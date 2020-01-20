Из партизан - в санитары. История Ивана Кривоноса, спасшего 16 раненых при штурме Кёнигсберга

Партизанский край

Следующий герой нашей рубрики «О них не писали в газетах» - уроженец деревни Дмитриевка Кличевского района Могилевской области Иван Григорьевич Кривонос, которому за время войны пришлось и в партизанском отряде немцев побить, и до Кёнигсберга с частями 3-го Белорусского фронта дойти.

Родился Иван 7 июня 1918 году, получил 7 классов образования, после чего пошел работать в местный совхоз. 15 сентября 1938 года он был призван в ряды Красной армии, где поступил в полковую школу города Арзамас. После окончания учебы ему присвоили звание старшины и перевели в Горький (сегодня Нижний Новгород), а потом в Наро-Фоминск. В Подмосковье старшина служил до начала 1941 года, после чего перед самой войной вернулся на родину.

С лета 1941-го родная деревня Ивана Кривоноса уже была оккупирована немцами. Однако с первых чисел июля под Кличевом начало формироваться повстанческое движение, а район, не пожелавший "прогнуться" под захватчиков, стал известен как Кличевский партизанский край.

5 июля 1941 года, в лесу около деревни Развадово Кличевского района состоялось заседание райкома партии, на котором было утверждено 5 патриотических групп, спустя две недели объединившихся в первый партизанский отряд. Одну из этих групп возглавил директор средней школы Игнат Изох. Впоследствии Изох стал комиссаром 277-го партизанского отряда. Под его началом с 20 января 1942 года по 1 июля 1944 года и прослужил Иван Кривонос.

Разгром немецкого гарнизона

Несмотря на то, что территория района с первых месяцев войны находилась во вражеском тылу, постоянного немецкого гарнизона в Кличеве не было уже с марта 1942 года. Дело в том, что в ночь с 19 на 20 марта 1942 года четыре партизанских отряда зажали в городе и практически полностью уничтожили засевших там гитлеровцев и полицаев, после чего немецкое командование не решалось размещать там полноценный гарнизон, ограничиваясь авианалетами и карательными вылазками.

А в лесном партизанском краю, несмотря на тяжелое положение с продовольствием и начавшуюся эпидемию тифа, жизнь текла по-старому. Отмечались советские праздники, на домах населенных пунктов вывешивались красные флаги, а связь с большой землей осуществлялась через собственный аэродром. К началу 1944 года партизанская вольница с центром в Кличеве охватывала 3 тысячи квадратных километров, а ее отряды, объединенные в 5 бригад, насчитывали 18 тысяч бойцов.

Номинально Кличевский район под немецкой оккупацией находился до 28 июня 1944 года. Освобождение его началось на четвертый день Белорусской наступательной операции: на рассвете 27 июня части 348-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта, к которым присоединились партизанские отряды, начали вычищать немцев, засевших в окрестностях Кличева. В ночь с 27 на 28 июня районный центр был освобожден, а в течение 27-29 июня были отбиты и другие населенные пункты, в том числе и Дмитриевка, родная деревня Ивана Кривоноса.

Иван Кривонос.Фото: Юрий Узерцов

Освобождение и армейская служба

Освобожденный край был присоединен уже не к Могилевской, а к Бобруйской области. Несмотря на то, что советская власть фактически держалась на партизанах, после освобождения их отряды были расформированы и начался призыв в регулярную армию. 6 июля 1944 года Кличевским райвоенкоматом на службу был призван и бывший партизан Кривонос, который вскоре оказался в должности санитара-носильщика в рядах 247 гвардейского стрелкового полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии, входившей в 11 гвардейскую армию 3-го Белорусского фронта.

Первая крупная наступательная операция, в которой принял участие Кривонос – Вильнюсская. Литовская столица была освобождена уже 13 июля 1944 года. В конце лета – наступление на Каунас, а в середине октября полк Кривоноса, находившийся в литовском поселке Антонишки (сегодня не существует), получил приказ перейти границу Восточной Пруссии.

В начале декабря бойцы 247-го гвардейского стрелкового полка, судя по документам, организовали противотанковую оборону в районе поселка Ропонатшен и железнодорожной станции Тракишкен (ближайший ныне существующий населенный пункт – Краснолесье Нестеровского района), в январе очищали от гитлеровцев восток сегодняшней Калининградской области, а в конце февраля 1945-го подошли к укрепленным немецким позициям в районе поселка Каршау (сегодня Ново-Дорожный Гурьевского района) и форта №8 «Фридрих I». Незадолго до этого, 2 февраля, гвардии старшина Кривонос получил ранение, но остался в распоряжении своего полка.

Спасение раненых

Поскольку немцы успели вовремя произвести разведку, они заметили, что к Каршау стягивались силы 84-й гвардейской стрелковой дивизии. Когда к вечеру 20 февраля гвардейцы попытались прорваться через окраинные укрепления Кёнигсберга к пивзаводу Шенбуш (сегодня район улицы Камской), их встретил ураганный огонь из крупнокалиберных пулеметов, минометов, артиллерии и закопанных танков. Атака захлебнулась, а дивизия потеряла убитыми 32 человека и 49 ранеными. Далее полк Кривоноса занял оборону и принялся укреплять свои позиции. Держал он их в течение марта.

5 апреля полк провел разведку боем, а на 3:00 6 апреля был назначена мощная артподготовка, после которой пехота поднялась в атаку. Успех операции, как сообщает журнал боевых действий 84-й гвардейской стрелковой дивизии, был предрешен с самого начала операции, так как противник моментально был отброшен в северном направлении с крупными потерями. К исходу 7 апреля бойцы 84-й дивизии находились уже в районе Нассер Гартен (Портовое в Московском районе Калининграда), а 8 апреля немцы были отброшены на северный берег Прегеля.

9 апреля река была форсирована, и бои шли за каждый дом в центре Кёнигсберга. В 21:30 гарнизон города-крепости сложил оружие и сдался вместе с комендантом, однако 10 апреля отдельные группы продолжали сопротивление и постепенно уничтожались.

Во время этих боев санитар-носильщик 1-й стрелковой роты Иван Кривонос постоянно находился на передовой и выносил раненых из-под огня, рискуя собственной жизнью. За 16 спасенных солдат и офицеров, вынесенных с поля боя вместе с оружием, Кривонос был награжден медалью «За отвагу». Приказ об этом награждении был подписан 24 апреля.

Война для уроженца Могилевщины закончилась на косе Фрише Нерунг (Балтийская коса). Но до этого он успел принять участие и в штурме Пиллау (Балтийск).

Нам не известно, почему Кривонос не остался после войны на родине. По данным директора ульяновской школы Юрия Узерцова, Иван Григорьевич с 1963 года переехал в поселок Ульяново Неманского района, где работал управляющим. Умер фронтовик 27 октября 1990 года.