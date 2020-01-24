2020-01-24T18:18:18+03:00
Общество

Мужчину, скелет которого нашли на берегу моря, застрелили много лет назад

Примерный облик погибшего человека удалось восстановить судмедэкспертам
Игорь ОРЕХОВ
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Примерный облик погибшего человека удалось восстановить судмедэкспертамПримерный облик погибшего человека удалось восстановить судмедэкспертамФото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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Следственное управление СКР по Калининградской области устанавливается личность мужчины, скелет которого был обнаружен 26 июня прошлого года закопанным на склоне побережья Балтийского моря в районе поселка Куликово Зеленоградского района.

В ходе производства судебно-медицинской экспертизы на черепе было выявлено повреждение, характерное для огнестрельного ранения, что свидетельствует о насильственном характере смерти. После чего следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве.

- Как установила генетическая судебная экспертиза, погибший являлся мужчиной, - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталья Гацко. - Удалось восстановить его прижизненный облик и составить детальное описание внешности.

Итак, судя по всему, от 10 до 20 лет назад неизвестными пока преступниками был убит человек в возрасте 40-60 лет, с лицом европейского типа: лоб средний по ширине и высоте, нос средний по ширине, профиль контура спинки носа извилистый. На верхней челюсти при жизни отсутствовали с 1-го по 8-й зубы справа и с 1-го по 8-й зубы слева. На нижней челюсти отсутствовали при жизни с 1-го по 6-й зубы справа и с 1-го по 8-й зубы слева.

Погибший был одет в черный свитер машинной вязки, в области ворота которого имеется белая бирка с надписью латинскими буквами «100% ACRYLIC S 36/38»; фланелевую рубашку в черно-серую клетку, с белой биркой, имеющей надпись латинскими буквами «BRAT» на воротнике; подтяжки бежевого цвета с зажимами; ремень черный, кожаный; спортивные брюки темно-синего цвета с надписью в верхней части левой штанины белыми латинскими буквами «Reebok»; темно-синие, с желтой, зеленой и красной вставками по передней поверхности справа плавки; темно-синие носки машинной вязки и черные носки ручной вязки; черные ботинки из комбинированной матерчатой ткани и кожи на шнуровке черного цвета, со следами умеренного ношения (примерный размер 39), на задних частях стелек - надпись белыми большими латинскими буквами «EAGLE». Также при убитом имелись наручные часы «JAPONA»

Всех, кто обладает информацией о личности погибшего и обстоятельствах его смерти, просят обратиться в отделение по расследованию особо важных дел (о расследовании преступлений, совершенных в прошлые годы) СУ СКР по Калининградской области по адресу: Калининград, улица 9 апреля, 60 «а» или по телефонам: 8 (4012) 30-57-65 (круглосуточный телефон доверия), 8 (4012) 55-29-82 (Управление уголовного розыска УМВД России по Калининградской области). Конфиденциальность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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