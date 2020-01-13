Теперь это закон: в Калининграде запретили продавать снюсы

Вчера Калининградская областная дума поддержала совместную инициативу спикера Думы Марины Оргеевой и прокурора области Сергея Хлопушина. Депутаты созвали внеочередное заседание и приняли закон «О запрете оборота бестабачной никотинсодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака». Речь идет о снюсах - конфетах с некурительным бездымным табаком с никотином, которые можно свободно купить во многих магазинах. Из-за такой доступности от употребления снюсов в нашей стране пострадали несколько школьников - решили попробовать и загремели в больницу с отравлением.

- Законопроект был внесен в думу 28 декабря, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Основанием для послужила проверка, проведенная управлением Роспотребнадзора и прокуратурой. Установлено, что в торговых сетях и торговых точках области несовершеннолетним продаются сосательные и жевательные конфеты с большим содержанием синтетического никотина без содержания табака, так называемые «снюсы». Такие смеси в силу своей доступности, дешевизны стали популярны в подростковой среде. Закон направлен на защиту жизни и здоровья в первую очередь детей. Одновременно депутаты внесли изменения в областной административный кодекс.

Теперь там прописана ответственность за оборот снюсов: штраф на гражданина – от 3 000 до 5 000 рублей, на должностное лицо – от 10 000 до 20 000 рублей, юридическое лицо – от 30 000 до 50 000 рублей. Понятие «оборот» включает в себя изготовление, переработку, хранение, перевозку, реализацию, распределение, приобретение и использование продукции.

Региональный Роспотребнадзор накануне Нового года заявил о проверках торговых точек. Сегодня стали известные новые детали инспекций.

- Специалисты приняли участие в 304 совместных с УМВД рейдах для выявления и пресечения реализации нетабачной никотинсодержащей продукции, в том числе на одном объекте оптовой торговли, - говорится в отчете. – Реализация выявлена на 12 объектах в количестве 359 единиц (22 партии), из них 80 – из Швеции. Вся продукция изъята из оборота представителями полиции и передана вместе с материалами проверок для возбуждения административных дел с конфискацией товара.

Также организовано взаимодействие с Калининградской областной таможней.

- Контроль ввоза в круглосуточном режиме организован во всех пунктах пропуска, - заверили в региональном Роспотребнадзоре.

Рейды по торговым точкам в Калининградской области продолжаются.

Напоминаем телефон круглосуточной горячей линии управления Роспотребнадзора - 53-63-42. Сообщайте о местах реализации никотинсодержащей продукции!

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Чем опасен снюс

Медики и эксперты выяснили, что в одной такой подушечке никотина столько же, сколько в трех пачках сигарет. Потребление снюсов вызывает сильнейшее отравление, формирует никотиновую зависимость, что приводит к возникновению психических и физических расстройств, интоксикации организма с непредвидимыми последствиями.

Концентрация никотина в смесях в среднем составляет 40-70 мг. В то время как в обычной сигарете его содержание составляет всего до 1,5 мг.