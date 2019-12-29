Роспотребнадзор - о продаже в Калининграде снюсов: К нам пришла беда!

Тревожные вести накануне Нового года прилетели из управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Руководитель ведомства Елена Бабура выступила перед журналистами с бескомпромиссным заявлением о незамедлительном прекращении продажи некурительной никотиносодержащей продукции, более известной как снюсы.

- Управление Роспотребнадзора по Калининградской области совместно с УМВД по Калининградской области, прокуратурой и правительством Калининградской области организовало работу по изъятию из оборота некурительной никотиносодержащей продукции, - сказала Елена Бабура.

По словам главного санитарного врача, эта продукция не содержит табак, следовательно, не является предметом регулирования законодательства по табаку. Вместе с тем по идентификационным признакам, способам употребления, форме выпуска (жевательная резинка, леденцы, карамель) указанная продукция относится к пищевой. А если это пищевая продукция, значит, она обязана проходить оценку безопасности и соответствовать требованиям технического регламента на пищевую продукцию.

- Некурительная никотиносодержащая продукция, которая сегодня продается в Калининградской области везде, относится к пищевой, оценку безопасности не проходила, значит, она продается незаконно! – заявила глава ведомства.

По словам Елены Бабуры, в составе такой продукции – никотин, содержание которого превышает допустимые нормы.

- По стандарту, в России в одной сигарете может содержаться не более 1 миллиграмма никотина. А в такой конфетке – от 28 до 68 миллиграмм! – особенно отметила руководитель. - Употребление подобной продукции формирует зависимость. Создает высокий риск для здоровья, в первую очередь для здоровья детей. Перед нами сегодня стоит важная задача – изъять из оборота такую продукцию как несоотвествующую требованиям закона.

В минувшую среду в регионе уже прошел ряд проверок различных торговых точек. В результате проверок изъято 204 единицы товаров 18 наименований.

- Мы уже обратились к торговым сетям о самостоятельном изъятии подобной продукции, - подчеркнула Елена Бабура. – Способ утилизации они должны согласовать с нами. В настоящее время мы продолжаем рейды, проверяем рынки, точки реализации табачной продукции, общепит, кальянные. Работаем с поставщиками, а производства, мы знаем, это Москва, Санкт-Петербург, есть образцы импортного производства. Сайты, которые продают такую продукцию, будут блокироваться. Добросовестные хозяйствующие субъекты уже изымают продукцию, способ утилизации согласовывают с нами. Те, кто продолжит продавать эту продукцию, будут привлекаться к ответственности. Максимальный штраф – 600 тысяч рублей.

Елена Бабура обратилась ко всем жителям региона.

- То, что они (торговые точки. – Ред.) сделали, - это безобразие! К нам пришла беда! И я очень прошу всех проявить гражданскую позицию и сообщать о местах продажи никотиносодержащих карамелек, леденцов, жевательных резинок по телефону горячей лини ведомства: 8 (4012)59–63-42, - сказала главный санитарный врач области.

О сроках завершения рейдов в ведомстве не сообщают.

- Пока не завершим работу по изъятию! – резюмировала Елена Бабура.

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