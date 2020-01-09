Грязные делишки: Калининградцам придется переплачивать и за вывоз мусора, и за квитанции

Конец 2019 года в нашей области принес очередные мусорные скандалы. Сначала сотни тысяч жителей области остались без ноябрьских квитанций за вывоз отходов, а потом стало известно, что в 2020 году изготовление и доставка самих платежек обойдется дороже, чем сейчас.

Убрать конкурентов

Все началось 18 ноября, когда региональный мусорный оператор - «Единая система обращения с отходами» («ЕСОО») - объявил закупку, чтобы выбрать компанию, которая возьмет на себя хлопоты с квитанциями в 2020 году. Победителю предписывалось заняться не только всеми расчетами, печатью и доставкой платежек, но и организовать горячую линию по приему звонков от потребителей, а также запустить СМС-информирование пользователей личных кабинетов для восстановления паролей.

Подведение итогов состоялось 10 декабря. Победителем признали ООО «Биллинг Онлайн Решения» из Екатеринбурга. Компания, которая сегодня работает с 2 миллионами лицевых счетов в 78 регионах страны, предложила калининградскому мусорному оператору самую низкую среди участников закупки стоимость услуг. Начальная цена в ходе торгов была снижена на внушительные 37% - с 10,37 до 6,5 рубля за квитанцию. Итоговая цифра оказалась даже ниже того, во сколько каждая платежка обходилась в 2019 году (6,90 руб.).

Однако «ЕСОО» от работы с екатеринбуржцами… отказалась. Официальная формулировка – уклонение победителя торгов от заключения контракта. Компания якобы не подписала договор в установленный срок (до 20 рабочих дней). При этом, по нашим данным, письмо от "ЕСОО" о необходимости заключения контракта в Екатеринбурге получили лишь 23 декабря и в том же день «Биллинг Онлайн Решения» направила обратно в Калининград уже подписанный контракт. Но мусорный оператор ждать ответа не стал - «Биллинг» признали «уклонившейся от заключения соглашения».

Удивительно, но точно такая же участь постигла и второго участника торгов. ИП Нигматулина «отстегнули» из-за того, что бумаги не были подписаны в срок, который требовала «ЕССО». В итоге мусорный оператор провел закупку у единственного оставшегося поставщика- ООО "Рефайди Балтия”. Компания заломила наиболее высокую цену за услуги среди всех трех претендентов – 7 рублей 50 копеек за квитанцию, но препятствием для заключения контракта это не стало. Объявление о новой закупке было размещено 25 декабря в 16:51, а завершилось все на следующий день в 9:15 утра. В отличие от предыдущих двух случаев, мусорный оператор сумел провернуть сделку буквально за одну ночь. А если точнее – за 1 час 26 минут рабочего времени.

Но еще интереснее другое.

Победителей судят

Получившая контракт компания «Рефайди Балтия» зарегистрирована в Советске и вообще-то имеет дело с платежками не первый год. Правда, ее деятельность регулярно сопровождают громкие судебные разбирательства.

Еще в 2015 году «Рефайди Балтия» получила контракт на печать и доставку платежек областного Фонда капитального ремонта. И тоже только после того, как заявки двух других участников торгов (вот ведь совпадение!) были признаны несоответствующими условиям конкурса. Региональное Управление федеральной антимонопольной службы тогда оперативно среагировало на ситуацию и отменило результаты конкурса, поскольку посчитало, что условия торгов противоречили закону о защите конкуренции. Но на сторону победителя неожиданно встал сам Фонд капремонта и через суд добился того, чтобы квитанциями занималась именно «Рефайди Балтия», а не кто-то еще. Лишь в 2019 году Фонд все же разорвал договор с этим подрядчиком. Кроме того, в июне контракт на доставку квитанций с компанией из Советска расторг и главный поставщик электроэнергии - «Россети Янтарь Энергосбыт».

«Единая система обращения с отходами» заключила предыдущий контракт с «Рефайди Балтия» на печать и доставку платежек в январе 2019 года. И дело сразу приняло дурной оборот. Контракты общей стоимостью 28 млн. рублей были разбиты на четыре части, из-за чего антимонопольная служба заподозрила заказчика услуг («ЕСОО») в незаконных действиях. По версии ведомства, мусорный оператор специально раздробил закупку, чтобы не проводить аукцион и провести закупки у единственного поставщика. В ноябре арбитражный апелляционный суд подтвердил, что «ЕСОО» незаконно и вопреки экономическим интересам раздробило закупку и незаконно же заключило договоры с «Рефайди Балтия». Соглашение признали недействительным. Именно из-за этого почти 400 тысяч жителей области не получили в декабре платежки за ноябрь и получат их только в январе… от всё той же «Рефайди Балтии», которая теперь напечатает их по новому бешеному контракту.

Кто заплатит

То, что платить за работу с квитанциями в 2020 году придется по самой высокой цене, руководство «ЕСОО», как оказалось, ничуть не смущает.

- Стоимость 6,90 рубля за квитанцию находится в рынке - в Калининграде за эти услуги платят до 17 рублей, - заявил директор "Единой системы обращения с отходами" Алексей Хряпченко в разговоре с нашими коллегами с портала «Клопс.Ру».

Однако слова главного мусорщика региона вызвали недоумение у самих участников рынка.

- Я не знаю, откуда появились эти 17 рублей, потому что, насколько нам известно, таких цен в Калининграде никто не предлагает, это слишком высокая стоимость услуги, - говорит директор компании «ПОЧТЭК» Сергей Слющенков. – Более того, 17 рублей не фигурировали даже в запросах котировок, которые «ЕСОО» делала перед объявлением закупки, и чем обоснована именно такая цифра, я предположить не могу.

Директор «Единой системы обращения с отходами» Алексей Хряпченко уже не в первый раз оказывается в центре разбирательства.Фото: Иван МАРКОВ

Буквально накануне Нового года компания “Биллинг Онлайн Решения” подала жалобу в Калининградское отделение антимонопольной службы. Екатеринбуржцы уверены, что мусорный оператор не имел права признавать их уклонившимися от заключения контракта, поскольку, по мнению компании, «ЕССО» самовольно сократила срок подписания документов со стороны победителя торгов. Областное УФАС уже объявило, что планирует провести собственную проверку. “Будет дана оценка действиям “ЕСОО” и участников аукциона для установления наличия либо отсутствия признаков нарушения антимонопольного законодательства и нарушения требований закона о закупках при проведении аукциона”, - говорится в официальном ответе ведомства. Если в действиях оператора и компании “Рефайди Балтия” найдут признаки нарушения антимонопольного законодательства, будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Стоит напомнить, что для Алексея Хряпченко разбирательство может стать уже вторым за время его деятельности на посту главы предприятия. В 2018 году против главы регионального оператора дело возбудил следственный отдел ФСБ. В СМИ появилась информация, что Хряпченко в течение 2017 года незаконно выписывал себе (и некоторым подчиненным) премии, из-за чего его средняя заработная плата достигала 312 тысяч рублей в месяц. Впоследствии излишки пришлось вернуть. Кроме того, СМИ сообщали, что в том же 2017 году Хряпченко заключил с поставщиками техники и стройматериалов 9 контрактов на 20 миллионов рублей вообще безо всяких торгов, объяснив это тем, что требовалось предотвратить чрезвычайную ситуацию на полигонах из-за пожароопасной обстановки.

Наделавший столько шуму новый контакт на платежки с «Рефайди Балтия» обойдется в 33,8 миллиона рублей. Мусорный оператор будет переплачивать за услугу своему хорошо знакомому подрядчику на фоне, мягко говоря, не лучших финансовых показателей. В недавнем декабрьском интервью на радио «Комсомольская правда — Калининград» Хряпченко жаловался, что кассовые разрывы на его предприятии достигли 400 миллионов рублей, которые пришлось закрывать при помощи кредитов. По итогам 2019 года «Единая система обращения с отходами» прогнозирует убытки примерно в 70 миллионов. Однако, как не без гордости подчеркнул Хряпченко, бюджетных денег его предприятию «никогда за всю историю не давали». А это значит, что «золотой» контракт на изготовление и доставку квитанций в 2020 году оператор будет оплачивать, в том числе из денег, которые соберет из нашего кармана. И очевидно, что раскошеливаться придется больше: уже объявлено, что с 1 июля тариф на вызов мусора для жителей Калининградской области будет увеличен...