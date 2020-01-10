На работу после праздников: Как знаки зодиака отходят от новогодних каникул

Праздники закончились. Увы, пора на работу. А как знаки зодиака отходят от новогодних каникул? Узнаем!

Овен

Еще в последний праздничный день Овен по-настоящему начинает страдать – ведь скоро на работу. Это вовсе не значит, что Овны слишком ленивы и не любят свою работу, просто они наконец-то почувствовали вкус долгожданной свободы и выходить из этого состояния очень непросто, а жизнь по графику Овны не любят. Но как только они выходят на работу, новые планы начинают вдохновлять на свершения. Но не стоит хвататься сразу за все задачи, чтобы не растерять настрой и энергию, которая была накоплена во время отдыха.

Телец

Представителям этого знака можно позавидовать! Тельцы с удовольствием бегут на работу в первый день после праздников. Ведь они просто не могут жить без такой привычной и обожаемой рутины. Кроме того, они наделены оптимизмом, позволяющим видеть позитив во всем, поэтому способны создавать ощущение отпуска даже после него.

Близнецы

«Рассказывайте, что тут такого произошло, пока меня не было», — этот вопрос первым делом зададут Близнецы, вернувшиеся после отдыха. Ведь ими движет неподдельное любопытство, им важно знать все интересные и не очень события, а также слухи. Это позволяет им входить в рабочий режим безболезненно. Главное, что они снова вернулись к общению, а работа – это второстепенно.

Рак

Выход после праздников на работу не способен выбить Раков из колеи. Для них это просто новый этап. Отдых, конечно, прекрасно, но пора двигаться дальше — большие дела, новые свершения впереди. Раки — реалисты и четко разграничивают отдых и работу, хотя с ностальгией пересматривают фотографии с отпуска.

Лев

Отдых удался на славу, он был ярким, незабываемым и с элементами роскоши, а поэтому и на работу стоит возвращаться так же эффектно. Все коллеги непременно обязаны выслушать красочный рассказ о том, как прошли праздники, на каких горнолыжных курортах побывали Львы, а также пересмотреть шикарные фотографии вместе с ними. Львам еще нужно пару недель, чтобы прийти в себя и войти в рабочую колею. Но фото с отпуска непременно согреют душу еще надолго.

Дева

Девы идут на работу как на праздник. Наверное, они даже по ней скучали, ведь Девы очень любят свою работу. Это же настоящие зодиакальные трудоголики! А их мотивации и организованности можно только позавидовать, поэтому особой подготовки к работе после праздников и отпусков им не нужно. А вот научиться расслабляться и не думать о работе и иногда выключать телефон не помешало бы.

Весы

Весы не против снова вернуться к работе. Что греха таить, на новогодних каникулах им немного не хватало обычного общения с коллегами. Ведь привычка — подлая штука. И вставать с первыми петухами им совсем не сложно. Но в эти дни они постараются сильно себя не нагружать и даже, может быть, принесут что-нибудь вкусненькое из дома. А чего? На носу — Старый Новый год.

Скорпион

После длительного отдыха Скорпионы возвращаются в свою комфортную атмосферу. Конечно, дома было уютно и хорошо, но о делах забывать не стоит. Представителям этого знака не нужно напрягаться, чтобы быстро войти в рабочий темп, ведь они его практически и не теряли. Чего Скорпионы не любят, так это отставать от других, и поэтому работать даже в первые дни будут так же эффективно, как и раньше. Но попрокастинировать тоже могут, только совсем чуть-чуть. И когда никто не видит.

Стрелец

Стрельцам нужно взять себя в руки и попытаться вернуться в рабочий ритм. В первые дни работать им очень тяжело, а главное желание — поскорее сбежать из офиса туда, где было спокойно и радостно. Снизить постновогодний стресс помогут посиделки с друзьями по вечерам. А еще можно чем-то себя занять, например, каким-нибудь кухонным экспериментом. Только следите за стрелкой весов. Праздники ведь уже прошли.

Козерог

Козероги — невероятные трудоголоики. И поэтому они с нетерпением ждут момента возвращения к работе. А еще именно этот период для них лучший для достижения прогресса и реализации своих амбиций. Но тут нужно быть осторожными, чтобы не впасть в крайности, вплоть до трудового мазохизма. После хорошего отдыха представители этого знака рискуют надорваться и выгореть. А ведь следующие каникулы еще не скоро. Так что без фанатизма!

Водолей

После длительного новогоднего отдыха Водолеи хотят начать все с чистого листа. Им не терпится поменять привычки, хобби и даже свое окружение. Скажем по секрету, что именно Водолеи зачастую увольняются сразу после отпуска. Мысль о возвращении к рутине им просто невыносима. Поэтому, чтобы не поступать так радикально, им стоит постепенно адаптироваться к рабочему режиму. Например, поменять маршрут, по которому они добираются к офису, или переоборудовать свой рабочий стол. Можно даже просто сменить стиль одежды или начать приносить еду с собой. Все это поможет Водолеям быстро прийти в себя.

Рыбы

Рыбы вообще хотели бы не возвращаться после новогодних каникул. Мысли о возвращении к рутине вгоняют их в депрессию. Чтобы прогнать стресс и не страшиться рабочих будней, им необходимо окружить себя общением. Чем меньше представители этого знака будут сейчас оставаться наедине с собой, тем лучше. А еще нужно обязательно попробовать что-то новое. Займитесь здоровьем, запишитесь в спортзал или сходите на несколько лекций по скорочтению. Что угодно. Главное — поскорее забыть о посленовогодней хандре.