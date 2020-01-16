Как избавиться от набранных за праздничным столом лишних килограммов: советы опытного диетолога

После новогодних каникул многие озабочены вопросом – как сбросить лишние килограммы. И вообще начать новые отношения с собственным здоровьем. С этими вопросами «Комсомолка» обратилась к Алле Воронкиной, врачу-диетологу Калининградского областного центра медицинской профилактики и реабилитации.

- Обычно вопрос, как сбросить лишние килограммы после новогодних праздников, тревожит тех, у кого есть проблемы с удержанием веса, - считает специалист. - Для начала необходимо определить индекс массы тела. Сделать это можно самостоятельно. Собственный вес в килограммах делим на рост (в метрах) в квадрате и получаем заветную цифру. Вес в норме соответствует индексу от 18,5 до 25. Избыточный - если индекс в пределах от 25 до 30. И можно говорить об ожирении, когда превышена отметка «30».

Если человек чуть вышел за пределы нормы, он вполне может справиться своими силами. Достаточно вернуться к привычному образу жизни, питания, физической активности. Но если и впрямь наметилось ожирение, обязательно обратитесь к врачам. Начать можно с посещения терапевта.

Диетолог Алла Воронкова.Фото: Александр КАТЕРУША

Несколько слов о тех, кто после вычисления индекса массы тела пришел к заключению о наличии у себя избыточного веса. Вы также для начала должны поработать над собой самостоятельно. А именно:

1. Изучайте себя! Научитесь отличать голод от аппетита, и принимайте пищу только в тот момент, когда по-настоящему голодны. Вы сейчас спросите, что же это такое - чувство аппетита? Очень просто. Вы сыты, но вот увидели, что коллега торт ест и чай пьет - и вам сразу захотелось того же. Вот это и есть чувство аппетита. Так что, не соглашайтесь на предложения поесть, когда вы сами этого не хотите!

2. Обращайте внимание на качество и количество съеденного. Когда говорим о качестве, прежде всего, рекомендуем ограничивать употребление продуктов с добавлением сахара, а также жирной пищи.

3. Физические нагрузки обязательны! Кому близка ходьба – ходите, кто плавает в бассейне – возвращайтесь к тренировкам, кто привык заниматься фитнесом в группе – также призываю начать посещать зал.

ВАЖНО!

Если вам в наступившем новом году хочется пересмотреть свое отношение к собственному здоровью, можно записаться в «Школу рационального питания», которую проводит врач-диетолог Алла Воронкина в Калининградском областном центре медицинской профилактики и реабилитации.

Для этого вам понадобятся: медполис, снилс, паспорт. Записаться можно по телефону центра здоровья: 46-95-87 (понедельник, вторник, пятница, в рабочее время).

Сначала вас врачи немножко изучат вас: вес, рост, уровень содержания сахара, холестерина, проанализируют работу сердечно-сосудистой, дыхательной систем, проверят состав тела. А уже затем вы сможете посетить пять занятий и составить для себя свой рацион питания.

Вся эта помощь оказывается жителям Калининградской области бесплатно.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Дробно ем, а по вечерам – аэробика в бассейне»

Наталья Казаченко, победительница конкурса «Комсомолки» в Калининграде «Лучшая медсестра-2018», работает медсестрой в процедурном кабинете Гусевской центральной районной больницы:

- Мне кажется, что каждому важно найти свой «рецепт» хорошего самочувствия и способ держать вес в норме.

Утро у меня начинается так. Выпиваю стакан теплой воды. Примерно десять минут занимаюсь йогой. Это довольно простой комплекс упражнений - «Приветствие солнцу». Ем через каждые три часа. Объем? Чтобы еда в ладонях поместилась. Очень люблю зелень, печеные яблоки и тыкву, суп – обязательно. Из перекусов – орешки, банан, нежирный йогурт. Мясо, рыбу – все ем, но нежирное, и по чуть-чуть.

Уже несколько лет регулярно посещаю занятия аэробикой в бассейне.

Работа у меня на ногах. От дома до работы – примерно 3 километра, конечно, я хожу пешком.

Ну, и настроение важно, с которым вы встречаете день, идете на работу, возвращаетесь домой. Создавайте позитивный настрой себе – сами, и никому никогда не позволяйте сбивать вас с внутреннего курса!