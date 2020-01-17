Ее красоту называют необычной: шестилетняя калининградка снялась в рекламе Gucci

Шестилетняя Алена Мирошникова из Калининграда снялась в рекламе детской одежды Gucci коллекции весна-лето 2020. А началось все с того, что сотрудники модельного агентства «Macaronis Kids» увидели в Инстаграме фотографии девочки и отправили ее родителям приглашение.

Надо сказать, Алену сложно не заметить. Ее красоту называют необычной: большие глаза и волшебная улыбка. Девочка еще совсем мала и наверняка не понимает всей серьезности происходящего - как и того, почему ей все так гордятся. Хотя наряжаться в новые платья обожает, да и в детсадовских утренников неизменно играет роли принцесс и главных положительных героинь.

- Нам присылают много предложений сняться в рекламе, но на кастинги мы никогда не ходили, - рассказывает мама девочки Екатерина. - А тут решили согласиться и поехали на съемки.

Интересно, но о том, что это будет фотосессия для всемирно известного бренда Gucci, калининградцам стало известно лишь в самом конце.

Съемки проходили в городе Бомарцо, расположенном между Римом и Флоренцией. Конкретнее - в «Парке монстров» XVI века. Работать вместе с Аленой прибыл мальчик Леон из Санкт-Петербурга. Дети из России стали участниками проекта впервые в истории бренда Gucci.

Съемки проходили в "Парке монстров" XVI века.

По словам мамы Алены, съемочный процесс был похож на детский праздник. Маленьких моделей (а это было 8 мальчиков и девочек в возрасте 5-6 лет) развлекали аниматоры, им позволяли забавляться игрушками, бегать наперегонки и вообще веселиться, как пожелают. Словом, организаторами было сделано все для того чтобы детям было комфортно и никто из них не скучал, а уж тем более, не плакал. Сначала от души поиграли, потом немного пофотографировались – и снова отдыхать!

Результат фотосессии можно будет увидеть совсем скоро во всех официальных аккаунтах Gucci, а также на сайте агентства, в соцсетях, в глянцевых журналах и, конечно же, в магазинах.

Ну а у нашей землячки Алены Мирошниковой впереди уже новые съемки. Вполне определенные планы имеются, но мама девочки пока всех секретов не раскрывает.