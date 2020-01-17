Гороскоп «КП»: Чем вы раздражаете окружающих

Самое раздражающее время года началось. Праздники позади, а зима еще не заканчивается. Сейчас даже неосторожно брошенное слово может вывести из себя. А вы чем раздражаете окружающих? Узнаем!

Овен

Овны раздражают окружающих своей способностью бесцеремонно вторгаться в их личное пространство, при этом они чувствуют себя там как дома. А чего такого?! Все же свои! И никогда им не докажешь, что так делать не следует, ведь представители этого знака с пеленок уверены, что дважды два равно пять, и нет в мире доказательств, которые способны их переубедить.

Телец

Телец бесит всех своими спонтанными и порой сумасшедшими желаниями и идеями. На осуществление желаемого они бросают не только все свои силы, но и силы всех окружающих. При этом тот факт, что у других могут быть свои планы, Тельцов мало заботит. В данном случае бесполезно убегать и прятаться, даже трюк притвориться мертвым окажется малоэффективным, вас все равно заставят участвовать даже в самых странных затеях. Но иногда это оказывается настолько весело, что мало кто жалеет об этих приключениях.

Близнецы

Близнецы слишком загадочны. И дело даже не в том, что они многозначительно молчат на все ваши расспросы. Нет! Это было бы слишком просто. Близнецы, напротив, очень открыты, общительны и откровенны. Вам кажется, что вы знаете о них буквально все. Но вас непременно настигнет разочарование, когда, прожив с ними десять лет, вы поймете, что так ничего о них не знаете.

Рак

Раки раздражают всех своим даром предвидения. Они убеждены, что непременно знают, как будет и как лучше сделать. Проблема в том, что зачастую их третий глаз вещает им сплошной негатив и в конце концов апокалипсис. Своим настроем они способны свести на нет все самые грандиозные планы и задумки окружающих, рассказать, почему вам не стоит ехать в путешествие или получить пятое образование. Старайтесь чаще брать их с собой покорять новые горизонты, чтобы в их жизни стало больше позитива.

Лев

В данном случае все очевидно. Представители этого знака приводят в бешенство окружающих своим раздутым самомнением. Причем сами Львы уверены, что они всех раздражают, потому им просто завидуют, и с такой же уверенностью транслируют это в массы. А вот такой наглости окружающие простить им уже не могут.

Дева

Девы слишком болтливы. Они обладают длинным и острым языком без костей. И правда, Девы просто не могут остановиться в нужный момент, когда следовало бы помолчать. Они готовы упражняться в злословии сутки напролет и сильно раздражаются, когда не могут найти достойного оппонента. А еще они известные сплетники! Ну и как такое может не раздражать?

Весы

Говоря откровенно, Весы раздражают многих своей нерешительность. Так и хочется сказать: «Хватит мешкать!». Пора определяться. Это предательское качество проявляется практически во всем. Начиная с проблемы выбора вкуса пачки чипсов и заканчивая важным звонком. Звонить или нет? Вот это «или» уже стало постоянным спутником Весов. Даже, если вы дадите им дельный совет, можете быть уверены, что в приступе очередного сомнения они вряд ли ему последуют.

Скорпион

Скорпионам присущи снобизм и высокомерие. Именно он считает, что все вокруг глупцы, а он один такой умный, в белом пальто стоит с лучезарной улыбкой. Но всех вокруг раздражает не только это. Каждый, кто сталкивается со Скорпионом, который смотрит на них с высоты своей башни из слоновой кости, мечтает сбить с него всю эту спесь. Пытается, но практически никогда не получается. Увы.

Стрелец

Стрельцы бесят всех окружающих тем, что им сложно совладать со своими эмоциями. Их можно запросто назвать необузданными, своевольными, а иногда даже буйными. Но в хорошем смысле. В моменты, когда неукротимый нрав Стрельца проявился в полную силу, нужно срочно отойти в сторонку. А еще лучше побежать в укрытие. Целее будете. Однако совсем скоро все это закончится, и отходчивый представитель этого знака будет улыбаться вам, как чеширский кот.

Козерог

Козероги обожают причинять добро всему своему окружению. И делают они это безо всякой просьбы. Нет, конечно, такое качество сложно назвать раздражающим. Но недовольные все-таки находятся. Даже с советами Козероги частенько пристают к тем, кто в них совсем не нуждается. И каждое свое проявление спонтанной доброты они в итоге сопровождают примирительной фразой: «Я же хотел как лучше». Но лучше не получается. Становится только хуже. Возможно, филантропия просто не для них.

Водолей

Выбирать, чем именно может раздражать людей Водолей, в принципе бессмысленно. Это представитель того самого знака, который может злить свое окружение даже фактом своего существования. А еще его всегда слишком много. Он как-то умудряется заполнять собой все свободное пространство. И если у Водолея, скажем, плохое настроение, то такое же настроение будет у всех, кто находится рядом. Но даже если все хорошо, то можно запросто захлебнуться в фонтане его эмоций. Так что аккуратнее.

Рыбы

Рыбы раздражают всех своей ранимостью. Вот на ровном месте они могут сделать обиженное лицо и взгляд, который будет прямо говорить: «Лучше не подходи». Причем выпытать у Рыб, на что именно они обиделись, почти невозможно. Загадки, полунамеки — пусть помучаются. И извинения они примут, но точно не с первого раза. Им нравится, что кто-то будет ходить за ними, упрашивать и даже подносить чай с плюшками. Все лишь бы Рыба больше не надувала губки.