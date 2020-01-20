2020-01-20T19:44:30+03:00
Добрые дела

Матч, фотодень, зумба: кто и как в Калининграде поддерживает Милану Семенькову

На покупку одного укола для полуторогодовалой девочки, страдающей спинально-мышечной атрофией 2-й степени, собрано 7 миллионов 200 тысяч рублей. Из необходимых 149 миллионов…
Надежда Ржевская
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28 января калининградские фотографы проведут благотворительный фотодень в поддержку Миланы.28 января калининградские фотографы проведут благотворительный фотодень в поддержку Миланы.Фото: из семейного архива
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Борьба за жизнь Миланы Семеньковой набирает обороты. Самые свежие данные – собрано 7 миллионов 200 тысяч рублей из (всего нужно собрать – 149 миллионов рублей). К сбору средств подключились не только звезды шоу-бизнеса: Ирина Забияка (группа «Чили»), актеры театра и кино Кирилл Зайцев, Глафира Тарханова, супруга футболиста Юрия ЖирковаИнна Жиркова, новая жена Евгения ПетросянаТатьяна Брухунова.

К сбору средств подключается все больше и больше различных сообществ именно Калининграда.

- Друзья, мы начинаем акцию в поддержку Миланы Семеньковой, - сообщили в минувшую субботу в своей группе «ВК Локомотив Калининградская область» калининградские волейболистки. - Этой малышке очень нужна ваша помощь! Спасти ее может дорогостоящий препарат! Да, он очень дорог, но вместе мы можем помочь Милане!

Как сообщили в клубе, во время матчей «Локомотива» в холле дворца спорта «Янтарный» будет установлен специальный ящик для сбора средств с указанием реквизитов.

- Также «Локомотив» вырученные от продажи билетов средства на матч с «Динамо» (Краснодар), который состоится 26 января, передаст Милане, - сообщили в клубе.

28 января калининградские фотографы проведут благотворительный фотодень в поддержку полуторогодовалой Миланы Семеньковой. В акции примут участие более 20 фотографов. Заказать фотосессию может любой желающий. Все вырученные средства передадут родителям Миланы. Найти перечень фотографов и договориться о съемке можно на страничке Миланы Семеньковой - https://www.instagram.com/p/B7S7baYIo9u/.

1 февраля в многоцелевом спортивном зале «Созвездие» пройдет благотворительная «Зумба вечеринка». Все средства пойдут в поддержку малышки Милане из Калининграда.

2 февраля в Доме искусств пройдет благотворительный концерт «Милана_Живи», в котором примут участие лучшие танцевальные коллективы Калининградской области.

Напомним, Милана Семенькова болеет спинальной мышечной атрофией 2-й степени. Это тяжелое генетическое заболевание, из-за которого через несколько месяцев ребенок может перестать сначала двигаться, потом - дышать. Ей необходим укол, который стоит 149 млн рублей.

КУДА ПЕРЕЧИСЛЯТЬ СРЕДСТВА?

Сбербанк (для России): 4276 2003 4016 0782 (Мама КАШУБА Виктория Викторовна(VIKTORIA KASHUBA) или по номеру телефона +7 (921) 106-38-92

QIWI кошелёк: +7 921 106-38-92

PayPal: semenkova-milana@gmx.de

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В воскресенье у Дома Советов состоялся флешмоб в поддержку Миланы Семеньковой. Около 200 участников выстроились в живой хэштег #Милана_Живи.

Полуторагодовалая девочка болеет спинальной мышечной атрофией 2-й степени. Это тяжелое генетическое заболевание, из-за которого через несколько месяцев ребенок может перестать сначала двигаться, потом - дышать (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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