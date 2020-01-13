2020-01-13T19:10:07+03:00
Общество

Босиком по шишкам к параболическим отражателям: В Гурьевске открылся парк пяти чувств

Корреспондент «Комсомолки» провел испытание благоустройства и развивающих арт-объектов
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Парк лучше было бы испытать в теплое время года, но для его открытия власти выбрали январьПарк лучше было бы испытать в теплое время года, но для его открытия власти выбрали январьФото: Иван МАРКОВ

В Гурьевске на месте зеленой зоны, окруженной улицами Советской, Гурьева и Ленина, 13 января открылся парк сенситивного развития. Вообще о его открытии правительство области объявило еще до новогодних праздников – 30 декабря на его официальном сайте был опубликован отчет об окончании работ. Тогда же калининградцы услышали неведомые сочетания звуков, вроде «раструба», «зеркальной ротонды» или «параболического отражателя». Однако посмотреть, послушать, понюхать и пощупать эти объекты получилось только в этот понедельник. Этим и занялся корреспондент «Комсомолки» вместе с наводнившими парк сотнями детей (интересно, что они там делали в урочное время?).

Ощущение незаконченности работ в парке все-таки остается. Да, дорожки там сделаны (причем, подрядчик очень неплохо справился с их поворотами и закруглениями), развивающие арт-объекты установлены, и детям они нравятся куда больше, чем стандартные разноцветные горки, растиражированные по всем дворам России. Но прошедший накануне и зарядивший через пару часов после открытия январский ливень превратил все вокруг в кисель. Справедливости ради нужно сказать, что на тротуарах луж не было, но летние лежаки, установленные в грязь (в парке вообще много открытого постремонтного грунта), смотрелись немного странно.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Вход в парк имеет ворота, которые, судя по всему, закрываются на ночь. Также новое благоустройство по периметру обнесено стандартной сварной сеткой, которую обычно используют на своих огородах дачники (получился такой парк в парке). Были у калининградцев претензии и к названию. Основная заключается в том, что вполне можно было подобрать для него синоним из русского языка.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Для испытания некоторых объектов нужна пара. В частности, таких переговорных устройств тут два, и они установлены на расстоянии друг от друга.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Вращающиеся стойки для игры с тенями испытать не удалось – солнца не было. Но дети на них все равно висли.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Это тот самый параболический отражатель. Второй такой же находится метрах в тридцати. С его помощью также можно общаться на расстоянии. Собственно, выездной урок физики может объяснить детям это явление.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

«Уличных музыкантов» можно заставить звучать при помощи вращения - в цветных колпаках установлены металлические колокольчики.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Через гигантский медный рупор можно разыскивать потерявшихся в парке детей или, например, признаваться в любви.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Таких стальных стоек по парку множество. Под каждой крышкой с шариком на макушке спрятан запах. Правда, большая часть этих запахов напоминает обычный освежитель воздуха.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Качели для троих. Эти мамы успели придумать для своих детей испытание – в центр стола они поставили игрушечный автомобиль, который нельзя было ронять на землю.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Одно из самых странных развлечений парка - тропа сенсорного опыта (на ней выложены камни, деревянные спилы, еловые шишки, керамзит). Желающих снять ботинки и пройтись по ней босиком почему-то не нашлось.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Гурьевский филиал королевства кривых зеркал. Разбить эти зеркала невозможно – они выполнены из нержавеющей стали.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Один из самых популярных аттракционов парка – ручной привод для подачи воды. От него идет бетонный канал, где также можно управлять направлением водного потока при помощи специальных задвижек.

. Фото: Иван МАРКОВ

.Фото: Иван МАРКОВ

Вот и сам канал. Одно непонятно, почему открытый грунт вокруг деревянных лежаков не догадались посыпать песком или гравием.

В Гурьевске появился парк сенситивного развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят
Артур Чилингаров, знаменитый полярник: Холода в Россию опять придут 25 января. Со снегом и сугробами. Я уже «договорился» и с Морозом, и с Вьюгой
Своими новыми «зимними» прогнозами Герой Советского Союза и Герой России поделился только с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
Калининград вошел в число популярных регионов для оздоровительного отдыха
На улице Емельянова в Калининграде КамАЗ сбил женщину на «зебре»
Калининградца задержали на польской границе с фальшивыми деньгами
Под Светлогорском на трассе опрокинулся песоковоз
Калининградцы задолжали за тепло почти 600 млн рублей
Молодая жена Евгения Петросяна поддержала тяжело больную девочку из Калининграда
Калининградец зарезал приятеля, который мешал ему уснуть
В Калининградской области создадут аналог Силиконовой долины
Прокуратура отклонила треть планируемых проверок калининградского бизнеса в 2020 году
Путин поручил сделать доступными авиаперелеты для калининградцев
Калининградца ударили бутылкой по голове и отобрали 10 тысяч рублей
В Гусевском районе перевернулся автобус с пассажирами
Жителя Балтийска задержали за поножовщину