Эксперт - об аномальной погоде: Снег этой зимой в Калининграде будет, но не факт, что ляжет!

Калининградцы уже привыкли к цветущим в декабре деревьям и активным в феврале клещам. Но этой зимой, кажется, все рекорды побиты: снег не лежал ни разу, а пользователи соцсетей в середине января фотографировали проснувшихся ос. Кандидат географических наук, главный специалист службы организации научно-исследовательской деятельности БФУ Дара Гаева в эфире программы «Говорит Калининград» рассказала, можно ли считать такую зиму аномальной и чем нам грозит это тепло.

Гаева: Народные приметы у нас в регионе не работают 00:00 00:00

- На самом деле это нормальная зима, ничего аномального в ней нет. Последние тридцать лет (с 1980-х) мы наблюдаем потепление. Все температурные минимумы на нашей территории были зафиксированы раньше. Так, в 1956 году была очень суровая зима, средняя температура падала до -13 градусов, абсолютный минимум на востоке был минус 35. А вот зима 2006/2007 года была даже теплее, чем эта. Тогда средняя температура декабря была +5,9 (а в этом году только +3,5). В этом году ветер постоянно гонит теплый воздух с Атлантики и подогревает не только нас, но и остальную Европу, - рассказала Гаева.

По словам эксперта, с одной стороны теплая зима - это хорошо, ведь растения такие температуры переносят лучше и не вымерзают. Но и насекомые-вредители тоже перенесут теплую зиму лучше, чем холодную, и активно размножаться весной.

А снег-то будет?

Эксперт успокаивает: будет. Примерно в феврале. Но не факт, что ляжет.

- По последним тенденциям, зима в Калининграде начинается только в феврале, когда море постепенно остывает. Первая половина февраля очень часто холодная по отношению к январю. Начало весны у нас, скорее всего, будет в норме, без экстремальных температур. А поскольку весна у нас затяжная, ветреная и прохладная, то подснежники в Подмосковье могут быстрее зацвести, чем в Калининграде. Наши, привыкнув к скачкам температуры, будут ждать, - полагает географ.

По словам Дары Гаевой, общее потепление делает погоду менее предсказуемой, особенно в нашей «контрастной» зоне (между сушей и морем, где воздушные массы часто сменяют друг друга). Прогноз «на завтра» сейчас оправдывается в лучшем случае на 95%, а на три месяца — уже 50 на 50. Что до народных примет, то в нашем приморском регионе они вообще не работают.

Чего ждать в будущем?

Интересно, что ученые до сих пор руководствуются климатическими нормами 1961 года, а новые не принимают из-за разногласий в вопросе глобальности изменений. Потепления и похолодания происходили на Земле и раньше, просто не так быстро, как сейчас. И пока одни бьют в набат, другие сомневаются, действительно ли роль человека в изменениях так велика.

- Конечно, ни один город в ближайшее время не «смоет», - успокаивает калининградский эксперт. - Но той же Венеции приходится все больше бороться с подъемом воды. В тропиках учащаются засухи, а вот у нас становится больше интенсивных осадков, что тоже плохо для сельского хозяйства (особенно в холодное время года).

Полный эфир о калининградской зиме слушайте ЗДЕСЬ.

P.S.

Кстати, опросив слушателей программы «Говорит Калининград» в соцсетях, мы выяснили, что половине (54% респондентов) теплая зима нравится, а 46% хотят возвращения мороза. Но пока мы едем за снегом в горы, нашим «моржам» завидуют их коллеги из Хабаровска и Омска: там приходится тратить часы на выпиливание проруби, чтобы добраться до воды, температура которой подо льдом такая же, как и в калининградских водоемах.