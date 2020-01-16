Как общественный транспорт в Калининграде будет ходить после 1 марта

Во вторник 14 января мэрия Калининграда объявила, что собирается сделать так, чтобы общественным транспортом «были довольны все». Чтобы справиться с этой задачей, на март этого года намечен ряд нововведений, которые вступят в силу уже 1-го числа.

Суть принятого решения в нескольких предложениях «Комсомолке» объяснил начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Александр Химич.

- У нас в городе действует временная маршрутная сеть, - заявил Химич, - которую мы обкатывали, начиная с 2017 года, чтобы выяснить, какие именно маршруты наиболее приоритетны. На основании нашего анализа, а также после писем и обращений граждан в течение последних лет мы немного корректировали маршрутную сеть. Но окончательные изменения мы внесли в виде постановления.

- На некоторых рейсах вы собираетесь убрать часть автобусов. Это скажется на времени ожидания?

- Все изменения по количеству на времени ожидания не скажутся. Все будет решено действующим расписанием, интервалы менять никто не собирается, - ответил транспортник.

Что касается конкурса, по которому в этом году будут заново выбираться автобусные перевозчики, то одним из условий участия в нем, по словам Химича, будет наличие валидаторов.

Что изменится

Теперь к изменениям. Их не очень много, поэтому это, скорее, очередная корректировка. Однако коснется она очень многих маршрутов.

У автобусов №7 и №30 поменяются конечные остановочные пункты в Московском районе. Кроме того, маршрут 7-го номера уменьшится на 4,5 км, а маршрут № 30 увеличится на 2 км. Сделано это, чтобы в том числе обеспечить связь улицы Карамзина с городской больницей № 2 и детским садом № 12.

Новый маршрут семерки: Киевская - П. Морозова – Коммунистическая – Судостроительная – Киевская и далее по старому маршруту.

Новый 30-й маршрут: Судостроительная – Батальная - У. Громовой - Н. Карамзина - О. Кошевого в обоих направлениях (также в обоих направлениях исключается заезд на Аллею Смелых).

Маршрут №12 увеличится на 0,8 км, так как автобусы теперь будут заходить на улицу Емельянова и далее на Энергетиков и Левитана. Соответственно, поменяется и конечная остановка: с Павлика Морозова на Левитана (ее, по предложению жителей, смещают на парковку у магазина «Спар»).

Остров Октябрьский прирастет дополнительным транспортом за счет корректировки траектории маршрута №21. Теперь этот автобус поедет следующим образом: 9 Апреля - Московский проспект с разворотом в районе Дома советов - Октябрьская – Багратиона - Ленинский проспект.

Маршрутка №75 начнет заезжать в поселок Прибрежное, благодаря установке нового светофора, с двух направлений (в направлении кардиоцентра и в направлении центра), что, правда, увеличит интервал ожидания примерно на минуту.

На маршруте №23 сократится интервал движения до 13-15 минут (сейчас 20-25 мин) за счет переброски на это направление дополнительных автобусов.

Маршрут №91 будет продлен до остановочного пункта «Технический университет», что позволит пассажирам осуществлять пересадку на другие муниципальные маршруты для дальнейшего следования в любом удобном направлении.

Маршрутка №92 будет ездить через Октябрьский остров в обоих направлениях. Как сообщают в мэрии, «участок дороги, прилегающей к стадиону «Калининград» спроектирован таким образом, что не позволяет организовать движение в обоих направлениях автобусами большого класса».