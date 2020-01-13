«Суровые русские художники» поставят инсценировку новеллы Гофмана

В августе он возглавлял жюри первого международного театрального фестиваля «БАШНЯ». Следом была проанонсирована его постановка по повести Э.Т. Гофмана «Мадемуазель де Скюдери. Хроника времён Людовика XIV» (16+) в Калининградском драмтеатре.

А в октябре спектаклем «Доктор Живаго» (16+) в нашем городе открылся 16-й фестиваль искусств «Балтийские сезоны». И публика с восторгом приняла эту работу Алимова в качестве постановщика и главного режиссера Санкт-Петербургского театра им. Комиссаржевской. На следующий же день он со своей командой представлял макет своего будущего спектакля «Тайна парижских бриллиантов» (12+) в калининградской драме. О премьере, приуроченной к 8 Марта, и хотелось узнать.

- Леонид, дежурный вопрос: какое впечатление о нашем городе?

- В Калининграде я впервые побывал несколько месяцев назад, но уже успел влюбиться. И когда мы приехали с труппой театра им. В.Ф Комиссаржевской к вам на фестиваль, уже давал коллегам советы, что посмотреть, на что обратить особое внимание. Здесь все доброжелательное: доброжелательный, если так можно сказать, климат, доброжелательные люди - в театре, отеле, такси, магазинах… У меня самые замечательные впечатления.

- Что скажете о зрителях?

- Очень важная была неделя летом прошлого года, когда я работал на фестивале «БАШНЯ». Сидел тогда в самой гуще зрительного зала, знакомился с теми, кто искренне любит калининградский театр, кто вокруг театра группируется, например, блогеры, замечательные совершенно люди разных профессий, которые пишут о театре. Скажу честно, реакция вашей публики на «Доктора Живаго» не удивила. Я уже летом понял, что это публика подготовленная, привыкшая к хорошему театру. Мы получили много положительных оценок.

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- Вы работаете в своем театре, гастролируете, активно снимаетесь. Зачем еще ставить спектакль в калининградской драме?

- Одну из моих постановок на сцене «Балтийского дома» видел ваш худрук Михаил Анатольевич. Поскольку общаемся в одной среде, мы с ним раньше пересекались на разных площадках, но познакомились недавно на культурном форуме в Санкт-Петербурге. А когда с его подачи автор инсценировки повести Гофмана Наталья Меднис прислала текст, меня эта работа очень заинтересовала. И я впервые оказался у вас в Калининграде.

- А что привлекло?

- Для нас этот спектакль - своеобразный вызов. Мы - это мой постоянный соавтор - художник-постановщик Анвар Гумаров и художник по костюмам Марина Агапова. Во-первых, потому что мы впервые будем делать историю, нам предложенную. (Всегда была возможность выбирать самому). Во-вторых, мы привыкли слышать, что Кенигсберг - город Канта, и, скажу честно, для меня вообще было открытием и удивлением, что Гофман тоже родился здесь. Ну и первоначальный вариант инсценировки мне понравился.

- Первоначальный?

- Дорабатываем, подправляем материал. Я, естественно, тут же нашел гофмановский рассказ про мадемуазель де Скюдери, скачал, распечатал, сравнил. Теперь вставляем некоторые пропущенные, на мой взгляд, смешные и интересные моменты, оттеняем интригу и т.д.

- Какой жанр у вашей «Тайны парижских бриллиантов»?

- Это не комедия в чистом виде, которую я, кстати, тоже люблю, а скорее, ироничный детектив, ну, что-то в духе «Мисс Марпл времен Людовика 14-го».

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- Макет очень оригинальный, красивый, кто его создал?

- Анвар Гумаров - главный художник нашего Театра им. Комиссаржевской. Мы много спектаклей сделали совместно, в том числе и в Китае. Был у нас и такой многолетний опыт, ставили там «Воскресение» (16+) и «Пять вечеров» (16+). Кстати, художник по костюмам Марина Агапова у вас работала на лабораторном проекте «Терроризм».

- И что можно сказать о стиле, это готика?

- Мы с Анваром - суровые русские художники (смеется), и никогда не работали над материалами из этой эпохи. У нас был Солженицын, Толстой, Булгаков, Володин, Пастернак, Довлатов, Некрасов, но мы никогда не работали над литературой такого плана, как Гофман. И нам интересно, потому что это совсем другое. Все будет сделано аскетично, с другой стороны - стильно. Костюмы - да, исторические. Это театр в театре, декорации - в духе представлений времен Людовика 14-го и Мольера. Поэтому много разных плоскостей, все будет двигаться, сцена все время будет видоизменяться с помощью подъемных устройств. То есть мы делаем принципиальный оммаж театру того времени. Декорации, я очень надеюсь, будут изящные, аскетичные и очень эффектные.

- Вот еще про музыкальное оформление не сказали…

- Может, для многих это будет сюрпризом, но, когда музыка иллюстративная, для меня это самый большой грех и ошибка - и в своих, и в чужих спектаклях. Поэтому подлинно старинной музыки не ждите, надеюсь, опять-таки, все будет иронично и неожиданно.

- На каком этапе вы сейчас?

- Мы как раз подошли к работе с актерами над пьесой. Уже сделано огромное дело: техническая программа определена и исполняется. Что касается художественных задач, я это не разделяю. Хороша ли бутафорская бутылка или как выглядит платье на героине - для меня это так же важно, как работа актера над собой, над ролью или переплетенья смыслов. Все должно быть в едином художественном пространстве и замысле. Только тогда и получается спектакль.

Беседовала Лидия Пименова.

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