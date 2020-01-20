Месяц назад губернатор Антон Алиханов сообщил журналистам: у стадиона «Калининград» появился замдиректора по развитию - продюсер Андрей Левченко. В эфире радио «Комсомольская правда» Левченко уточнил, что еще ничего не подписал, но в совещаниях уже участвует (к примеру, федерация регби собирается провести домашнюю встречу чемпионата Европы нашей сборной против португальцев на стадионе «Калининград» в феврале). При этом Левченко решил больше участвовать в организации Дня города, а попытку переосмыслить концепцию праздника в пользу концерта на Октябрьском острове считает неудачной.

Левченко: Я уже не буду участвовать в Дне города 00:00 00:00

- Руководителям городской администрации кажется, что они сейчас позовут кого-то иногороднего, и все изменится. Как будто великие режиссеры мира ждут, когда их позовут на организацию Дня города в Калининграде! Дэни Бойл, Константин Эрнст… Опыт показывает, что кто бы сюда не приходил, только калининградцы могут сделать местный праздник нормально и ответственно! Я посещал огромное количество городских праздников во всем мире. Даже пешеходный формат для проспекта Мира был подсмотрен в европейских городах. Но прежде всего должна быть внутренняя любовь к празднику у горожан, все идет от общества! Вот Оксфорд с Кембриджем уже 200 лет устраивают гонку - гребут по Темзе, и десятки тысяч людей выходят смотреть на это соревнование. А мы в рамках Дня колеса придумали велосипедную гонку, чтобы университет против института, и оказалось, что это никому не нужно, - рассказывает Левченко.

Прошлогоднюю идею перенести праздник на стадион калининградский продюсер считает крайне неудачной. По его мнению, единственное место для гала-концерта в День города — площадь у Дома Советов.

- Остров - это не центр города. Когда-нибудь он станет красивым местом. Но сейчас остров – это поле. Нет ощущения города. Ты в поле, - констатирует Левченко.

По словам продюсера, Калининград событиями уже перенасыщен. Вместе с тем, наших уличных музыкантов непросто найти и заставить где-то сыграть даже за деньги. При том, что бюджет целого праздника в Калининграде меньше, чем получасовое световое шоу с проекцией на городском здании. Левченко уверен: лучше развивать небольшие локальные праздники, вроде фестиваля «Соседи» в Краснолесье или праздника сыра в Немане. А стадион рассматривать не как концертную площадку, а как спортивный объект.

- Наличие стадионов во многих странах - это большая проблема. Нельзя воспринимать так, что придут концерты и спасут арену. Это очень дорогостоящая история. Кто может собрать у нас полный стадион? Пол Маккартни точно не ждет приглашения сюда. Артисты, которые собирают стадионы, стоят около миллиона долларов. Но я очень хочу, чтобы в 2020 году на нашем стадионе был концерт. Мы должны быть готовы к таким мероприятиям, и тогда они придут. В чудо надо верить, - говорит Левченко.

Полный эфир о калининградских праздниках (и подготовке к ним) слушайте ЗДЕСЬ.