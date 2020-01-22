18-летний калининградец насмерть забил двух бездомных

Светловский городской суд отправил на 7,5 лет в колонию строгого режима 18-летнего местного жителя. Парень обвинялся, цитируя статью 111 Уголовного кодекса РФ в ее 4-й части, в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, в отношении двух лиц». Проще говоря, юный светловчанин насмерть забил двух человек.

Произошло это вечером 4 апреля прошлого года. Изрядно пьяный и от этого еще более агрессивный молодчик в поисках развлечений шатался по городу, пока не забрел в здание общежития на улице Советской. А там в одной из нежилых комнат наткнулся на двух располагавшихся на ночлег бомжей. Повода для драки даже не потребовалось – агрессор накинулся на «асоциалов», принявшись зверски избивать их кулаками и ногами. Отчаянные вопли бедолаг услышали двое проходивших мимо горожан, которые, к их чести, не остались равнодушными и решительно вмешались в происходящее. Увы, к тому моменту 59-летний бродяга уже отжал богу душу. Другого избитого, правда, успели доставить в больницу. Но полученные 63-летним мужчиной повреждения были настолько серьезными, что усилия врачей спасти его оказались тщетными – пациент скончался через четыре месяца после госпитализации в результате травмы головы, осложнившейся отеком головного мозга.

- На стадии предварительного следствия в отношении задержанного молодого человека была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - Вину в совершенном преступлении он признал частично, сообщив следствию, что избил только старшего из потерпевших, а второго якобы избивал пришедший вместе с ним приятель.

- Мы хотели только погреться, - бубнил подсудимый. - Когда курили на первом этаже, из комнаты вышел один из тех мужиков, обругал нас и велел убираться. Ну, я разозлился, конечно...

Обработав своего обидчика до потери сознания, паренек некоторое время наблюдал, как второго бомжа колотит его дружок. Когда же оказавшийся удивительно крепким старик вдруг накинулся на него и стал душить, избил и этого бродягу. Но эта, признаться, довольно нелепая версия после тщательной проверки была опровергнута следствием.

Психиатрическая судебная экспертиза признала преступника психически здоровым, способным отдавать отчет своим действиям и руководить ими. А собранные Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления Следственного комитета доказательства оказались достаточными для вынесения обвинительного приговора. Который, к слову, мог оказаться гораздо более жестким, но нашлись смягчающие обстоятельства.

- К ним отнесены явка с повинной, полное признание вины по факту избиения одного из потерпевших, частичное признание вины в совершении преступления в отношении второго потерпевшего, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые и молодой возраст, - пояснили в пресс-службе Светловского горсуда.

Кроме того, «раскаявшийся», пока еще была жива его вторая жертва, таскал в больницу продуктовые передачи и лекарства. А значит, выражаясь юридическим языком, предпринял «действия, направленные на заглаживание причиненного потерпевшему вреда». Ну а что тот в итоге все же умер – что ж, значит, планида у него такая!