Вместо снега и морозов: в Калининграде на Крещение зацвела капуста

На Крещение в Ботаническом саду Калининграда творятся чудеса: распустились не только подснежники и крокусы, но и бутоны роз, камелий, анютиных глазок, ноготков, примул… Природа проснулась в середине аномально теплой даже для южной Прибалтики зимы.

Сотрудник главного университетского оазиса Светлана Калинина сначала показывает диковинки в теплой гигантской оранжерее - там нежатся в постоянном тепле представители тропиков, субтропиков, джунглей и пустынь со всех континентов Земли. И здесь налицо природная аномалия. Распустились молоденькие японские и китайские камелии.

- В этом году они в первый раз зацвели. Видите, сколько бутонов! Это растение невероятно изменчиво, за что его ценят селекционеры. Масса сортов и гибридов, - рассказывает биолог.

Недалеко от камелий расположилось еще одно распустившееся чудо. Яркие желтые шарики на нежных ветвях смотрятся очень трогательно. Такие веточки продают к 8 марта. Кто знает, это за растение? Да это же мимоза!

- Цветение мимозы ассоциируется с приходом настоящего тепла, с весной. Даже под стеклянным куполом, она зацвела прошлой зимой лишь 20 февраля, а нынче на два месяца раньше - в декабре, - объясняет наш экскурсовод.

Зацвела и калина черная...Фото: Ольга Гончарова

А вот и цветник на улице. Весной на каждом квадратике вырисовывается массированная цветущая картина из тюльпанов, нарциссов и примул. А сейчас... Соцветия растения походят на огромные фантастические розы - фиолетовые, розовые, пурпурные!

- Да, зацвела декоративная капуста, - улыбается Светлана Калинина. - И в этом мало мистики, просто природа позволяет себе пошутить. В это время она никогда не цветет, только когда весна, лето и тепло. Сейчас вообще растения не должны цвести, они должны отдыхать и набираться сил, готовиться к настоящей весне, когда им расцветать положено. Если ударит мороз, цветочные почки погибнут, растение испытает шок и будем выживать до следующей вегетации. Иногда растение выпускает одну две цветущих веточки, как разведчиков.

Продолжаем смотреть на распустившееся великолепие. Красота неописуемая – анютины глазки и примулы, в розарии - белые и розовые розы, а рядом в чаше фонтана тонкий ледок. Расцвел и сказочно вкусно благоухает у озера, оккупированного утками и селезнями, волшебный орех. Цветет калина розово-белым цветом...

А если ударят морозы? Они же убьют наши цветущие чудеса да и будущий урожай садов, полей и огородов?

Светлана Калинина.Фото: Ольга Гончарова

Советник министра сельского хозяйства Калининградской области Владимир Панасин успокоил:

- Если температура воздуха продержится на нынешнем уровне, все будет хорошо, прогнозы синоптиков обнадеживают. Даже если несколько дней будут стоять морозы не ниже 6-8 градусов, то для озимых культур - пшеницы, овса, ржи, рапса - не страшно. Но если мороз будет ниже отметки 8 градусов более двух дней, то посевы рапса могут погибнуть. Хотя, судя по массовому цветению многих видов растений суровой зимы у нас не будет и до конца она будет мягкой. Природа дает знак – не будет сильных холодов, губительных для всей линейки цветущих растений.

Может, пора уже садоводам хвататься за лопаты, грабли и тяпки, бросаться на грядки?

- Не надо лезть в незрелую почву раньше времени, это разрушает плодородие земли. Почва должна быть спелая, прогретая, тогда можно работать, копать. А вот обрезать плодовые и декоративные деревья и кустарники – самая пора. Прекрасное время для формирования кроны, удаления старых веток, а также можно прививать яблони и другие плодовые деревья, - посоветовал Владимир Ильич.