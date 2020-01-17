Где в Калининграде окунуться и освятить воду в Крещение

В этом году православные христиане будут отмечать Крещение в ночь с субботы на воскресенье. Дата празднования, в отличие от некоторых других церковных праздников, не плавает, и Крещение всегда приходится точно на 18-19 января. Считается, что именно в это время, после освящения, вся вода приобретает чудодейственные и целебные свойства и при этом может храниться, не портясь, до следующего года.

Традиционно огромное количество верующих пожелают окунуться в ледяную воду. В Калининградской области для крещенских купаний будет организовано несколько точек. Это официально отведенные для празднования места, где обязательно присутствуют спасатели и врачи, а также имеется все необходимое.

Где окунуться в Калининграде:

- ул. Колхозная, 41. Храм преподобного Герасима Болдинского. Организуют временный бассейн возле храма. 18 января в 22:00.

- площадь Калинина, 2. Храм святого преподобного Сергия Радонежского. Организуют временный бассейн возле храма. 18 января с 12:00 до 01:00, 19 января с 12:00 до 01:00.

…и в области

- Гурьевский район, поселок Константиновка, подворье «На Хуторской». Озеро на территории. 18 января с 16:00 до 03:00, 19 января с 10:00 до 15:00.

- Гурьевский район, поселок Малиновка, источник. Храм в честь иконы Божией Матери «Иверская». 18 января 20:00 – великое освящение воды.

- Светловский район, пос. Ижевское, гостевой дом «Славянский двор», 18 января в 18:00.

- Балтийск, купель на территории храма святого князя Александра Невского. С 18 января 20:00 до 19 января 21:00.

- Янтарный, озеро Янтарное. С 18 на 19 января в 00:00 молебен и погружение. В 23:00 сбор в храме Иконы Казанской Богоматери, 23:20 выход крестным ходом до озера.

- Зеленоградск, Балтийское море. 18 января 23:55 – Крестный ход к морю от храма святого Андрея Первозванного.

- Багратионовск, храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 18 января 17:00 – вечернее богослужение, по окончании Крестный ход на озеро и Великое освящение воды на городском озере.

Набираем воду

Праздничные богослужения 18 и 19 января в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы в честь Крещения совершит архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

Один из главных вопросов – когда освятить воду? 18 января в 8:00 состоится служба, после которой и намечено Великое освящение воды. В тот же день в 18:00 – праздничная служба.

19 января в 10:00 – Литургия и Великое освящение воды.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, набрать освященную воду в Кафедральном соборе Христа Спасителя можно будет и 19 января днем.

Как правило в течение дня 19 января у храма Христа Спасителя из краников (слева и справа от большой лестницы) и в часовне на площади Победы можно набирать святую воду самостоятельно.

КСТАТИ

На Куршской косе Крещение пройдет на озере Чайка

Для жителей Куршской косы и гостей национального парка созданы все условия для безопасного крещенского купания на берегу озера Чайка.

В Крещенский сочельник 18 января начнется праздничная литургия в храме преподобного Сергия Радонежского, что в поселке Рыбачий. Она пройдет с 17:00 до 19:00 часов. А на озере, где с 20 часов до часу ночи будут православные христиане окунаться в воду, организовано дежурство медиков «Скорой помощи.

- Подготовлены оборудованная мостками и удобными сходами в воду купель и теплое помещение для переодевания, всем участникам церемонии будет предложен горячий чай. Обряд освящения воды проведет настоятель прихода преподобного Сергия Радонежского отец Сергий. Порядок обеспечивает государственная инспекция национального парка «Куршская коса», - отметила пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова.

19 января с 10 до 16 часов крещенская купель на озере Чайка будет также открыта для посещения.

Информация для приезжающих из Калининграда: после 31 км Куршской косы, не доезжая до «Высоты Мюллера», следует свернуть по проселочной дороге направо и следовать прямо, до гостевого дома.

В ТЕМУ

Необязательная традиция

Священники вовсе не призывают окунаться в ледяную воду на Крещение.

- Среди людей существует распространенное заблуждение, что, купаясь в крещенской проруби, можно смыть с себя грехи. Но это лишь народное суеверие. Церковь учит нас, что грехи смываются только покаянием через таинство Исповеди. А купание – это просто традиция, - говорят в Калининградской епархии, отмечая, что купание на Крещение – традиция, совершенно необязательная для исполнения.

- Если мы все же решились на купание, то должны делать это разумно, учитывая состояние здоровья, и благоговейно – с молитвой. И, конечно, не заменяя купанием присутствие на праздничном богослужении в храме.

СПРАВКА «КП»

Праздник Крещения еще называется Богоявлением. Господь в этот день вошел в Иордан и тем самым освятил его воды. Ровно в полночь вся вода освящается, наделяется чудодейственными свойствами. Однако сие действие не есть моржевание. «Моржи» - люди профессиональные, и купаются круглый год. Верующие же люди окунаются три раза только в праздник. В Калининграде число участников крещенских купаний, среди которых - дети и пожилые люди с каждым годом растет. Крещением Господним заканчиваются Рождественские святки, которые длятся с 7 по 19 января.