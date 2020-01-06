Под Калининградом в сгоревшей квартире нашли тело 62-летней хозяйки

Ранним утром 5 января в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Калиновка Черняховского района горит жилой дом. При тушении пожара было обнаружено тело 62-летней хозяйки квартиры. По данному факту Черняховский межрайонный следственный отдел регионального Следственного управления СКР организовал проведение доследственной проверки.

Очаг возгорания удалось определить сравнительно быстро – полыхнуло кресло в одной из комнат. Возможно, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Видимых повреждений, которые могли бы указывать на насильственный характер смерти женщины, обнаружено не было, и теперь установить точную причину смерти должна судебно-медицинская экспертиза.

- Запах дыма почувствовала дочь погибшей, которая вместе со своим сожителем проживала в соседней квартире, - рассказала официальный представитель СУ СКР по Калининградской области Наталья Гацко. – Сначала они попытались справиться с огнем самостоятельно, но затем все же вызвали пожарных.

Из неофициальных источников стало известно, что пенсионерка долгое время злоупотребляла спиртными напитками. И для освещения квартиры была вынуждена использовать свечки, поскольку электричество ей отключили за неуплату.