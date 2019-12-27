«Помогаем устойчиво развивать аграрное направление Калининградской области»

Калининградскому филиалу Санкт-Петербургского государственного аграрного университета исполняется 60 лет! Дата важная не только для Полесска, где находится вуз, но и для Калининградской области.

- Вот уже более полувека Калининградский филиал СПбГАУ является главной кузницей подготовки кадров для нашего сельскохозяйственного региона, ежегодно выпуская из своих стен грамотных и конкурентоспособных специалистов аграрного дела, - говорит директор Калининградского филиала СПбГАУ Александр Рожков. - Это позволяет устойчиво развивать аграрное направление на территории региона, отделенной от основной территории России сопредельными государствами. За годы своего становления филиал прошел непростой путь, превратившись из небольшого консультационного пункта Ленинградского сельскохозяйственного института в признанное и авторитетное учреждение высшего образования, диплом которого знают и уважают на всем пространстве Северо-Западного федерального округа.

Об уникальности

Уникальность филиала состоит в территориальной приближенности к аграрным центрам региона, возможности привлечения ведущих специалистов к учебному процессу и использовании материальной базы сельхозпроизводителей для практического обучения студентов.

Филиал сегодня - это прекрасное историческое здание учебного корпуса, где в настоящее время обучаются по пяти направлениям подготовки свыше тысячи студентов. Специалистов для сельского хозяйства готовят квалифицированные научно-педагогические кадры, в составе которых более 60% имеют ученые степени кандидата или доктора наук. К обучению студентов активно привлекаются руководители и ведущие специалисты предприятий АПК, а также ученые из других центров области и зарубежья.

Главным результатом работы коллектива являются наши выпускники, деятельность которых определяет развитие предприятий и хозяйств аграрного сектора на территории Калининградской области. Их адаптация к нуждам сельского хозяйства, способность к саморазвитию и профессиональному росту составляет в конечном итоге авторитет и имидж филиала.

Александр Рожков - директор Калининградского филиала СПбГАУ

О трудоустройстве выпускников

За всю историю существования филиал подготовил почти 7 тысяч специалистов для сельского хозяйства и других отраслей экономики. Хорошие показатели трудоустройства выпускников в первую очередь обеспечиваются за счет тесного сотрудничества с предприятиями «Залесское молоко», «Залесские корма», «Зеленый сад», фермерского хозяйства «Салем», ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в пос. Славянское, «Мидель» и рядом других. На сегодняшний день спрос на выпускников Калининградского филиала СПбГАУ со стороны работодателей очень высокий, о чем свидетельствует присутствие их представителей на защите студенческих выпускных квалификационных работ и достойные предложения для работы.

О новых направлениях

В юбилейном году филиал сделал первый выпуск слушателей «Университета третьего возраста». Документ о прослушивании курса получили 24 пожилых жителя Полесска, получивших необходимые им знания в вопросах компьютерной грамотности, огородничества, коммуникации в семье, ландшафтного дизайна. Этот проект был реализован группой преподавателей-волонтеров на безвозмездной основе и явился выражением основной миссии университета - «нести просветительство в массы».

В филиале реализуется дополнительное образование для лиц, уже имеющих высшее образование и желающих получить новые знания. Успешно реализуются проекты дополнительного профессионального образования по кинологии, коневодству и лекарственным травам.

Готовясь отметить 60-летний юбилей, коллектив Калининградского филиала СПбГАУ с оптимизмом верит в перспективу, осознавая свою ответственность за будущее региона, прокладывает свой собственный путь в современной жизни.

С юбилеем!

ВАЖНО!

28 декабря 2019 года в 12.00 в Калининградском филиале СПбГАУ пройдет торжественное мероприятие, посвященное славному юбилею. Приглашаем выпускников, преподавателей, студентов филиала!

Добро пожаловать!

Калининградскому филиалу СПбГАУ - 60 лет!

НАШ АДРЕС:

Полесск, Калининградская область, ул. Советская, 10.

Тел.: 8 (40158) 3-75-28

www.kf.spbgau.ru

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