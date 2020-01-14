Курсанты «Крузенштерна» искупались на экваторе и подняли над судном пиратский флаг

Парусник «Крузенштерн», который находится в кругосветном плавании, пересек экватор и оказался в южном полушарии Земли. На барке по старой морской традиции прохождение экватора отметили масштабным праздником – днем Нептуна.

Было и посвящение салаг-курсантов в моряки, и музыка, и танцы, и настоящий спектакль. Роль Нептуна исполнил второй механик барка Алексей Осипенко. Его спутница-русалка в жизни – судовая буфетчица.

Впервые за 15 лет на «Крузенштерне» подняли пиратский флаг! В театральную площадку превратили шлюпочную палубу. Бассейн, установленный на ней и наполненный 30-градусной морской водой, стал, пожалуй, главной фишкой торжества. В него прыгали все, включая капитана «Крузенштерна» Михаила Еремченко.

Бассейн устанавливается традиционно. Причем так делают на любом судне, включая рыболовные – при длительных походах пересечение экватора это большое событие и повод повеселиться. А бывало на «Крузенштерне» и так, что опускали за борт… огромный корабельный парус, и он превращался в бассейн, в котором купались курсанты и члены экипажа.

На время праздника на паруснике водрузили пиратский флаг.Фото: пресс-служба БГА РФ

Как рассказал «Комсомолке» ректор КГТУ Владимир Волкогон, как-то в парусе даже провели соревнования по водному поло. При этом все меры предосторожности соблюдаются, возле паруса всегда дежурит шлюпка - в океане есть всякая живность, акулы водятся. Однажды в такой забортный бассейн заплыла морская черепаха. Курсанты с ней поплавали, провели фотосессию и, конечно, отпустили.

Сейчас парусник «Крузенштерн» идет к Рио-де-Жанейро. Впереди у барка 22 захода в порты.

Напомним, впервые сразу три учебно-парусных судна – «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» – участвуют в кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кульминацией экспедиции станет маневрирование парусников, которые встретятся в самой близкой к Антарктике точке Атлантики – у берегов островов Южной Георгии.

«Крузенштерн» должен вернуться в Калининград в начале сентября 2020 года.