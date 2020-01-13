Строительство дороги к «замороженному» морскому терминалу в Пионерском идет полным ходом

Работа по возведению автомобильной магистрали к международному портовому терминалу в Пионерском, контракт на строительство которого недавно был разорван, двигается стахановскими темпами. Питерская компания «ВАД» уже подготовила песчано-гравийную «подушку» для будущей трассы от поселка Зори до железнодорожной дороги в направлении от Пионерского до Светлогорска. Пока работа идет в чистом поле на территории Светлогорского городского округа, это первый участок трассы. Второй участок пройдет по землям Пионерского и станет самым сложным в техническом исполнении и не только.

Глава администрации Пионерского городского округа Леонид Шибаев сообщил «Комсомолке» о том, как продвигается дорожный проект:

- Конкурс провели в конце 2019 года. Контракт подписан с компанией «ВАД». Сейчас готовится вся необходимая документация, ведется подготовительная работа по инженерный сетям, соответствующий мониторинг, чтобы можно было приступать к строительству на нашей территории, площадок для хранения сопутствующих материалов и производства бетона.

Что касается опасений населения города по поводу вырубки деревьев в заповедном ущелье реки Чистая, то они действительно обоснованы.

- По всему ходу строительства дороги в этом районе будет производится вырубка, - продолжил Леонид Шибаев. - Мы считали деревья, начиная с диаметра ствола 12 сантиметров, таких около 2500 штук, а больших деревьев порядка 150-200. Но если брать сам овраг, то затрагиваться будет лишь его начало – спуск с улицы Портовой. Само разворотное кольцо будет достигать лишь подъема от пешеходного мостика в парк. Произошла корректировка первоначального проекта, запланированы объездные пути, организация движения на время строительства трассы. Это касается улицы Портовой, моста на этой улице. Надо будем привести в порядок улицу Рабочую, с тем чтобы был альтернативный выход из поселка Рыбное в сторону Светлогорска. Только после этого «горлышко», как его в народе называют, будет строиться.

По словам градоначальника, проект трассы к терминалу должен быть готов к концу года.

Напомним, в сентябре 2019 года министр развития инфраструктуры области Елена Дятлова сообщила, что дорога к терминалу в Пионерском будет построена к концу 2020 года.

- Эта трасса будет дополнительным выездом из Пионерского, - сказала министр. - Основная часть работ пройдет в чистом поле, поэтому особых неудобств жители не почувствуют… Мы не делаем новую трассу к строящемуся международному терминалу. Никто не собирается строить скоростной автобан, по которому будут мчаться грузовые автомобили. Это будет реконструкция и капитальный ремонт нескольких участков, а строительство с нуля — это 700 метров дороги, идущей непосредственно к терминалу и мост через овраг.

Основная претензия противников трассы заключается в том, что проектирование было выполнено без учета мнения жителей Пионерского. Инициативная группа «Пионерский Курорт» просила снять с рассмотрения проект и признать недействительным.