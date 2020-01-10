Профессиональная хватка, широкой души человек: в Калининграде умер журналист Владимир Костомаров

9 января после долгой тяжелой болезни умер калининградский журналист Владимир Борисович Костомаров.

Впервые я увидела Костомарова в «Калининградской правде» 22 года назад. Рабочие места были рядом. Про себя я его называла «Человек-вихрь». В кабинете появлялся резко. Громко хлопал дверью. Обязательно что-нибудь ронял. Падал в кресло. Стучал на пишущей машинке с такой силой, что, казалось, аппарат вот-вот рассыплется под творческим натиском. Быстро отрабатывал темы, сдавал листы ответсеку, скороговоркой обозначал ему же ближайшие планы, прощался и резко исчезал. Перед дверью, правда, опять что-нибудь ронял.

Однажды рассказал, что собирается команда для запуска ежедневной газеты «Каскад». Так и случилось, что первым серьезным редактором для меня стал Владимир Костомаров.

Владимир Костомаров был первым главредом газеты "Каскад".Фото: Елена Полякова

Для него не было больших тем или маленьких, пафосных или неважных событий. К любой информации он применял любимую присказку: «Это ж интересно!». Когда разносил в пух и прах публикации начинающих «писателей», любил повторять: «Рассказывать нужно так, чтобы вас бабушка из Черняховска поняла!» (почему возникал образ бабушки именно из этого муниципалитета – не знаю). Порой мы смеялись над его постановками задач. Если кто-то из корреспондентов ехал по срочному заданию далеко в область, он непременно нагружал другими поручениями. Звучало это, к примеру, так: «Вы сегодня едете в Краснознаменск? На обратной дороге заскочите, пожалуйста, в Зеленоградск. Все равно по пути».

А вот с компьютером так и не подружился. Когда пришел в «Комсомолку», мы с ним снова оказались в одном кабинете. Часто обращался: «Помоги создать файлик» (он часто в речи употреблял уменьшительно-ласкательные суффиксы). А печатал всегда – быстро, азартно, громко, с натиском. Технику не ломал.

Костомаров такой один. Большой человек. Мощная работоспособность. Бешеная энергия. Чувство юмора. Самоирония. Умел создать праздник без повода. Умел по-отечески поддержать.

Спасибо, Владимир Борисович! Светлая память.

ВСПОМИНАЮТ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ

"Воспитал плеяду журналистов"

Валерий ГРОМАК, журналист, коллега, друг Владимира Костомарова:

- Мы с Володей знакомы с 1972 года. Вместе учились в Львовском военно-политическом училище. Мама его жила в Ялте, работала редактором газеты. Володя много лет отработал военным журналистом. Сначала в газете на Черноморском флоте, а с 1977 года - в «Страже Балтики» в Калининграде. С 1992 по 95 годы Костомаров работал корреспондентом газеты Министерства обороны - «Сын Отечества». Его помнят и по публикациям в «Калининградской правде». В 1997 году он стал первым редактором газеты «Каскад». Он ведь и в «Комсомолке» работал, и в мэрии. Столько вместе пройдено, пережито…

Ольга САЯПИНА, начинала карьеру в газете «Каскад», сейчас работает в газете «Страна Калининград»:

- Костомаров руководил газетой («Каскад»), в которой опытом работы журналистом обладал только он. Все остальные корреспонденты газеты «Каскад» были новичками - я, Кирилл Синьковский, Женя Иванкова, Оксана Арютова, Ира Шуринова... Он всех нас учил азам, с самого начала... Вообще, если бы мне предложили начинать ежедневную газету с ничего не умеющими в этом деле людьми, я бы не согласилась. А Костомаров смог. И нас научил…..

Владимир Борисович учил каждого из нас не только азам, но и этике журналисткого дела. И мы пять дней в неделю без всякого интернета выпускали новую для Калининградской области газету по 12 полос, на тот момент очень смелую. Конечно, основной тон в ней задавал Владимир Борисович - сам профессионал высшего класса и человек невероятной работоспособности.

Помню, коллеги постарше посмеивались над ним. Так как помимо основной работы Костомаров еще успевал писать заметки еще и в «районки». Зато никто больше не смеялся, когда Владимир Борисович в конце месяца собирал по копеечке гонорары за те статьи, и выходила неплохая сумма. Он с легкостью мог поделиться деньгами. Щедрый человек…

Владимир НУЯКШЕВ, собкор агентства ТАСС в Калининградской области:

- Владимир Костомаров – добрый человек. Обязательный. Человек-мотор. Работяга. Профессионал высокого уровня. Очень любил работу. Его ценили. Знакомы с ним больше 30 лет… Боролся он с болезнью. Держался. И вот так рано ушел…

Олег ШАНЬКО, собкор агентства «Интерфакс» в Калининградской области:

- Ушел профессионал. Серьезный. Требовательный. Принципиальный. Мог быть жестким. Всегда помогал. Умел закрывать глаза на слабости. Веселый человек. На мой взгляд, Владимир Костомаров оставил заметный след в калининградской журналистике, воспитав в газете «Каскад» много журналистов. Многим из них сегодня уже больше сорока лет. И что интересно, никто не ушел из профессии, трудятся в разных изданиях региона и пресс-службах.

Виктор БОБКОВ, директор Калининградской областной филармонии имени Светланова:

- Вы удивитесь, наверное, но нас с Владимиром Борисовичем объединяло то, что в разные годы служили на одном крейсере - «Октябрьская революция». Запомню его как журналиста-профессионала, очень остроумного человека, эрудита. Был период, он часто приходил на концерты в филармонии, слушал музыку, развивался. С ним в общении, в решении деловых вопросов всегда было легко.

Елена ПОЛЯКОВА, работала верстальщиком в газете «Каскад»:

- Костомаров был классным специалистом своего дела, он журналист-профессионал. На любую тему мог написать из минимума информации. И широкой души человек. Таким я его помнить буду.

P.S.

Так получилось, что хоронить Владимира Костомарова в Калининграде некому. Друзья, коллеги, кто сегодня помогает в организации похорон, будут признательны за любую помощь. Средства можно перечислять на карту Сбербанка 2202 2004 31588589.