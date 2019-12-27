2019-12-27T18:26:31+03:00
Общество

Почему реформа ОСАГО может изменить автогражданку к лучшему

Каждый автомобилист получит справедливый расчет автогражданки
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Российский союз автостраховщиков (РСА): С начала года рынок ОСАГО претерпевает существенную трансформацию. Так, в рамках первого этапа изменений была скорректирована система расчёта коэффициентов возраст-стаж и бонус-малус, а также расширен тарифных коридор базовой ставки ОСАГО. Позитивные результаты были заметны практически сразу – средняя стоимость по стране с начала 2019 года снизилась на 5,1%. Однако главная цель изменений – индивидуализация тарифов. Т.е. каждый должен платить за свои риски. Так, ключевым фактором при расчете стоимости полиса станут грубые нарушения, такие как проезд на красные или езда по встречной полосе. Таким образом, каждый автомобилист получит справедливый расчет автогражданки, а у россиян появится дополнительный стимул не нарушать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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