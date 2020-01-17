Проводят фестивали, высаживают «желуди за мир»: что известно о калининградских битломанах

Уже не первый десяток лет меломаны всех стран отмечают 16 января Международный день Beatles. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1957-м году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Как отмечается праздник в Калининграде, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал директор местного фестиваля «Свободные, как птицы», участник битловских чтений Валентин Киреев.

Киреев: Для Маккартни наш калининградский стадион маловат 00:00 00:00

- Я наверняка некоторых разочарую, но в календаре ЮНЕСКО Международного дня Beatles нет. Зато можно гордиться тем, что этот праздник придуман именно у нас — на территории бывшего Советского Союза в начале-середине девяностых. Обычно все с запада к нам идет, а тут наоборот, - рассказывает главный битломан Калининграда.

В Калининградской областной филармонии им. Светланова десять лет назад прошел первый концерт «Свободные, как птицы», на котором белорусский гитарист из легендарных «Песняров» Владимир Ткаченко сыграл свою «Симфонию Beatles» вместе с нашим симфоническим оркестром. Фестиваль стал регулярным, а в прошлом году битломаны стали ежемесячно собираться в библиотеке им. Снегова на битловские чтения.

- Фанатов The Beatles в Калининграде много. На улице незнакомцы останавливают меня и спрашивают, будет ли в этом году фестиваль в парке "Юность" (он проходит ко дню рождения Пола Маккартни в июне). Раньше у меня была «битловская лужайка» рядом с «перевернутым домом», но за неимением денег я ее потерял. Лужайку продали на аттракционы, - жалуется Киреев.

На такие уличные фестивали сейчас приходят и взрослые, и подростки. Как говорит Валентин, «от шестнадцати и до бесконечности». Сам он стал фанатом в 10 лет, когда брат принес домой пластинку «Мелодии» с попурри из трех мелодий ливерпульской четверки. Кстати, про убийство Леннона калининградец узнал из газеты «Пионерская правда». И в 2015 году Киреев решил возродить хиппи-инициативу Леннона и его подруги Йоко Оно, высадив два «желудя за мир» у Кирхи Святого Семейства (концертный зал Калининградской областной филармонии).

Несколько лет назад Киреев даже снимал в парке "Юность" клип для Пола Маккартни. Британский музыкант организовал конкурс для фанатов на видео к своей песне. И хотя в ответ калининградец получил только официальную благодарность, он искренне надеется, что Полу все понравилось.

- Настоящий битломан должен быть гибким в музыкальном смысле. Потому что The Beatles зародили почти всю музыку! О них не забудут никогда. Про Моцарта забыли? Про Бетховена? Нет! Конечно, мы смогли бы собрать стадион, если приедет Пол Маккартни. Только для него наш стадион маловат, - говорит Валентин Киреев.

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