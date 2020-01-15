Калининградцы хотят сортировать мусор, но не имеют возможности

В Калининграде с декабря стоят контейнеры для раздельного сбора мусора. На них объявления: «временно не использовать». Таких площадок в городе 60, и жильцы ближайших домов, игнорируя объявления, потихоньку заполняют баки. А вывозить-то отсортированный мусор некому! Региональный оператор по обращению с отходами только в январе объявил сбор заявок на обслуживание новых контейнеров, а пока ситуацию спасают частные предприниматели. Курьезность ситуации обсудили в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

О раздельном сборе мусора: Хотят! Готовы! Нужна только инфраструктура, чтобы люди сортировали 00:00 00:00

- Можно сколько угодно глумиться над решением властей поставить контейнеры для раздельного сбора мусора. Зато все увидели, как много людей хотят разделять отходы, - считает экс-директор «Чистоты», эксперт в сфере сортировки отходов Андрей Миронович. - Оказалось, что достаточно поставить баки, и людей приходится отговаривать бросать туда мусор.

По мнению зампредседателя Союза переработчиков отходов Калининградской области Марка Балановского, такие курьезы - закономерный этап развития сферы обращения с отходами.

- Нельзя за пару недель делать выводы, как это будет работать и будет ли. Когда в 2012 году мы стали устанавливать контейнеры для сбора пластика, нам их «фаршировали» чем угодно. Выбрасывали обычный бытовой мусор. Меня три раза штрафовали за эти сетки, когда проект только начинался, - рассказал Балановский.

Марк Балановский.Фото: Александр КАТЕРУША

Эксперт напомнил, что еще пять лет назад в стране действовал СанПин 1988 года, по которому мусор надо просто вывозить раз в день. В 2015-м провозгласили приоритет переработки отходов над захоронением, а раздельный сбор — единственный способ пустить отходы в дальнейшую переработку. Правда, сегодня эксперты считают, что много контейнеров не нужно, и самая оптимальная схема — дуальный сбор, разделение отходов на перерабатываемые и нет.

- Европа к этому шла 50-60 лет, а мы только в начале пути, - говорит Балановский. - Я изучал систему обращения с отходами в скандинавских странах. Там неперерабатываемая упаковка идет на отопление. Эта модель позволяет переработать 99% отходов, и не возникает вопросов финансирования работы, так как люди платят и за вывоз, и за тепло в домах.

А вот Андрей Миронович уверен, что контейнеры во дворах - вчерашний день, а будущее - за мобильными сервисами вроде Sborbox. С ними человеку достаточно выставить пакет с сортируемым мусором (пластик, металл и макулатуру) на лестничную площадку, где их заберут сборщики или дворники от управляющей компании. По идее, эта социальная сеть, создающая биржу вторсырья для всех желающих. И она уже начинает работать в Калининграде.

Тем временем, в нашем городе... некуда сдать бутылки, а с лампочками и батарейками нужно пройти целый квест. Балановский поясняет: стеклотару перестали принимать из-за изменений в санитарном законодательстве в начале нулевых (запрет на использование оборотной тары).

- Мы сейчас разработали простую технологию, выпустили первую партию из стеклонаполненого бетона. Это та же самая тротуарная плитка, стол, забор. Но вместо песка и гравия используется дробленое стекло. Было бы хорошо сделать новые контейнерные площадки из этого бетона. Вот когда наладим, снова начнем принимать стекло от жителей, - обещает зампредседателя Союза переработчиков отходов.

А батарейки и лампочки должны принимать ваши управляющие компании (не хотят — штраф 100 тыс. рублей!) Кроме того, 60 адресов приема есть на главной странице сайта союза переработчиков отходов.

- У нас в рамках проекта был рекордсмен - мужчина принес отработанные батарейки, которые складывал в трехлитровые банки почти сорок лет. Принес авоськи и сказал: «Я ждал вас с 1970-го года!».

За 2017 год управляющие компании собрали только 400 содержащих ртуть лампочек, а мы в 2018 году - 10 тысяч. По нашим исследованиям, в области образуется около 1,5 млн лампочек в год, перерабатывается только 300 тысяч штук, - рассказал Балановский.

Но есть и хорошие новости: в нашем регионе полностью (на 100%) сейчас перерабатывается электронная и электро-бытовая техника. Также находят новую жизнь покрышки, всевозможные виды промышленных, нефтесодержащих отходов. В планах у Союза переработчиков закупить оборудование по производству эковаты и топливных пеллет из бумаги.

Полный эфир о раздельном сборе мусора слушайте ЗДЕСЬ.