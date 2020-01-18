2020-01-18T20:25:35+03:00
История современности

Черный день 18 февраля. Калининград вспоминает подвиг морпехов, штурмовавших Грозный

25 лет назад в Чечне геройски погибали военнослужащие Балтийского флота
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Решением Военного совета БФ 18 января установлен День памяти военнослужащих, павших при выполнении воинского долга на Северном Кавказе.Решением Военного совета БФ 18 января установлен День памяти военнослужащих, павших при выполнении воинского долга на Северном Кавказе.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ
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Официально эти трагические события именуют так – «восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике». Если же по-простому – первая чеченская война. Одна из самых мрачных страниц в новейшей истории РФ.

11 декабря 1994-го войска стали входить в Чечню для борьбы с сепаратистами. 31 декабря начался штурм Грозного. И пока по всей стране весело отмечали Новый год, в чеченской столице уже вовсю шли бои.

Поначалу оттуда поступала отрывочная и противоречивая информация. Тем не менее уже в первые дни января-1995 многим у нас стало ясно: в Грозном творится что-то страшное. По Калининграду пошли слухи о массовой отправке «срочников» в Чечню. И при этом – никаких официальных сведений.

8 января 1995-го на площади Победы состоялся небывалый митинг. Туда пришли матери, чьих сыновей «предположительно» послали воевать в Чечню. Прохожие присоединялись к акции протеста, подписывались под письмом президенту Борису Ельцину против войны. Женщины плакали: «Верните наших детей!» Но, увы, живыми вернутся не все…

8 января 1995-го на площади Победы состоялся небывалый митинг. Туда пришли матери, чьих сыновей «предположительно» послали воевать в Чечню. Женщины плакали «Верните наших детей!» Фото: Архив автора

8 января 1995-го на площади Победы состоялся небывалый митинг. Туда пришли матери, чьих сыновей «предположительно» послали воевать в Чечню. Женщины плакали «Верните наших детей!»Фото: Архив автора

В начале того кровавого января в чеченскую мясорубку была направлена морская пехота Балтийского флота. Она не подвела, выполнила все поставленные перед ней задачи.

Однако за боевые успехи пришлось платить высокую цену. Самой же черной датой стало 18 января 1995-го. В тот день усиленный десантно-штурмовой батальон морской пехоты БФ, участвуя в боях за Президентский дворец в Грозном, потерял сразу 16 человек. А всего за две командировки на войну с сепаратистами пали смертью храбрых 46 балтийцев, еще 125 получили ранения.

Более тысячи морпехов были отмечены за ту кампанию орденами и медалями. А пятеро гвардейцев с Балтики удостоились звания Герой России. Это майор Евгений Колесников (посмертно), полковник (в 1995-м – подполковник) Александр Даркович, генерал-майор (в 1995-м – полковник) Евгений Кочешков, подполковник (в 1995-м – капитан) Дмитрий Полковников и полковник (в 1995-м – капитан) Сергей Шейко.

После тех трагических событий решением Военного совета Балтийского флота 18 января установлен День памяти военнослужащих, павших при выполнении воинского долга на Северном Кавказе. И с той поры в этот день в отдельной гвардейской бригаде морской пехоты каждый год проходят траурные мероприятия. Никто не забыт, ничто не забыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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