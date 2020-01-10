2020-01-10T14:41:01+03:00
Происшествия

Спасла незнакомка в погонах. Калининградец двое суток блуждал по морозному Омску в поисках квартиры брата

Наш земляк вышел в магазин без сотового телефона и заблудился в незнакомом городе
Кирилл Алексеев
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Жанара Хасенова.Жанара Хасенова.Фото: Росгвардия по Омской области
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Удивительная история приключилась с одним незадачливым калининградцем, который решил новогодние каникулы провести у родственников в Сибири.

6 января наш 59-летний земляк, гостивший у брата в Омске, вышел в магазин, видимо, ради продолжения банкета, и по трагической случайности не взял с собой сотовый телефон. Дорога из магазина в квартиру родственников растянулась в итоге на двое суток - калининградец не смог найти нужный дом - ни сразу, ни потом. Он обходил дома, звонил в квартиры, называл имя, фамилию брата, но всякий раз терпел неудачу:

- Нет, не знаем такого.

А мороз крепчал. К вечеру 6 января на термометре было уже -28 по Цельсию. Это все же Омск, не Калининград. Ночь наш земляк провел в одном из подъездов: спал, свернувшись клубочком, на верхней площадке. А утром - снова на поиски и снова неудача, и снова ночь, проведенная в чужом подъезде.

Только 8 января нашего земляка, растерянного и уставшего, встретила сотрудница Росгвардии Жанара Хасенова - в подъезде собственного дома. Мужчина, чуть не плача, рассказал девушке о своей беде и они вместе отправились на поиски квартиры брата. Однако снова неудачно.

- Расспросы местных жителей успехов не принесли, и мужчина ушел искать родственника самостоятельно, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

Жанна вернулась домой и вскоре в одном из пабликов "ВКонтакте" случайно наткнулась на объявление о поиске приехавшего из Калининграда мужчины: родственник разыскивал своего брата. Мол, ушел из дома два дня назад и до сих пор ни слуху ни духу, не знаем, что и думать. А если замерз?

- Так я же его и видела! - воскликнула девушка и сразу написала автору объявления.

В тот же вечер Жанна встретилась с братом нашего земляка и, подключив других родственников, они принялись по очереди обходить все подъезды микрорайона, не пропуская ни одного, заглядывая в подвалы и поднимаясь на чердаки. Настойчивость в итоге принесла плоды: в одном из домов, прислонившись к батарее, сидел, казалось, окончательно потерявший надежду калининградец.

Радости, конечно, не было предела. Наш земляк крепко обнял брата, а потом расцеловал свою спасительницу:

- Эх, что бы было, если б я не зашел тогда в ваш подъезд!..

ИСТОЧНИК KP.RU

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