Зима продолжает удивлять: на Куршской косе пошли грибы

Хотите верьте, а не хотите – не верьте, но и в январе на Куршской косе можно найти съедобные грибы. Во всяком случае на сковородочку пожарить хватит вкусных, ароматных, чистых опят. Причина прекрасного самочувствия грибного царства – аномально теплые температуры. По уверениям бывалых грибников в мшистых канавках и под ветками сосен еще можно обнаружить одинокого масленка и рыжика, укутавшихся в мох, или зарывшихся в песок зеленушек. Иногда даже можно встретить теплолюбивый моховик с бархатистой шляпкой - это масленок желто-бурый, но, увы, эти находки крайне редки, хотя осчастливят любителя тихой охоты.

- У нас на косе можно увидеть почти круглый год только так называемых разнообразных трутовиков. И сейчас также находят вешенку обыкновенную и опенок зимний. Но я советую, заняться фотоохотой на грибы с необычными плодовыми телами, - говорит старший научный сотрудник национального парка «Куршская коса», кандидат биологических наук Ирина Губарева.

Среди интересных по форме грибных находок - светлые игловидные структуры на лесной подстилке. Они полые внутри, слегка утолщены на верхушке и становятся тоньше к основанию. Так выглядят плодовые тела клавариадельфуса дудчатого. Внешне они очень напоминают крупную штопальную иголку или миниатюрную дудочку. «Иголки» имеют высоту от 7 до 20, редко – 30 сантиметров. В их широкой части диаметр составляет всего около 8 миллиметров.

- Если аккуратно раздвинуть листовой опад или моховой покров, то, скорее всего, можно обнаружить, что клавариадельфус своей ножкой упирается в остатки гниющей веточки осины, ольхи или березы, - объясняет биолог.

А ближайшая родственница грибных «штопальных иголок» - клавариадельфус нитевидный. Он также является сапротрофом, но «штопает» не жесткие ветки деревьев, а тонкие черешки и листовые пластинки осины, ольхи и другие, уже начинающие разлагаться, листья. Встретить его на косе можно не часто, а заметить в тенистых местах под пологом елей и вовсе трудно.

- Многие люди находят только первый вид и почти никогда не обращают внимание на тонкие маленькие иголочки, пронизывающие мокрую опавшую листву, - объясняет Ирина Губарева.