Почему калининградской публике не понравилcя "ребенок в ватнике"?

В субботу в Гусеве прошла очередная военно-историческая реконструкция, посвященная взятию Гумбиннена (сегодня – город Гусев). Мероприятие не было масштабным, однако калининградская публика все равно умудрилась его заметить.

Дело в том, что в сети оказалось фото, сделанное непосредственно перед реконструкцией. На нем трое участников «боя»: ребенок, одетый в ватник и укутанный сверху шерстяной шалью; его отец, который надевает сыну рукавичку, и мать в плащ-палатке, также помогающая утеплить младенца.

Это фото начало быстро распространяться по социальным сетям с негативным посылом. Общий смысл комментариев был примерно таким: родители с детства приучают своего ребенка к военщине, да и вообще реконструкторы – это больные на голову люди, которым даже муляж винтовки доверить нельзя. Дошло до того, что представители просветленной общественности предложили привлечь к этой ситуации органы опеки, так как «ребенка надо спасать». Конечно, вспомнили и про расчленителя-наполеониста Соколова, утопившего свою возлюбленную в Мойке по частям. Без него сегодня никуда.

Теперь вернемся к семье реконструкторов. Конечно, у родителей никто из распространителей фотографий по соцсетям не поинтересовался, зачем они взяли с собой ребенка. Это раз. У них не спросили разрешение на публикацию фотографии несовершеннолетнего. Это два. То, что в Калининградской области проходит масса реконструкций, на которые родители приводят своих детей – ни для кого не секрет. Этим летом на одном только нашем сайте публиковались отчеты с фестивалей «Ушкуй» и «Гумбинненское сражение», где родители с удовольствием позировали с переодетыми по тем эпохам грудничками, и вопросов ни у кого не возникало. То есть, претензии именно к реконструкторам Великой Отечественной войны. Это три.

Что в этой ситуации раздражает больше всего? То, что за распространение фотографий взялась публика, которая обычно выступает за свободу слова и мнений. Получается, что эти же самые люди, которые сегодня пугают Сталиным, завтра улучат удобный момент и начнут использовать его методы. Сегодня они строчат доносы, завтра отнимут у реконструкторов детей, а послезавтра людей с отличным мнением на Колыму отправят.

А что же родители с ребенком, завернутым в шаль? У них просто одинаковые увлечения и интересы, а потому можем за них порадоваться. Ребенка они не забросили к бабушке, а взяли с собой. Он был сыт, тепло одет, не ревел и с интересом наблюдал за происходящим вокруг. Хорошо, если родители и ребенок даже не заметили, что стали так популярны.