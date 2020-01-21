«Елка от всех нарушителей»: мэр Калининграда призвал украсить город к следующему Новому году «как в Москве»

Во вторник 21 января мэр Калининграда Алексей Силанов долго выслушивал отчет председателя комитета по социальной политике Анны Апполоновой о том, как в Калининграде прошли новогодние и рождественские праздники, и сколько денег на это было потрачено. Правда, судя по всему, градоначальник был не очень доволен украшениями, так как сделал замечание своей заместительнице.

- Но мы получили от горожан много положительных отзывов и, конечно, пожеланий распространить новогоднее настроение на районы, где его не хватает… - широко улыбалась Апполонова.

- Мы разные отзывы получали, - перебил ее Силанов.

- Но мы фиксируем положительные, - ответила чиновница.

- Мы должны фиксировать и учитывать все отзывы, - не унимался мэр. – Люди хотели, чтобы мы раньше начинали создавать новогоднее настроение. Люди писали, что ангелы у Драмтеатра уже не так светились в этом году, как в прошлом. Мне писали, что музыка у театра не играла, а раньше играла. Люди в прошлом году брали термос с чаем и приходили музыку послушать.

- Но нас просили отключать музыку, потому что она мешала людям спать, - растерялась Апполонова.

Отметив, что праздники прошли спокойно, Силанов все-таки решил продолжить критику, так как калининградские украшения ему довелось сравнить с московскими.

- Будучи на послании президента, я имел возможность пройтись по Тверской, по Манежной и по другим улицам, - начал Силанов. – Везде стояли нарядно украшенные елки. И я заметил, что елки эти установили предприниматели, а также городские структуры, показавшие прибыль.

Силанов заявил, что одна елка была поставлена московским метрополитеном, другая – от банка и так далее. В Калининграде же, по мнению мэра, участие бизнеса и комитетов мэрии в организации праздников было совсем незначительным.

- Нам в этой части нужно поработать с коммерческими структурами, также советую задуматься об этом председателям комитетов, - повысил голос Силанов и обратился сначала к своему заму Артуру Крупину. – Артур Леонидович, ждем на следующий год новогоднюю площадку и елку от строителей города.

Далее мэр вспомнил про председателя комитета муниципального контроля Евгения Чернышева:

- Евгений Викторович подумает о площадке от всех нарушителей, - добавил Силанов, – чтобы они поучаствовали в новогоднем оформлении города. Праздник общий, и рассчитывать только на силы бюджета не стоит. Активнее надо работать в области мотивации коммерческих структур и бизнес-сообщества.

В заключение своей речи глава города попросил представить ему отчет о том, сколько живых елок в кадках уцелело после новогодних праздников.

- Сейчас я жду предложения от комитета городского хозяйства и от комитета по социальной политике по дальнейшей судьбе елок. Мы с вами проговаривали: либо мы будем их на городских территориях высаживать, либо украсим ими школы и детские сады. Отработайте этот вопрос, - заключил он.