2020-01-10T12:35:07+03:00
Происшествия

"Друг душил, а я держал". Калининградца жестоко убили после корпоратива и бросили в болото

Случайное знакомство с двумя парнями стало для жителя нашего города роковым
Игорь ОРЕХОВ
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Задержанный убийцы показали, где закопали тело.Задержанный убийцы показали, где закопали тело.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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Полиция разыскивала 36-летнего Романа П. больше недели. В ночь с 26 на 27 декабря прошлого года мужчина вышел из ресторана отеля «Риверсайд» на улице Ялтинской в Калининграде, где был на корпоративной вечеринке. Домой он так и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в органы внутренних дел.

В поисках пропавшего без вести правоохранителям помогали волонтеры. Однако раньше сотрудникам Управления уголовного розыска областного УМВД России и регионального Следственного управления СКР удалось выйти на подозреваемых в убийстве мужчины. Ими оказались 27-летний житель Багратионовского района и его 23-летний приятель из Гурьевского района. Они-то и указали, где закопали тело своей жертвы – в торфянике неподалеку от поселка Березовка.

Как выяснилось уже по ходу следствия, все началось с уличного знакомства на той же Ялтинской, где старший из будущих убийц трудился слесарем в одном из предприятий автосервиса. Отметить начало дружбы решили в ближайшем кафе фастфуда неподалеку от супермаркета «Спар» на Моспроспекте, выпив по пиву.

- Мы со своим пришли, а он там купил себе бутылку, - рассказывал на допросе младший из подельников.

Потом всем захотелось «продолжения банкета». Подумав немного, решили поехать в Багратионовск. По информации из неофициальных источников, один из парней пообещал, что там есть возможность покурить «травку». Троица погрузилась в машину автослесаря и отправилась в путь. Но до райцентра в итоге добрались только двое.

- По пути подрались, - пояснил допрашиваемый. - Рома (по удивительному стечению обстоятельств оба преступника были тезками потерпевшего – Ред..) начал его душить, а я держал, чтоб не сопротивлялся…

Кадр оперативной съемки со следственного эксперимента. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Кадр оперативной съемки со следственного эксперимента.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Скорее всего, напасть на след убийц удалось, благодаря записям камер наружного видеонаблюдения, зафиксировавшим, в каком направлении Роман П. ушел от «Риверсайда». Затем оперативники смогли «вычислить» автомобиль, на котором уехал мужчина. Дальше все было проще.

- По ходатайству следствия в отношении подозреваемых Ленинградским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оба водворены в следственный изолятор. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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