Рейтинг ожиданий: Что построят и отремонтируют в Калининграде в 2020-м

Накануне аналитическое агентство «ПромРейтинг» провело исследование, касающееся надежд жителей российских регионов в наступившем году. Больше всего позитивных ожиданий, - согласно опросам, более 45 процентов, - зафиксировано в Казани, Ставрополе, Владивостоке и Калининграде. Даже не думал, что у нас столько оптимистов. Это радует. Народ ждет, конечно, повышения зарплаты и в целом уровня жизни. Но с этим пока неясно, зато о самых громких и ожидаемых проектах наступившего года рассказать можем.

Экономика

Есть надежда и довольно высокая вероятность того, что в этом году наконец-то начнет полноценно работать индустриальный парк «Храброво» (его история тянется аж с 2012 года). Дороги туда провели, с электричеством и газом тоже порядок. Более десяти компаний включены в реестр резидентов индустриального парка, а некоторые уже закончили подготовку проектно-сметной документации и в этом году начнут строительство производственных корпусов. Кстати, первой разрешение на строительство получила компания «Феникс Ингредиентс», специализирующаяся на производстве пищевых добавок.

Обращает на себя внимание еще один потенциальный резидент - международная «Объединенная меховая корпорация», занимающаяся производством верхней одежды, обуви типа угги, работающей с крупнейшими европейскими и российскими торговыми сетями . Осенью прошлого года корпорация выбрала «Храброво» для размещения собственного производства. Как говорят эксперты, этот проект может стать началом создания в Калининграде индустрии моды.

Еще одно экономическое ожидание связано с новым строительством на Октябрьском острове, где, как известно, функционирует специальный административный район (САР), где зарегистрировано уже два десятка компаний. Первые офисы, вероятно, появится в 2020-м.

Благоустройство

Пожалуй, главный проект года в сфере благоустройства - реконструкция зданий в Музейном квартале Калининграда (на это потратят около 80 млн рублей). Фонтан в Биржевом сквере сделали еще в 2018-м, сквер преобразился (даже крайне критичный блогер Варламов похвалил), но вот соседние дома представляют собой унылое зрелище. Пора менять картинку, и уже скоро начнется капремонт здания, где в советское время находился магазин «Детский мир», затем дойдет очередь и до соседних домов.

К сожалению, в 2020-м году точно не отреставрируют полностью такой важный объект Музейного квартала как здание Янтарной мануфактуры. Новый корпус Музея Мирового океана – «Планета Океан» также, скорее всего, завершен не будет, хотя с внешней отделкой шара строители покончат. Возможно, начнутся работы по строительству нового моста через Старую Преголю возле Музея изобразительных искусств, а также, по планам мэрии, должен быть полностью готов пешеходный мостик от гостиницы «Ластадие» до острова Канта. Погуляем!

В 2020 году продолжатся работы по благоустройству на Нижнем озере. Должны обустроить лестницы с пандусом около памятника Александру Маринеско, а также отремонтировать смотровой мостик между Домом творчества и памятником летчикам авиаполка «Нормандия – Неман».

И два слова про область. В наступившем году наверняка завершатся работы по реконструкции исторического центра в поселке Железнодорожный и начнут приводить в порядок «старый Тильзит» в Советске. Кстати, там же должен наконец-то открыться новый пункт пропуска - Дубки. Но это не точно.

"Молл Балтии" станет крупнейшим торговым комплексом в Калининграде.

Торговля и развлечения

Ближе к лету на окраине Калининграда начнет функционировать крупнейший в регионе торговый центр «Молл Балтии». Уже известно, что якорными арендаторами станут сети «М. Видео – Эльдорадо», «Спортмастер», «Л'Этуаль», «Рив Гош» и некоторые другие. Вероятно, там же разместятся магазины ведущих европейских сетей по продаже одежды и обуви. Покупатели и их малолетние детки с нетерпением ждут, что в Калининграде придет-таки сеть H&M.

К сожалению, разговоры об аквапарке в Зеленоградском районе, которые ведутся достаточно давно, пока остаются на уровне разговоров - аквапарка в 2020-м году мы точно не увидим. Вряд ли успеют построить и запланированное поле для гольфа.

Дороги

В конце прошлого года депутат Госдумы, бывший мэр Калининграда Александр Ярошук заявил, что денег в федеральном бюджете на продолжение работ по строительству Северного обхода Калининграда и продолжения «Приморского кольца» не предусмотрено. Однако, возможно, региональным властям все-таки удастся пролоббировать финансирование этих объектов. Особенно интересует, конечно, Северный обход. Из уже начатого в этом году должны наконец-то построить новую дорогу из Гурьевска и реконструировать существующую.

В 2020-м завершится ремонт двух этапов трассы Калининград - Полесск. В Калининграде закончат реконструкцию улицы Гагарина, доведут до ума и норматива перекресток улицы Киевской и проспекта Калинина, положат еще один слой асфальта на улице Шатурской в поселке Васильково. В микрорайоне имени Александра Космодемьянского будет отремонтирована главная магистраль - улица Карташева. А, кроме того, в этом году должны достроить трассу из Сельмы в Чкаловск.