2020-01-14T16:01:18+03:00
Добрые дела

Для спасения девочки из Калининграда собирают 2 миллиона долларов - на самый дорогой в мире укол

В минувшее воскресенье сотни калининградцев провели флешмоб в поддержку Миланы Семеньковой [видео]
Надежда Ржевская
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Милана Семенькова очень нуждается в вашей помощи.Милана Семенькова очень нуждается в вашей помощи.
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В воскресенье у Дома Советов состоялся флешмоб в поддержку Миланы Семеньковой. Около 200 участников выстроились в живой хэштег #Милана_Живи.

Полуторагодовалая девочка болеет спинальной мышечной атрофией 2-й степени. Это тяжелое генетическое заболевание, из-за которого через несколько месяцев ребенок может перестать сначала двигаться, потом - дышать.

- Пришло много детей и взрослых, - поделилась с «Комсомолкой» эмоциями мама Миланы Виктория Кашуба. - Слезы льются ручьями, мурашки пробирают все тело, замирает сердце от вашей поддержки! Очень сильно! Мы вам очень благодарны! Сейчас Милане полтора года. У дочери есть шанс на здоровую жизнь. К счастью, в мире есть препарат, и одна инъекция может спасти жизнь Миланы. Называется этот препарат «Золгенсма». На один укол нам нужно собрать 2 миллиона 100 тысяч долларов США. Мы активно собираем средства, у нас очень много помощников. На сегодня собрано чуть больше 4 миллионов рублей.

Самое главное, этот укол нужно сделать до того, как Милане исполнится 2 года. Для лечения необходимо будет лететь в Америку.

- Пожалуйста, не проходите мимо. Подарите Милане шанс жить! Мы благодарны за любую помощь, - говорит Виктория.

Маленькую Милану из Калининграда решили поддержать знаменитости из мира шоу-бизнеса. Среди тех, кто откликнулся - молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

- Я никогда не делала подобных сторис и постов, - написала Татьяна и выложила фото Миланы в своем Инстаграм. - Так как глубоко убеждена, что такие проблемы должны решаться на уровне государства, а не граждан страны. Но изучив историю этой малышки, поняла, что ждать пока кто-то из чиновников подумает и о такой проблеме… Совсем нет времени. Не каждый сможет помочь рублем, но каждый сможет разместить этот пост или сторис на своей странице. Давайте все вместе сделаем доброе дело! Пожалуйста!

Милану Семенькову из Калининграда также поддержали муж певицы Нюши - Игорь Сивов и актер Кирилл Зайцев, который снялся в таких фильмах, как «Союз спасения», «Движение вверх», «Гоголь».

КОНКРЕТНО

Куда можно перечислять средства

- Сбербанк: 4276 2003 4016 0782 (Мама КАШУБА Виктория Викторовна (VIKTORIA KASHUBA) или по номеру телефона +7 (921) 106-38-92 - QIWI кошелёк: +7 921 106-38-92 - PayPal: semenkova-milana@gmx.de

Милана живи!.История этой крохи Миланы Семеньковой не оставит вас равнодушными. Чтобы у девочки продолжалась полноценная жизнь, ей нужно собрать деньги на самый дорогой в мире укол. Иначе... К акции уже присоединились тысячи человек, простые люди и звезды экрана... #Милана_Живи Если вы хотите помочь Милане, то перейдите по этой ссылке vk.cc/aeNv77

ИСТОЧНИК KP.RU

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