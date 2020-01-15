Приплыли! Зеленоградскому району снова грозит наводнение

Устье реки Алейка, в районе нефтепровода и садовых товариществ у поселков Рощино и Куликово полностью засыпано песком и камнями. А это чревато тем, что река вновь выйдет из берегов и затопит всю округу.

- Самостоятельно русло реки вскрыться не может, - рассказывает председатель правления садового товарищества «Рощино-Зеленоградск» Вадим Романьков. - Перекрытие Алейки произошло из-за нагонных явлений при ветрах северо-западного и северного направления. Глубина проникновения песчано-каменных масс в русло реки Алейка - 70-80 метров от уреза воды Балтийского моря, высота около пяти метров по всей ширине пляжа. Прилегающая к реке территория, а это около двух квадратных километров постепенно затапливается.

Отметим, что год назад ситуация стала чрезвычайной, домовладения уходили под воду, а садоводы были вынуждены своими силами «вскрывать» реку, чистить русло, не дождавшись помощи властей.

По словам председателя, уровень воды в реке у СТ «Рощино-Зеленоградск», где на пересечении проездов улиц Речная и Красная незадолго до праздников был установлен компьютерный пункт наблюдения - сигнализатор уровня воды, с 27 декабря по 6 января поднялся на 0,2 метра, а с 6 января еще на выше. Возникла реальная угроза затопления 13 домовладений в садоводческом товариществе.

- Прошу власти срочно организовать расчистку русла Алейки, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходима система сигнализаторов уровня воды в реке у места впадения в Балтийское море, железнодорожного моста между остановками «Сокольники» и «Рощино», в границах СТ «Рощино-Зеленоградск» и СНТ «Светлогорское», чтобы проводить оперативный мониторинг, - считает Вадим Романьков, -Единственный сигнализатор уровня воды у нашего товарищества может лишь констатировать подъем или падение уровня воды, когда подтопление уже произошло или пошло на спад. И это лишь при условии, что он подключен к пульту дежурного по ГО и ЧС в администрации Зеленоградского городского округа.

Стоит отметить, что на обращение тонущих садоводов в службу ГО и ЧС Зеленоградского района местные чиновники отреагировали. 7 января русло почистили, но через сутки все вернулось в исходное, близкое к критическому состояние.