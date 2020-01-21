2020-01-21T12:06:23+03:00
Общество

Вместо снега и морозов: в Калининграде на Крещение зацвела капуста

Прогнозы синоптиков обнадеживают - лютых холодов этой зимой у нас не предвидится
Ольга Гончарова
Поделиться:
Декоративная капуста чувствует, что уже март, а то и апрель.Декоративная капуста чувствует, что уже март, а то и апрель.Фото: Ольга Гончарова
Изменить размер текста:

На Крещение в Ботаническом саду Калининграда творятся чудеса: распустились не только подснежники и крокусы, но и бутоны роз, камелий, анютиных глазок, ноготков, примул… Природа проснулась в середине аномально теплой даже для южной Прибалтики зимы.

Сотрудник главного университетского оазиса Светлана Калинина сначала показывает диковинки в теплой гигантской оранжерее - там нежатся в постоянном тепле представители тропиков, субтропиков, джунглей и пустынь со всех континентов Земли. И здесь налицо природная аномалия. Распустились молоденькие японские и китайские камелии.

- В этом году они в первый раз зацвели. Видите, сколько бутонов! Это растение невероятно изменчиво, за что его ценят селекционеры. Масса сортов и гибридов, - рассказывает биолог.

Недалеко от камелий расположилось еще одно распустившееся чудо. Яркие желтые шарики на нежных ветвях смотрятся очень трогательно. Такие веточки продают к 8 марта. Кто знает, это за растение? Да это же мимоза!

- Цветение мимозы ассоциируется с приходом настоящего тепла, с весной. Даже под стеклянным куполом, она зацвела прошлой зимой лишь 20 февраля, а нынче на два месяца раньше - в декабре, - объясняет наш экскурсовод.

Зацвела и калина черная... Фото: Ольга Гончарова

Зацвела и калина черная...Фото: Ольга Гончарова

А вот и цветник на улице. Весной на каждом квадратике вырисовывается массированная цветущая картина из тюльпанов, нарциссов и примул. А сейчас... Соцветия растения походят на огромные фантастические розы - фиолетовые, розовые, пурпурные!

- Да, зацвела декоративная капуста, - улыбается Светлана Калинина. - И в этом мало мистики, просто природа позволяет себе пошутить. В это время она никогда не цветет, только когда весна, лето и тепло. Сейчас вообще растения не должны цвести, они должны отдыхать и набираться сил, готовиться к настоящей весне, когда им расцветать положено. Если ударит мороз, цветочные почки погибнут, растение испытает шок и будем выживать до следующей вегетации. Иногда растение выпускает одну две цветущих веточки, как разведчиков.

Продолжаем смотреть на распустившееся великолепие. Красота неописуемая – анютины глазки и примулы, в розарии - белые и розовые розы, а рядом в чаше фонтана тонкий ледок. Расцвел и сказочно вкусно благоухает у озера, оккупированного утками и селезнями, волшебный орех. Цветет калина розово-белым цветом...

А если ударят морозы? Они же убьют наши цветущие чудеса да и будущий урожай садов, полей и огородов?

Светлана Калинина. Фото: Ольга Гончарова

Светлана Калинина.Фото: Ольга Гончарова

Советник министра сельского хозяйства Калининградской области Владимир Панасин успокоил:

- Если температура воздуха продержится на нынешнем уровне, все будет хорошо, прогнозы синоптиков обнадеживают. Даже если несколько дней будут стоять морозы не ниже 6-8 градусов, то для озимых культур - пшеницы, овса, ржи, рапса - не страшно. Но если мороз будет ниже отметки 8 градусов более двух дней, то посевы рапса могут погибнуть. Хотя, судя по массовому цветению многих видов растений суровой зимы у нас не будет и до конца она будет мягкой. Природа дает знак – не будет сильных холодов, губительных для всей линейки цветущих растений.

Может, пора уже садоводам хвататься за лопаты, грабли и тяпки, бросаться на грядки?

- Не надо лезть в незрелую почву раньше времени, это разрушает плодородие земли. Почва должна быть спелая, прогретая, тогда можно работать, копать. А вот обрезать плодовые и декоративные деревья и кустарники – самая пора. Прекрасное время для формирования кроны, удаления старых веток, а также можно прививать яблони и другие плодовые деревья, - посоветовал Владимир Ильич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Эти деньги не ваши! Отдайте!»: после смерти ребенка, на которого собирали 15 миллионов, его маму затравили в соцсетях
Женщина собирала деньги на операцию для младенца. Она обещала, что если сын умрет, то она пожертвует деньги другим. Но после смерти сына ушла в молчанку
«В бутылке не было алкоголя!»: гаишник, заливший виски в машину, не согласен с увольнением
Шуточный ролик, снятый для друзей, обернулся интернет-скандалом и увольнением сотрудника ДПС Дмитрия Чухрия. Теперь безработный офицер хочет идти в суд, чтобы вернуться на работу
Новости 24
Сотрудник «Храброво» сделал предложение девушке в небе на полете к Калининграду
В откопанный немецкий лабиринт в Зеленоградске хотят пускать туристов
В Калининградском зоопарке за 5 минут до закрытия ветер уронил дерево
Немецкий инвестор намерен развивать в Калининградской области производство льна
Мэр Калининграда: Строить цирк в центре города мы не планируем
В мэрии Калининграда пообещали отремонтировать разбитый тротуар на Литовском валу
Алексей Силанов пообещал поддерживать восстановление довоенных скульптур в Калининграде
Власти сообщили, когда откроется прямое движение из Гурьевска в Калининград
В Калининграде водитель отсудила у дорожников 50 тысяч за поврежденный автомобиль
Калининградец пытался пронести в исправительную колонию свыше 80 гр. марихуаны
В 2019 году в Калининградской области уничтожили почти 4 тонны «санкционки»
Калининградцам предложили придумать талисман Всероссийской переписи населения
В Калининграде осудили гражданина Белоруссии за серию разбойных нападений
В Калининграде вор за несколько минут дважды обворовал одну и ту же квартиру
В Калининграде назначен новый главный врач в медцентре БФУ имени Канта
Калининградцев приглашают участвовать в историческом проекте «Лица Победы»
Бывших директора и главбуха калининградской областной библиотеки осудили за хищение 1,6 млн рублей
Россельхознадзор изъял у калининградцев на границе 120 кг польских и литовских продуктов
Свыше 70% калининградцев одобрили отставку правительства Медведева
Первая премьера года «О.К.» - о душе художника
Калининградская больница получит 5 машин «скорой помощи» и два реанимобиля
Калининградец отсудил у соседа 120 тысяч за выбитые в драке зубы
Свыше 300 калининградцев стали невыездными из-за долгов за электричество
В мэрии Калининграда подсчитали ежедневное число пассажиров общественного транспорта
В Гвардейском районе инспекторы ГИБДД задержали пьяного тракториста