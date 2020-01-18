О чем говорит Калининград: Крещение без проруби, Кремниевая долина под Зеленоградском и Савенко в коме

Калининградские новости на этой неделе, конечно, не идут ни в какое сравнение с федеральными. Поправки в Конституцию, отставка в правительстве, новый премьер… Даже британские газеты, редко выносящие на обложку события в России (если только это не связано с какой-то гадостью типа дела Скрипаля), Москве на этот раз посвятили главные материалы. На самом западе России все намного скромнее, но тоже кое-что запоминающееся случилось.

Теплая зима

Как-то утром мой маленький сын подошел к окну и сказал грустно:

- Папа, мне сегодня снег снился.

Но только детям не хватает снега, у взрослых тоже из-за мягкой зимы настроение не очень позитивное. Солнечных дней мало, серость угнетает. Хотя… Больше половины калининградцев, которых мы в радиоэфире попросили высказать мнение о нынешней погоде, сообщили, что рады такой зиме.

Плюсы и правда есть. За отопление платим меньше. В Ботаническом саду расцвело даже то, что весной не расцветает (шутка), на Куршской косе продолжается грибной сезон – находят и опята, и диковинные, похожие на стебли грибы, которые, несмотря на непривычный вид, можно употреблять в пищу. Кроме детей противниками такой погоды стали разве что любители окунуться в прорубь на Крещение. Прорубей, как вы понимаете, никаких нет, их негде прорубать, как нет и знаменитых крещенских морозов. Впрочем, ритуал есть ритуал, поэтому в ночь с субботы на воскресенье несколько купелей будут организованы и в Калининграде, и в области. Рискну предположить, что самое романтическое купание получится на озере Чайка, что на Куршской косе.

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Кремниевая долина под Зеленоградском

Один из важнейших, как мне кажется, посылов в послании президента Федеральному собранию был связан с исправлением ситуацией с инвестициями. В Калининградской области уже несколько лет с инвестициями проблемы, роста, если не считать государственные вложения в инфраструктуру, нет. Ситуацию необходимо исправлять, но как именно, сейчас не совсем понятно. Впрочем, некоторые интересные инициативы, способные подтолкнуть и инвестиции, и в целом экономическое развитие, появились.

Президент России поручил до лета представить ему конкретные и обоснованные предложения по созданию в Калининградской области инновационно-технологического центра, который должен стать аналогом знаменитой Кремниевой долины в Калифорнии. Даже название похожее придумали: «Балтийская долина». Будущий кластер должен специализироваться на различных цифровых и суперсовременных темах, работать на начальном этапе там должно, как минимум, 650 человек. Ответственными были назначены губернатор Антон Алиханов и председатель правительства Дмитрий Медведев. После перестановок в Москве, вероятно, эстафетную палочку должен подхватить Михаил Мишустин.

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Туристов стало больше

Если с инвестициями все у нас не очень хорошо, то с туристической привлекательностью ситуация гораздо лучше. На новогодних каникулах Калининградскую область посетило на 15 процентов туристов больше, чем год назад. В абсолютных цифрах – 48 тысяч человек, из них 5 тысяч – иностранцы, что стало возможным благодаря введению летом прошлого года электронных виз. Средняя загрузка отелей составила 65 процентов, при этом сетевые гостиницы и небольшие отели на берегу моря были заполнены почти полностью.

Это хорошие цифры, которые говорят о том, что Калининградская область пользуется популярностью, причем как на востоке, так и на западе. Значит, нужно больше думать о том, чем заняться туристам хоть и теплой, но довольно унылой зимой. С развлечениями у нас проблема, вы это знаете не хуже меня.

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Парк открыли со второй попытки

Один из развлекательных объектов мог открыться накануне Нового года и наверняка привлек бы сотни, а то и тысячи отдыхающих. Речь о Парке пяти чувств в Гурьевске (он же Парк сенситивного развития). Он и открылся, но только на бумаге: все каникулы ворота парка были заперты на замок. А распахнулись они только в понедельник, когда каникулы закончились, туристы все разъехались, да и местным было уже не о веселья.

А жаль, потому что парк получился на славу – такого уровня в нашей области объектов еще не было. И в России, смею предположить, их немного. Хочется надеяться, что парк переживет нашествие вандалов, которое непременно последует, и не одно. В идеале забор не нужен – чтобы парк был органической частью окружающего ландшафт. Но, учитывая склонность к вандализму некоторых наших сограждан, нужен не только забор, но и охрана. Кстати, пока готовился этот материал, один из аттракционов уже сломали.

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Болезнь Юрия Савенко

В пятницу стало известно о тяжелой болезни бывшего мэра Калининграда и депутата Государственной думы Юрия Савенко. Выяснилось, что экс-градоначальник уже несколько дней находится в одной из больниц города, при этом врачи, опасаясь за жизнь Савенко, ввели его в состояние искусственной комы. О характере болезни не сообщается, известно лишь что ее причиной могла стать травма. Мы желаем Юрию Алексеевичу скорейшего выздоровления!