Кондиционер обязателен: что этой весной изменится в калининградском транспорте

С 1 марта в Калининграде изменится схема движения части автобусов и маршруток. Тем временем в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» эксперты рассказали, что изменится для транспортников, когда город откажется от маршруток и как у нас растет пассажиропоток.

35 рублей за билет – это та цифра, которая позволяет обновлять автобусный парк 00:00 00:00

Зачем Калининграду обновлять транспортную схему?

По словам начальника отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения мэрии Александра Химича, в связи с изменением в законодательстве городские перевозки должны осуществляться по двум видам тарифов - регулируемому и нерегулируемому. По первому скоро пройдет аукцион для перевозчиков, по второму - открытый конкурс.

- С 2016 года мы активно изучали маршрутную сеть и потребности жителей, анализировали письма, жалобы и обращения, внося некоторые изменения. Аукцион предполагает, что мы уже не сможем так активно вмешиваться, потому на него нужно выставить максимально просчитанную, готовую и актуальную схему, - говорит чиновник.

Какие требования у мэрии к перевозчикам?

В администрации делают упор на новизну подвижного состава: перевозчики должны предоставить машины не старше восьми лет. В документации конкурса также прописано наличие в транспорте кондиционеров, видеомониторов и валидаторов.

Где у нас больше всего пассажиров?

Автоматическая система ведет регулярный учет пассажиров в нашем городе с 2016 года. По последним данным, в среднем за день в городском транспорте проходит 150 тысяч транзакций. Чтобы понять, сколько это пассажиров, нужно поделить количество хотя бы на два, ведь большинство пользуются транспортом минимум дважды - утром и вечером. Большинство горожан перевозят автобусы большого класса, на втором месте маршрутки, на третьем - трамваи. К примеру, каждая маршрутка компании-перевозчика "Маршрутное такси" за день перевозит 200-250 пассажиров. Также транспортом ежедневно пользуется около пяти тысяч льготников и 10-11 тысяч школьников.

Уйдут ли с улиц маршрутки?

В мэрии говорят, что пока нет. Но условия новых конкурсов будут предполагать их постепенный уход. В городе хотят видеть больше вместительных и удобных автобусов среднего класса.

- Мы готовы приобретать автобусы среднего класса, - говорит директор компании «Маршрутное такси» Александр Бородулин. - Мы прекрасно понимаем, что на большом автобусе и рентабельность лучше выдерживать, и тариф. Но на ширина некоторых улиц все-таки не позволяет применять большие автобусы.

Кстати, о рентабельности. Будет ли дорожать билет?

В мэрии о подорожании не заикаются. А вот владельцы маршруток продолжают настаивать на необходимости поднять стоимость билетов «хотя бы до 35 рублей».

- Стоимость билета в общественном транспорте должна приравниваться к цене литра топлива, - уверяет глава «Маршрутного такси». - В Москве и Санкт-Петербурге этого правила придерживаются, а нас не слышат, как мы ни просим. Это позволило бы своевременно обновлять подвижной состав. Сейчас у нас такой возможности нет.

Платите картой!

В Калининграде количество пассажиров, отказывающихся от наличных в пользу безнала, продолжает расти. По данным за январь, порядка 40 тысяч транзакций (из 150-ти тысяч за день) проходят по банковской карте. Примерно две тысячи платежей совершаются «Волной Балтики». Это статистика из автобусов, а в маршрутках банковской картой платят уже 75% пассажиров («Волной Балтики» в "микриках" расплачиваются всего 2-3 человека в день).

И еще про изменения. До конца января трамвайную и автобусную остановки «Рыбная деревня» соединят в одну. Сделают это по просьбам местных жителей, которые устали бегать через дорогу от одного вида транспорта к другому. В мэрии уточнили, что сначала на нерегулируемом пешеходном переходе появится светофор, после остановочные пункты совместят.

Полный эфир о транспортной схеме Калининграда слушайте ЗДЕСЬ.

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Во вторник 14 января мэрия Калининграда объявила, что собирается сделать так, чтобы общественным транспортом «были довольны все». Чтобы справиться с этой задачей, на март этого года намечен ряд нововведений, которые вступят в силу уже 1-го числа.

Суть принятого решения в нескольких предложениях «Комсомолке» объяснил начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Александр Химич (ПОДРОБНЕЕ).