Мужчину, скелет которого нашли на берегу моря, застрелили много лет назад
Следственное управление СКР по Калининградской области устанавливается личность мужчины, скелет которого был обнаружен 26 июня прошлого года закопанным на склоне побережья Балтийского моря в районе поселка Куликово Зеленоградского района.
В ходе производства судебно-медицинской экспертизы на черепе было выявлено повреждение, характерное для огнестрельного ранения, что свидетельствует о насильственном характере смерти. После чего следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве.
- Как установила генетическая судебная экспертиза, погибший являлся мужчиной, - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталья Гацко. - Удалось восстановить его прижизненный облик и составить детальное описание внешности.
Итак, судя по всему, от 10 до 20 лет назад неизвестными пока преступниками был убит человек в возрасте 40-60 лет, с лицом европейского типа: лоб средний по ширине и высоте, нос средний по ширине, профиль контура спинки носа извилистый. На верхней челюсти при жизни отсутствовали с 1-го по 8-й зубы справа и с 1-го по 8-й зубы слева. На нижней челюсти отсутствовали при жизни с 1-го по 6-й зубы справа и с 1-го по 8-й зубы слева.
Погибший был одет в черный свитер машинной вязки, в области ворота которого имеется белая бирка с надписью латинскими буквами «100% ACRYLIC S 36/38»; фланелевую рубашку в черно-серую клетку, с белой биркой, имеющей надпись латинскими буквами «BRAT» на воротнике; подтяжки бежевого цвета с зажимами; ремень черный, кожаный; спортивные брюки темно-синего цвета с надписью в верхней части левой штанины белыми латинскими буквами «Reebok»; темно-синие, с желтой, зеленой и красной вставками по передней поверхности справа плавки; темно-синие носки машинной вязки и черные носки ручной вязки; черные ботинки из комбинированной матерчатой ткани и кожи на шнуровке черного цвета, со следами умеренного ношения (примерный размер 39), на задних частях стелек - надпись белыми большими латинскими буквами «EAGLE». Также при убитом имелись наручные часы «JAPONA»
Всех, кто обладает информацией о личности погибшего и обстоятельствах его смерти, просят обратиться в отделение по расследованию особо важных дел (о расследовании преступлений, совершенных в прошлые годы) СУ СКР по Калининградской области по адресу: Калининград, улица 9 апреля, 60 «а» или по телефонам: 8 (4012) 30-57-65 (круглосуточный телефон доверия), 8 (4012) 55-29-82 (Управление уголовного розыска УМВД России по Калининградской области). Конфиденциальность гарантируется!
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