Обещал принести себя в жертву, лишь бы отец вернулся с войны живым: история артиллериста Джанина Шарипа

Бои за Винницу

Тяжелые потери первых двух лет войны привели к необходимости мобилизации на фронт курсантов, не успевших пройти полный курс обучения. В их число в декабре 1943 года попал 19-летний уроженец Новосибирской области Джанин Шарип, не доучившийся в одном из военных училищ Иркутска. Уже 10 декабря он прибыл в расположение 671-го стрелкового полка 221-й стрелковой дивизии, где был зачислен командиром орудия стрелковый батальон.

В это время полк находился на доукомплектовании в поселке Днепровка Запорожской области, а его бойцы до начала января 1944-го проходили там дополнительную подготовку. Первые потери новобранцы понесли еще в пути от Днепровки до станции Белая Церковь – после налета на эшелон вражеской авиации погибли и получили ранения около сотни человек.

Поначалу новобранцев командование не бросало на передовую: после марша до поселка Татариновка (сегодня - Ореховец) Киевской области, закончившегося 20 января, бойцы прошли очередной короткий курс подготовки, а затем, к началу февраля, заняли рубеж обороны во втором эшелоне у поселка Липовец под Винницей. Тут в течение всего месяца противник изредка производил огневые налеты, не пытаясь атаковать и испытывать на прочность оборону красноармейцев.

В первой половине марта полк сдал оборону в районе Липовца и вышел 10-го числа походным маршем в направлении поселка Владимировка, где он должен был готовиться к наступлению в рамках Проскуровско-Черновицкой операции. Из-за нескольких артналетов на колонну трое бойцов было убито и 15 ранено. Но уже 12 марта начался прорыв вражеской обороны.

- Противник мелкими группами пехоты, самоходными пушками, танками, артиллерией и минометами оказывает упорное сопротивление, прикрывая свой отход на запад на рубеже реки Соб, - сообщает журнал боевых действий 671-го стрелкового полка о боях в районе села Романово-Хутор.

В течение следующего дня красноармейцы не имеют соприкосновения с врагом: они занимаются отловом спрятавшихся по хатам немцев и сбором брошенного гитлеровцами оружия и техники. Зато 15 марта, когда враг отошел к самой Виннице, полк сержанта Джанина Шарипа, сбивая вражеские заслоны, снова подошел к нему вплотную в районе села Лука-Мелешковская. 16-го марта красноармейцы вышли на берег реки Южный Буг, где ранее противник окапывался в течение трех дней, пристреливал крупнокалиберные пулеметы и артиллерию с минометами. Сбить немцев с укрепленного западного берега Южного Буга удалось только 18 марта, зато путь на Винницу был открыт, и 20-го числа город был полностью освобожден от нацистов.

Группировка, отброшенная от Винницы, преследовалась бойцами 221-й стрелковой дивизии до Каменец-Подольского, где при их участии и была отрезана от основной группировки. Правда, полного окружения достичь не удалось: солдаты были измотаны непрерывным наступлением, а отставание обозов привело к тому, что красноармейцы несколько дней находились на обеспечении и без того голодных местных жителей. Воспользовавшись представившимся случаем и начавшейся метелью, немцы бросили огромное количество увязшей в мартовской грязи техники и прорвались на запад.

Зато в апреле новобранцы, испытанные первым затяжным наступлением получили месячную передышку.

Джанин Шарип.Фото: Архив автора

Серия марш-бросков и переписка с отцом

После завершения Проскуровско-Черновицкой операции полк Джанина Шарипа был погружен в эшелоны и направился по маршруту Бердичев-Фастов-Киев-Конотоп-Курск-Орел-Москва. Далее он был 17 июня 1944 года переброшен на Волховский фронт, где, правда, повоевать не пришлось, так как пришел новый приказ. 24 июня красноармейцы снова погрузились в эшелоны и отправились через Шлиссельбург в поселок Перкъярви на Карельском перешейке для участия в боевых действиях с Финляндией. После окончания операции до конца октября 44-го полк находился на советско-финской границе, а в первых числах ноября его перекинули в направлении Литвы и далее – в Восточную Пруссию.

Сестра Джанина Шарипа, москвичка Галина Смирнова, с которой удалось связаться «Комсомолке», рассказала, что ее отец и брат какое-то время находились на одном фронте, под Волховом. Отцу, Джанину Жума Жана-улы, ушедшему на войну еще в 1941 году, каким-то образом удалось узнать, что его сын где-то рядом. Однако встретиться родственникам так и не удалось, они лишь успели обменяться письмами. В одном из писем Джанин Шарип, узнав, что получивший ранение отец попал в ленинградский госпиталь, дал ему клятву, что готов принести себя в жертву, лишь бы глава семейства вернулся домой.

Смерть Джанина Шарипа

После войны Джанин Жума Жана-улы вернулся на родину с орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За освобождение Ленинграда», «За взятие Берлина». Но дом был пуст. Его жена и дочь умерли от голода, а единственный сын погиб в Восточной Пруссии у поселка Брайтенштайн (сегодня Ульяново Неманского района – Ред.).

4-го ноября 1944 года, согласно журналу боевых действий, полк Джанина Шарипа прибыл в Роминтскую пущу (в полковых документах его называют «Лесом Геринга»), оперативно привел себя в порядок и 7-го ноября совершил марш-бросок в направлении Голдапа и далее к населенному пункту Коллнишкен (сегодня Кольнишки, Польша – Ред.), где 15 ноября принял бой.

После этого короткого сражения бойцы в течение месяца оборудуют оборонительные сооружения, сдают участок обороны прибывшим на смену полкам и выступают маршем сначала в район города Сувалки, а потом в направлении Пилькаллена (Добровольск – Ред.). В середине января 1945-го начинается наступление, и стрелковый полк после артподготовки прорывает оборону немцев в районе поселка Дуден (сегодня не существует – Ред.), а к вечеру того же дня при танковой поддержке врывается в поселок Хенкишкен.

Кровопролитный бой с бесконечными контратаками противника полк принял 18-20 января у поселка Брайтенштайн. Его итогом стали около 150 вражеских трупов и захваченные склады с продовольствием, однако именно в этих боях погиб и артиллерист Джанин Шарип вместе со своим артрасчетом. В документах датой смерти сержанта значится 21 января 1945 года, но к этому дню противник был уже отброшен, и бой утих. По всей вероятности, он скончался от ран, а смертельное ранение получил во время одной из контратак гитлеровцев.

Памятный камень в поселке Ульяново.Фото: Юрий Узерцов

По словам Галины Смирновой, ее отец завел вторую семью в 1946 году, о войне старался не вспоминать, а о своем погибшем сыне рассказывал с невыразимой болью. После смерти Джанина Жума Жана-улы в 1985 году Галина Смирнова решила разыскать место гибели брата и установить там памятный камень. 28 мая 2005 года она сделала то, что задумала – памятный знак в честь погибших советских артиллеристов (Джанина Шарипа Джумовича, Басова Ивана Савельевича и Иващенко Петра Григорьевича) стоит сегодня в поселке Ульяново. 28 марта 2011 года он был признан объектом культурного наследия.