На фасад гимназии в Калининграде вернулись скульптуры, сбитые более 70 лет назад

Накануне Рождества

В канун Рождества у дверей гимназии №1 Калининграда появились рабочие, которые очень быстро установили строительные леса, вскарабкались на них и начали ковыряться в стене здания. Вскоре прохожие могли заметить, что в получившихся нишах закрепили человеческие головы из камня. Так восторжествовала историческая справедливость: сбитые еще в конце 1940-х годов скульптурные изображения астронома Николая Коперника, философа Иммануила Канта, слависта Иоганна Гердера и художника-импрессиониста Ловиса Коринта вернулись на свои места.

Как выяснилось, утраченные маскароны (скульптурные украшения здания в виде стилизованных человеческих голов – Ред.) были изготовлены и возвращены на средства одного из питомцев образовательного учреждения. Военный пенсионер Павел Наумов учился в этой школе с 1962 по 1972 годы. Во время беседы с корреспондентом «Комсомолки» Павел Владимирович сообщил, что с момента изготовления голов скульптором Андреем Шевцовым до их установки прошло целых четыре года.

- Первая гимназия до весны 1945 года называлась «Бургшуле», а после войны стала первой советской школой, начавшей свою работу в послевоенном Кёнигсберге, - рассказывает Наумов. – Тогда эти четыре головы еще оставались на фасаде, об этом хорошо помнили учителя, которые жили напротив и стали свидетелями того, как все произошло, а их родственники и сегодня могут поведать об этом

Как рубили головы

По воспоминаниям старожилов, тогда в городе проходили заседания комитетов, постановивших «убрать с немецких зданий все наследие фашизма». Сначала со стен домов срубали гербы и символы, потом дошли до персоналий. Причем исполнители часто не разбирались, кого именно изображает та или иная скульптура, мозаика или барельеф.

- Моей школе я и раньше по чуть-чуть помогал: некоторое время назад стропильную систему меняли, еще что-то делали, - говорит Наумов. - А потом мне показалось, что как-то неправильно, что фасад остается разрушенным. Вот и родилась мысль сделать такой подарок.

Сначала калининградец с друзьями-коллекционерами искал в архивах четкие фотографии маскаронов, по которым можно было бы сделать точную копию утраченных изображений. В итоге, удалось даже раздобыть материалы из мастерской художника, изваявшего фасадные украшения. Около года ушло на изготовление голов. Вслед за всем этим последовало самое сложное – бюрократические согласования, прохождение экспертиз, приемы у чиновников разных уровней.

- Положительное заключение госэкспертизы было получено мной только на третий год, в декабре 2018-го, - говорит Наумов.- В декабре 2019 года окончательное разрешение было, наконец, получено.

Неповторимые черты

Вопрос о возможных претензиях борцов с германизацией региона вызывает у Павла Владимировича смех.

- Дураков у нас достаточно. Лично мне кажется, что возвращение этих голов – символическая акция, которая должна вдохнуть в школу дух науки и искусства. Дети под присмотром Коперника, Канта, Гердера и Коринта, стоит надеяться, станут учиться лучше.

На достигнутом Наумов останавливаться не собирается. У него в планах восстановление еще одной малой архитектурной формы начала прошлого века (какой именно – пока секрет). По мнению инициативного калининградца, такие элементы придают городу особенность, те черты, которые делают его неповторимым.

- Если своих денег не будет хватать, с кем-нибудь скооперируемся, - уверен он. – У нас еще множество объектов, которые нужно привести в порядок. Я готов сотрудничать со всеми, лишь бы Калининград стал от этого лучше.

Есть версия, что это изваяние могли "казнить" нацисты.Фото: Иван МАРКОВ

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«Ведьму с башни» восстановили по старым фото

После капремонта, проведенного в доме №71-73 на улице Октябрьской в Калининграде, здание 1937 года постройки вновь украсила скульптура «Ведьма с башни». Занимался ее восстановлением специалист компании «СК Стандарт» Владимир Белоруков.

Фотографий работы Эрнста Филитца сохранилось совсем немного, к тому же, сделаны они были издалека и рассмотреть на них скульптуру довольно сложно. Также непонятно, когда именно она лишилась головы и конечностей. У краеведов на этот счет есть несколько версий. Например, Игорь Автухов считает, что ведьму казнили еще нацисты (Филитц был учеником Германа Брахерта, и многие работы обоих уничтожили еще до войны). А Николай Чебуркин предполагает, что скульптура пострадала в ходе апрельского штурма Кёнигсберга 1945 года. Светлана Коновалова со ссылкой на жителей дома считает, что ведьме досталось во время землетрясения 2004 года, так как с крыши тогда сыпались кирпичи.

Впрочем, главное то, что городу удалось вернуть еще одну из его достопримечательностей.