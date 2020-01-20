Корюшку ловить нельзя? Литовский завод несколько лет отравлял Куршский залив

Порядка 4 миллиардов 200 миллионов рублей. В такую сумму в переводе с евро предварительно оценен ущерб природе от действий завода по производству картона Grigeo в Клайпеде. Предприятие подозревают в сливе отходов производства без всякой очистки прямиком в Куршский залив. Если подозрения правоохранительных органов подтвердятся, это станет крупнейшим в истории современной Литвы экологическим нарушением, которое, поскольку залив разделен пополам с Калининградской область, неминуемо касается и нас.

Тайная схема

Завод обвиняют в оборудовании секретной хорошо спрятанной под землей трубы для слива отходов в обход городских очистных сооружений. За очистку воды перед спуском завод должен был платить клайпедскому водоканалу по 90 млн рублей в год. Предприниматели, очевидно, захотели эту сумму сэкономить. На очистку отправляли малую часть, а все остальное по ночам тайно сливали в залив. Некоторые районы города из-за этого годами накрывало смрадом. Да так, что жители окна не могли открыть, а летом отправлялись ночевать на дачи. У кого они есть, конечно.

- Это не какая-то авария, это умышленные действия с целью сэкономить расходы и это очевидное полное издевательство над общественностью, - ругался после скандала президент Литвы Гитанас Науседа.

Спрятанную трубу, к слову, нашли после внезапного ночного рейда и только благодаря заснувшему сторожу, который под покровом темноты и открывал заслонку для слива. Буквально три минуты - и все улики можно было спрятать, да так, что год с собаками подходов не найти. В спецоперации участвовали оперативники из Вильнюса, клайпедским коллегам никто ничего не сообщал.

Руководство Grigeo, - а это не только завод в Клайпеде, но и еще семь предприятий по всей Литве, - все отрицает. Мол, это было решение управленцев на месте, а головной офис в Вильнюсе знать ничего не знал. Да и труба не специально построенная, а для аварийных сливов, еще с советских времен. Не по назначению использовали. Во всех тонкостях сейчас разбирается следствие.

Куда утекли отходы?

И это самый главный вопрос, на который пока нет однозначного ответа.

- После углубления порта течение изменилось, и сейчас основной поток воды идет или в море, или дальше в Калининградскую область, - утверждает член правления ассоциации литовских рыболовов Lampetra Сига Якубаускене.

Среди клайпедских рыболовов уже ходит легенда, что вся корюшка в заливе, клев которой как раз на пике, отравлена. Якобы, есть ее опасно для здоровья, а сами рыбаки отдают ее исключительно на продажу. Сами не рискуют. Впрочем, никаких официальных подтверждений такая гипотеза пока не получила.

Мэр самоуправления Неринги на Куршской косе Дарюс Ясайтис уверен, что течение отнесло все в Балтийское море и если кто-то и получит порцию отходов, то «братишки латыши».

- 80 процентов и больше течение выносит из Куршского залива в море. В конце концов они окажутся у латышей, - успокаивая общественность, уверял чиновник.

Пока всевозможные литовские инстанции проверяют качество воды в заливе и в море, занятые промыслом в Куршском заливе литовские рыбаки уже представили свои цифры. Улов рыбы падал все эти годы, компании не получали прибыль, а значит надо начинать требовать компенсации. Как у самого нарушителя, так и у государства, которое оказалось неспособным обеспечить контроль, а значит виновно ровно так же, как и злоумышленник.