2020-01-14T18:42:56+03:00
Общество

Поход в отделение Пенсионного фонда окончился для калининградки в карете "Скорой помощи"

Пожилой женщине-инвалиду стало плохо после общения с представителями госучреждения
Ольга Гончарова
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Вера Прохорова переехала в Калининград из Ташкента.Вера Прохорова переехала в Калининград из Ташкента.
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Жительнице Калининграда Вере Викторовне Прохоровой 72 года. Она переехала несколько лет назад из Ташкента к младшей дочери после смерти мужа. Всю жизнь работала на одном месте – около 30 лет в детском саду музыкальным работником.

13 января она отправилась в офис отделения Пенсионного фонда России по Калининградской области, что на улице 9 Апреля за справкой. Для того чтобы идти, выпила таблетки от давления, сделала укол от боли. Хождение за справкой закончилось тем, что пожилой женщине, инвалиду пришлось вызывать «скорую». Заявительнице стало плохо из-за того, что ей упорно не хотели давать требуемый документ.

- Суть проблемы в том, что у меня была минимальная пенсия 9 тысяч 396 рублей, - рассказала Вера Викторовна. - В Ташкенте я была инвалидом второй группы с 1990 года, причем с 1998 года получила группу бессрочно. В первый год после переезда в Калининград инвалидность не подтверждала, так как чувствовала себя очень плохо, передвигалась на инвалидной коляске. В 2019 году обратилась в медико-социальную экспертизу, предоставила все документы о заболеваниях– артроз тазобедренного сустава, нога на несколько сантиметров короче другой, гипертония, зоб, позвоночная грыжа, целый букет неизлечимых тяжелых болячек. Живу на обезболивающих препаратах, каждое утро себя по кусочкам собираю. Но врачи-эксперты даже смотреть не стали, поставили третью группу инвалидности, которую теперь мне надо ежегодно подтверждать. К пенсии мне дали 1040 рублей несчастной федеральной надбавки, что полагалось по закону. Но затем, к «минималке» приплюсовали инвалидный пенсион третьей группы, но тысячную прибавку от Президента России, которую получают нуждающиеся пенсионеры, мне не стали выплачивать, убрали. Почему?

Вот и хотела Вера Прохорова узнать у работников Пенсионного фонда, на каком основании убрали у нее федеральную надбавку. Ей ответили просто: не положено. Тогда пенсионерка сказала, что без конкретного, четкого письменного объяснения из офиса не уйдет. Препирательства продолжались около часа. Многолюдная очередь поддержала требования Веры Викторовны.

- Бумажку мне в итоге дали, - сообщила женщина. - А отказ мотивировали тем, что у меня стала пенсия вместе с инвалидными деньгами и так на 200 рублей больше, чем прожиточный минимум в регионе – чуть больше 10 тысяч 200 рублей. И права на добавку из федерального центра я бумажку не имею. Теперь эту бумажку отправлю на сайт Кремля, пускай знают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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