это же позорище - региону с миллионным населением, претендующем на неформальный статус жемчужины балтийского побережья, не иметь собственного крутого аквапарка - с большими горками, бассейнами, соляными банями и прочей необходимой ерундой. Вот и стоит народ по семнадцать часов на границе, чтобы попасть в Гданьск, Миколайки или Лидзбарк. В последних двух городах, между прочим, население тысяч по двадцать, но аквапарки очень даже ничего. В Калининграде таких нет, хотя разговоры о том, что аквапарк Калининграду нужен, тянутся еще в 90-х годов прошлого века.

Словом, неважно на самом западе России с развлечениями. Особенно зимой. Особенно бесснежной зимой. Поэтому если нет настоящей зимы - нет и настроения. А значит, длинные каникулы нам ни к чему. Два-три дня - и на работу. Так будет правильнее.