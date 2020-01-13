Босиком по шишкам к параболическим отражателям: В Гурьевске открылся парк пяти чувств

В Гурьевске на месте зеленой зоны, окруженной улицами Советской, Гурьева и Ленина, 13 января открылся парк сенситивного развития. Вообще о его открытии правительство области объявило еще до новогодних праздников – 30 декабря на его официальном сайте был опубликован отчет об окончании работ. Тогда же калининградцы услышали неведомые сочетания звуков, вроде «раструба», «зеркальной ротонды» или «параболического отражателя». Однако посмотреть, послушать, понюхать и пощупать эти объекты получилось только в этот понедельник. Этим и занялся корреспондент «Комсомолки» вместе с наводнившими парк сотнями детей (интересно, что они там делали в урочное время?).

Ощущение незаконченности работ в парке все-таки остается. Да, дорожки там сделаны (причем, подрядчик очень неплохо справился с их поворотами и закруглениями), развивающие арт-объекты установлены, и детям они нравятся куда больше, чем стандартные разноцветные горки, растиражированные по всем дворам России. Но прошедший накануне и зарядивший через пару часов после открытия январский ливень превратил все вокруг в кисель. Справедливости ради нужно сказать, что на тротуарах луж не было, но летние лежаки, установленные в грязь (в парке вообще много открытого постремонтного грунта), смотрелись немного странно.

Вход в парк имеет ворота, которые, судя по всему, закрываются на ночь. Также новое благоустройство по периметру обнесено стандартной сварной сеткой, которую обычно используют на своих огородах дачники (получился такой парк в парке). Были у калининградцев претензии и к названию. Основная заключается в том, что вполне можно было подобрать для него синоним из русского языка.

Для испытания некоторых объектов нужна пара. В частности, таких переговорных устройств тут два, и они установлены на расстоянии друг от друга.

Вращающиеся стойки для игры с тенями испытать не удалось – солнца не было. Но дети на них все равно висли.

Это тот самый параболический отражатель. Второй такой же находится метрах в тридцати. С его помощью также можно общаться на расстоянии. Собственно, выездной урок физики может объяснить детям это явление.

«Уличных музыкантов» можно заставить звучать при помощи вращения - в цветных колпаках установлены металлические колокольчики.

Через гигантский медный рупор можно разыскивать потерявшихся в парке детей или, например, признаваться в любви.

Таких стальных стоек по парку множество. Под каждой крышкой с шариком на макушке спрятан запах. Правда, большая часть этих запахов напоминает обычный освежитель воздуха.

Качели для троих. Эти мамы успели придумать для своих детей испытание – в центр стола они поставили игрушечный автомобиль, который нельзя было ронять на землю.

Одно из самых странных развлечений парка - тропа сенсорного опыта (на ней выложены камни, деревянные спилы, еловые шишки, керамзит). Желающих снять ботинки и пройтись по ней босиком почему-то не нашлось.

Гурьевский филиал королевства кривых зеркал. Разбить эти зеркала невозможно – они выполнены из нержавеющей стали.

Один из самых популярных аттракционов парка – ручной привод для подачи воды. От него идет бетонный канал, где также можно управлять направлением водного потока при помощи специальных задвижек.

Вот и сам канал. Одно непонятно, почему открытый грунт вокруг деревянных лежаков не догадались посыпать песком или гравием.