2020-01-17T18:08:25+03:00
Происшествия

В Калининграде двое уголовников зверски избили приятеля и сломали челюсть студентке

Инцидент произошел в одном из общежитий на улице Александра Невского
Игорь ОРЕХОВ
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Каждому из задержанных грозит до 12 лет лишения свободы.Каждому из задержанных грозит до 12 лет лишения свободы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Началось с того, что в одну из больниц Калининграда карета «Скорой помощи» доставила двух пострадавших. У 33-летнего мужчины врачи диагностировали многочисленные ушибы головы и тела, оценив состояние пациента как тяжелое. Досталось и 16-летней девушке, лицо которой было в синяках, а кроме того, у бедняжки оказалась сломана челюсть (и, по некоторым данным, выбит зуб). Поскольку повреждения имели явно криминальный характер, медики поторопились известить о произошедшем полицию.

Опросить потерпевшего правоохранителям не удалось – калининградец в бессознательном состоянии был помещен в отделение реанимации. Зато студентка местного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы смогла рассказать о том, что случилось.

Девушка проживала в общежитии на улице Александра Невского, и поздним вечером ее внимание привлек громкий шум в коридоре. Выглянув за дверь, она увидела, как двое незнакомцев жестоко избивают третьего. Позже выяснилось, что в общаге мужики «соображали на троих», по ходу пьянки один из собутыльников чем-то прогневил двух других, и те набросились на оппонента с кулаками. Студентка оказалась не робкого десятка и потребовала немедленно прекратить творящееся на ее глазах зверство. После чего в свою очередь подверглась нападению уже, видимо, совершенно не разбиравших, кто перед ними, осатаневших от ярости молодчиков.

- Девушка сумела запомнить приметы подозреваемых, подробно описала их полицейским, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая.

На розыск негодяев были подняты все наличные силы отдела внутренних дел по Ленинградскому району. Усиленные мероприятия принесли нужный результат – на следующее утро в ОМВД доставили калининградцев, одному из которых 29 лет, а другому – 31 год. Оказалось, что первый из них уже был судим за мошенничество, кражи и разбой. Успел в своей жизни побывать за решеткой и его старший приятель.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по признакам двух статьей УК РФ -«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В совокупности это грозит каждому из уголовников очередным лишением свободы – теперь на срок до 12 лет. Но это в тому случае, если одну из статьей не придется вскоре переквалифицировать на более тяжкую, ведь, как стало известно, избитый мужчина впал в кому. И теперь водворенным в изолятор временного содержания обвиняемым, пожалуй, стоит молиться за скорейшее выздоровление своей жертвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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