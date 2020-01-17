Что ждет калининградские дороги: придорожных деревьев станет меньше, а тротуарных ограждений – больше

В Управлении ГИБДД по Калининградской области подвели свои итоги минувшего 2019 года. В общей сложности на территории нашего региона было зарегистрировано 1107 дорожно-транспортных происшествий. Это на 7,1 процента меньше, чем в 2018-м, количество погибших и раненых тоже снизилось – соответственно, со 111 до 107 и с 1390 до 1345 человек. Казалось бы, есть повод для осторожного оптимизма, но в Госавтоинспеции предпочитают особо не расслабляться. И, думается, это правильно.

«Пьяных» ДТП стало больше

Достаточно сказать, что самым распространенным нарушением Правил дорожного движения по-прежнему остается превышение водителями установленного скоростного режима. Как результат – 53 человека отправились в лучший мир, это, считай, половина от общего числа погибших! Вторая по частоте причина ДТП – вождение в пьяном виде: тут вообще наблюдается 18-процентный рост общего числа, а жертвами стали 38 человек. Могло быть больше, но 3374 любителя дополнить выпивку последующим автопробегом удалось вовремя задержать. Выезд на «встречку» стоил жизни 12 водителям и пассажирам. Внесли свою лепту в эту скорбную статистику и те, кто вообще не имел права садиться за руль, ибо попросту не обладал водительскими правами – на их счету 10 человеческих жизней.

Про деревья

Начальник УГИБДД Геннадий Бубёнов обращает внимание на то, что хотя в целом дорожных аварий вот уже четвертый год подряд, вроде бы, становится меньше, тяжесть их последствий явно возрастает. И отдельно глава ведомства остановился, как наверняка угадали многие читатели «Комсомолки», на придорожных деревьях.

- Из 41 ДТП, связанных с наездами на препятствия, 29 – это наезды на деревья, - проинформировал полковник полиции. - Из 50 погибших в такого рода ДТП человек 36 скончались после наездов на деревья. Тяжесть последствий здесь самая высокая из всех видов ДТП - 28,6 погибших на 100 пострадавших.

После этих слов к гадалке не ходи – доставшиеся в наследство от немцев дорожные аллеи будут вырубать еще интенсивнее, чем сейчас.

Опасные районы

Расклад дорожно-транспортных происшествий по региону выглядит следующим образом. Впереди всех, с большим отрывом – Гурьевский район: 20 ДТП с 23 погибшими. За ним идет Зеленоградский район – 11 (12), а тройку замыкает территория ответственности Гвардейского отдела ГИБДД, куда входят, кроме титульного, еще Правдинский и Полесский районы – там в 10 ДТП лишились жизни 10 человек. Далее следуют Багратионовский район – 9 (9), Светловский городской округ - 6 (7), Гусевский+Нестеровский районы - 5 (6), Неманский район - 5 (7), Черняховский район – 6 (6), и по 2 погибших зафиксировано в Светлогорском и Славском районах.

Что до областной столицы, то из 14 аварийно опасных участков в Калининграде блюстителям дорожного порядка за год удалось ликвидировать 13. Единственным неподдающимся остается перекресток Ленинского проспекта и улицы Черняховской с его пешеходным переходом у торгового центра «Европа». Кстати, около трети от всех ДТП (356) – это именно наезды на пешеходов, которых в прошлом году погибло 23. И что печально, показатели на регулируемых и нерегулируемых переходах разняться не сильно: 191 наезд (+10 процентов) против 139 (+6 процентов). Вне переходов под колесами автотранспорта погибло 17 человек.

Но попытку в связи с этим взять под сомнение целесообразность возведения ограждений, которыми городские тротуары покрываются завидными темпами, замначальника 2-го отдела УГИБДД Тимур Зигангиров пресек на корню:

- На наш взгляд, эти ограждения приносят колоссальную пользу, а к проблеме наездов на пешеходных переходов отношения никакого не имеют.

Значит, заборы вдоль проезжей части будут ставить и дальше. Это почти как с «последними солдатами Рейха», только наоборот - без них, может, и эстетичнее, зато с ними безопаснее. Во всяком случае, соблазн рвануть наперерез через улицу значительно меньше.